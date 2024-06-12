РФС ведет переговоры о трансляциях Суперкубка России в Латинской Америке, Азии и «дружественных странах Европы»

Теги премьер-лига Россия телевидение РФС OLIMPBET Суперкубок России Футбол

В РФС рассказали, какие страны могут показать матч за Суперкубок России.

Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Встреча состоится 13 июля. 

– По Кубку мы ждем цифры от исследовательской компании. Они должны быть в ближайшее время.

Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.

– Учитывая состав участников, матч будет показан в Бразилии?

– Думаю, что да, у них есть стабильный интерес к нашему футболу, – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова. 

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39 комментариев
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Ответ Пердёж
Комментарий скрыт
Как может страна член НАТО быть дружественным? Ты забыл, что НАТО каждый день думает как бы уничтожить Россию? Что за иноагентские высказывания
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Дружественные страны Европы)))
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«дружественных странах Европы»
А такие ещё остались?
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Ща какой-нибудь чиновник скажет, что спрос бешеный и очень много людей просят показать эти матчи там
+10
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+6
Ответ Klshk
«дружественных странах Европы» А такие ещё остались?
Да, Беларусь, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия
+11
-6
+5
Англичане, немцы, итальянцы не смогут посмотреть на Кругового и Мостового(
+6
-2
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Небось еще и доплачивать будут чтобы показать Росфутбол))
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Дружба Сербии с Россией сразу закончится, как только бабло из бюджета России не будет поступать

Как и венгрия с их евреями в руководстве

Сербы якобы братушки, но все интервью их тренеров и игроков по приезду в Россию дают на английском языке
+6
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Во Франции и Германии могут начаться волнения и акции протеста, если РФС не даст возможности трансляции суперфинала.
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Ответ Чебурашка от Гены
У нас с Израилем нормальные отношения были до их войны. Думаю и останутся такими.
Аванс им дадим значит в надежде, что исправятся .
Понятно !
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Ответ Зелёный Кактус
Да, Беларусь, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия
Страна Приднестровье ?)))
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сколько рпл им заплатит чтобы они это смотрели?
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Сколько мы платим за то, что нас покажут?
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Придется приплатить (списать бюджетные деньги), чтобы в тех странах посмотрели российский футбол
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Ну, в Бразилии это может сработать)
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Ответ sava k
Лучше сразу скажи, сколько долгов мы должны простить заштатным регионам, чтобы они смотрели наш супер кубок.
К вашему сведению, Финал Кубка России Зенит - Балтика транслировался в Хорватии, Черногории, Боснии Герцеговине, Сербии, Словении, Македонии, Бразилии и странах СНГ. И потенциальные трансляции могут быть ещё и в Венгрии, Словакии, Турции, Израиле и даже в Австрии. Некоторые из них, хочу напомнить, члены НАТО.. И вам напишу про заштатные территории.
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Ответ Ковид 07.10.52
Я про свою семью и налоги на которые эти типы на матчтв гуляют. Ну как тренеров Ростова посчитали, лгунишка?
Ответ для либерахи: А как же вы, первый либераха во вселенной. конечно после провала с Ростовом и изворачиванием, достоинства не осталось
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Ответ Ковид 07.10.52
Я про свою семью и налоги на которые эти типы на матчтв гуляют. Ну как тренеров Ростова посчитали, лгунишка?
Ты плюсиков нарубал на том, что в США самоокупаемые тв.каналы. Если тебе нравиться смотреть 20 минут из 60 рекламу, поздравляю тебя. Мне такая фигня даром не нужна. Мне нервы дороже и пол копейки с моих налогов не жалко на федеральный канал.
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Ответ Ковид 07.10.52
Сколько мы платим за то, что нас покажут?
Не мыкай.
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Ответ football.in.kg
причем тут язык интервью? Им что на сербском интервью давать, так не понятно ж будет (языки хоть и похожие, но стопроцентно не понять). Да и вообще российским тренерам и игрокам быть полиглотами (хотя бы английский) быть не мешало бы, в первую очередь для их же карьерных возможностей.
Дружбой прикрываются те, кто нормально договариваться не умеют на взаимовыгодных условиях.
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Ответ Filipp Gorski
Дружественные страны Европы)))
Да, на мысль приходит лишь одно Спартакиада Дружественных Армий))))))
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Ответ Wiley Fox
Дружба Сербии с Россией сразу закончится, как только бабло из бюджета России не будет поступать Как и венгрия с их евреями в руководстве Сербы якобы братушки, но все интервью их тренеров и игроков по приезду в Россию дают на английском языке
причем тут язык интервью? Им что на сербском интервью давать, так не понятно ж будет (языки хоть и похожие, но стопроцентно не понять). Да и вообще российским тренерам и игрокам быть полиглотами (хотя бы английский) быть не мешало бы, в первую очередь для их же карьерных возможностей.
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Ответ OldRedWhite
Вы что ? Израилю никак нельзя предоставить такую возможность !
У нас с Израилем нормальные отношения были до их войны. Думаю и останутся такими.
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Ответ Чебурашка от Гены
К вашему сведению, Финал Кубка России Зенит - Балтика транслировался в Хорватии, Черногории, Боснии Герцеговине, Сербии, Словении, Македонии, Бразилии и странах СНГ. И потенциальные трансляции могут быть ещё и в Венгрии, Словакии, Турции, Израиле и даже в Австрии. Некоторые из них, хочу напомнить, члены НАТО..
Вы что ?
Израилю никак нельзя предоставить такую возможность !
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Ответ Зелёный Кактус
Да, Беларусь, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия
К вашему сведению, Финал Кубка России Зенит - Балтика транслировался в Хорватии, Черногории, Боснии Герцеговине, Сербии, Словении, Македонии, Бразилии и странах СНГ. И потенциальные трансляции могут быть ещё и в Венгрии, Словакии, Турции, Израиле и даже в Австрии. Некоторые из них, хочу напомнить, члены НАТО..
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Ответ Klshk
«дружественных странах Европы» А такие ещё остались?
Да я, так бы и про СНГ спросил еще, кто кроме Беларуси то, еще будет смотреть, да платно ?
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Какая-то дичь)
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