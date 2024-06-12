Трансферный бюджет «МЮ» на лето – 50 млн фунтов, он может вырасти за счет продаж. Влияние тен Хага будет снижено (Daily Mail)

У «Манчестер Юнайтед» будет скромный трансферный бюджет этим летом.

По информации Daily Mail, стартовый бюджет клуба на летнее трансферное окно составит 50 миллионов фунтов – это обусловлено необходимостью соблюдать финансовый фэйр-плей.

« » может привлечь дополнительные средства для подписания новичков, продавая своих игроков.

Отмечается, что влияние Эрика тен на трансферную политику манкунианцев будет снижено. Тренер, который останется в клубе на следующий сезон, будет в большей степени сосредоточен на работе с командой.