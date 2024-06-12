РФС ведет переговоры о трансляциях Суперкубка России в Латинской Америке, Азии и «дружественных странах Европы»
В РФС рассказали, какие страны могут показать матч за Суперкубок России.
Трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Встреча состоится 13 июля.
– По Кубку мы ждем цифры от исследовательской компании. Они должны быть в ближайшее время.
Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия.
– Учитывая состав участников, матч будет показан в Бразилии?
– Думаю, что да, у них есть стабильный интерес к нашему футболу, – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.
А такие ещё остались?
Как и венгрия с их евреями в руководстве
Сербы якобы братушки, но все интервью их тренеров и игроков по приезду в Россию дают на английском языке
Понятно !
Израилю никак нельзя предоставить такую возможность !