НБА. Плей-офф. Финал. «Даллас» сразится с «Бостоном» в 3-м матче серии

Теги результаты Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА.

«Даллас» на своей площадке попытается сократить отставание в противостоянии с «Бостоном» (0-2).

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

Даллас – Бостон
Дата проведения
13 июня, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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15 комментариев
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Кайри не извинился за лепрекона, а значит провалит очередную игру, а это проигрыш 3-0. Никакого хейта, чисто констатация факта.
+2
0
+2
Standing on business!
Ирвингу пора просыпаться, удачи Бродягам💪🏻
+5
-4
+1
Даллас сегодня выиграет!
+3
-3
0
Ждём воина Порзи на площадке ! ☘️☘️☘️
+3
-3
0
2-1, Далласу пора возвращаться в серию
+1
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0
4-0 или не 4-0... вот в чём вопрос.
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За 1-2 конечно!
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Надеюсь "лучшая вторая звезда в истории" на этот матч подъедет.
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2008 год мне 15 лет и Бостон выиграл свое чемпионство, сейчас мне 31 год и я очень хочу победы Бостона.
Одна из причин, что по счастливому стечению обстоятельств, я живу во Вьетнаме и получилось купить билеты на предсезонный матч Бостона с Денвером в Абу-Даби, очень хочется, чтобы можно было посмотреть на экс чемпионов против чемпионов нынешнего сезона) надеюсь потом получится написать маленький обзор, потому, что похоже это будет единственная возможность посмотреть на ребят в живую
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