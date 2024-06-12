Трансферный бюджет «МЮ» на лето – 50 млн фунтов, он может вырасти за счет продаж. Влияние тен Хага будет снижено (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

У «Манчестер Юнайтед» будет скромный трансферный бюджет этим летом.

По информации Daily Mail, стартовый бюджет клуба на летнее трансферное окно составит 50 миллионов фунтов – это обусловлено необходимостью соблюдать финансовый фэйр-плей. 

«Юнайтед» может привлечь дополнительные средства для подписания новичков, продавая своих игроков. 

Отмечается, что влияние Эрика тен Хага на трансферную политику манкунианцев будет снижено. Тренер, который останется в клубе на следующий сезон, будет в большей степени сосредоточен на работе с командой. 

30 комментариев
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Правильно,а то бы лысый шарлатан набрал ещё бы хламья с Аякса на 400 лямов.
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Теперь Тен Хаг сам захочет уйти))
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Ответ superbro
Теперь Тен Хаг сам захочет уйти))
В случае провала скажет, что не купили ему игроков, которых хотел)
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Ответ Родион Горбачев
Я даже не знаю кого за эти деньги можно купить
Кого-нибудь из Аякса.)))
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Жмот Рэтклифф еще заставит глоров маню плакать о Глейзерах.
+4
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+2
Должен работать совет, из спортивной администрации и тренерского штаба(в полном составе!), и коллективно обсуждать трансферы. Исходя из этого спортдир уже определится как поступить🤞
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Ответ CyberUnited
фанатки Роналду никак не успокоятся...Еще и ник почти Пирс Морган))
Декстер Морган никакого отношения не имеет к Пирсу Моргану. Когда-то у меня был аккаунт House M.D. Так Грегори Хаус никакого отношения к английскому слову "дом" не имеет.
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Ответ Pucheslav
Глейзеры все еще на месте
так то да, но теперь дед взял всё в свои руки.
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+1
Ответ Пенс
Жмот Рэтклифф еще заставит глоров маню плакать о Глейзерах.
Глейзеры все еще на месте
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+1
Ответ JamesBulger7
Должен работать совет, из спортивной администрации и тренерского штаба(в полном составе!), и коллективно обсуждать трансферы. Исходя из этого спортдир уже определится как поступить🤞
Но то что снизили влияние ЭТХ считаю правильным)
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Ответ QRkot
А чем тебе Биссака не угодил?)А как же Антони?
Уан Биссака бесполезный в футболе, который Тен Хаг пытается навязать в МЮ. От него толку у чужой штрафной нет. Антони врядли получится сбагрить кому-нибудь.
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Ответ CyberUnited
Нужно продавать Санчо, Гринвуда, Каза и Уан-Биссаку как минимум, это миллионов 110-120.Условные Олисе+Тодибо это под сотку, там остается 60-70, а ведь еще нужен опорник, форвард и возможно фулл бек
А чем тебе Биссака не угодил?)А как же Антони?
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Ответ Amalfitano
Так я не понял, Рэтклифф пришел инвестировать или он так же как американцы будет тянуть бабки из клуба? Да у Вест Хэма и Астон Виллы трансферный бюджет больше. Да наверное у 80% клубов АПЛ он будет больше.
Вопрос не в том, сколько он инвестирует, вопрос, в первую очередь, в ФФП. Если нормально продать балласт — особенно воспитанников, это даст неплохие возможности для маневрирования.

Вопрос только в том, умудрится ли новое руководство продать всех ненужных игроков за более-менее приличные деньги, у прошлых функционеров с этим были огромные проблемы. Магуайр, Мактоминей, Каземиро, Санчо, Гринвуд — это миллионов 150 в трансферный бюджет, если не совсем по бросовой цене.
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Ответ Мистер Громов
Там для Тен Хага не дешевле сотки)
Ему как своему дадут в долг по сберовский процент.))
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Ответ Родион Горбачев
Я даже не знаю кого за эти деньги можно купить
тодибо или тюрама
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Ответ Amalfitano
Кого-нибудь из Аякса.)))
Там для Тен Хага не дешевле сотки)
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Ответ CyberUnited
Ну иди на ютуб, слушай мнение британских фанатов МЮ, которые за Тен Хага топят, может поймешь.
Не знаю. Я, как фанат Реала, желаю видеть сильных конкурентов. Клубы с историей не должны деградировать. Так МЮ очень долго не вернётся на прежний уровень. При этом у МЮ с финансами всё в порядке. В отличие от Барселоны, Милана, которые не могут конкурировать. Но МЮ? При Фергюсоне такого не было. А Роналду легенда МЮ. И по факту он правильно всё сказал в своём интервью.
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Ответ Dexter Morgan
Я не могу понять тех, кто этого тренера защищает. Вот не могу. Лучше бы вы за Моуриньо так впрягались. Но за Эрика?
Ну иди на ютуб, слушай мнение британских фанатов МЮ, которые за Тен Хага топят, может поймешь.
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Ответ CyberUnited
Я знаю кто такой Декстер Морган, просто совпадение забавное у фаната Роналду, которого Тен Хаг обидел.
Я не могу понять тех, кто этого тренера защищает. Вот не могу. Лучше бы вы за Моуриньо так впрягались. Но за Эрика?
+2
-2
0
Ответ Dexter Morgan
Декстер Морган никакого отношения не имеет к Пирсу Моргану. Когда-то у меня был аккаунт House M.D. Так Грегори Хаус никакого отношения к английскому слову "дом" не имеет.
Я знаю кто такой Декстер Морган, просто совпадение забавное у фаната Роналду, которого Тен Хаг обидел.
+1
-1
0
Ответ Dexter Morgan
Проще было уволить его.
фанатки Роналду никак не успокоятся...Еще и ник почти Пирс Морган))
+5
-5
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Отмазка тен Хагу на следующий сезон готова.
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50 миллионов как то маловато для клуба Манчестер Юнайтед
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