НБА. Плей-офф. Финал. «Даллас» сразится с «Бостоном» в 3-м матче серии
Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА.
«Даллас» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Бостоном» (0-2).
Финал
Третий матч
- Дата проведения
- 13 июня, 03.30, «American Airlines Center»
«Бостон» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ирвингу пора просыпаться, удачи Бродягам💪🏻
Одна из причин, что по счастливому стечению обстоятельств, я живу во Вьетнаме и получилось купить билеты на предсезонный матч Бостона с Денвером в Абу-Даби, очень хочется, чтобы можно было посмотреть на экс чемпионов против чемпионов нынешнего сезона) надеюсь потом получится написать маленький обзор, потому, что похоже это будет единственная возможность посмотреть на ребят в живую