РФС ведет переговоры о трансляциях Суперкубка России в Латинской Америке, Азии и «дружественных странах Европы»

В РФС рассказали, какие страны могут показать матч за Суперкубок России.

Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Встреча состоится 13 июля.

– По Кубку мы ждем цифры от исследовательской компании. Они должны быть в ближайшее время.

Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.

– Учитывая состав участников, матч будет показан в Бразилии?

– Думаю, что да, у них есть стабильный интерес к нашему футболу, – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.