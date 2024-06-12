На Евро-2024 будут продаваться веганские сосиски, напитки будут подаваться в многоразовых стаканчиках. Болельщики получат льготный проезд на общественном транспорте

Теги Боруссия Дортмунд Филипп Лам Евро-2024 РБ Лейпциг Питание Экология Футбол

На Евро-2024 будут продаваться веганские сосиски.

Организаторы чемпионата Европы предусмотрели ряд мер по снижению его воздействия на окружающую среду. Они включают в себя продажу веганских сосисок на стадионах.

Такой продукт уже продается на аренах некоторых клубов чемпионата Германии. Ассоциация PETA («Люди за этичное обращение с животными») даже составила рейтинг «самых веганских стадионов Бундеслиги». «Лейпциг» занимает первое место, за ним идет дортмундская «Боруссия». 

«Они намного лучше. Они не промышленного производства. Все очень похоже. Для того, кто к этому не привык, особой разницы во вкусах [с мясными сосисками] нет. Текстура и вкус, вероятно, те же, но основа совсем другая, и это самое главное: даже здесь, в Мюнхене, в храме белой колбасы вайсвурст, наш бренд работает очень хорошо.

Очень позитивно, что такие меры принимаются в рамках международного соревнования», – сказал Энди, один из продавцов веганских сосисок.

«Реакция на эту новость меня забавляет. Такое ощущение, что мы хотим отравить людей. Усилия по сокращению выбросов парниковых газов направлены не только на транспорт, но и на продукты питания.

При приготовлении мясного блюда выделяется около 7 кг CO2. При приготовлении вегетарианского блюда, даже не веганского, выделяется 0,5 кг CO2. Таким образом, при употреблении мяса количество CO2 увеличивается в 14 раз.

Я не думаю, что веганские сосиски, которые будут поданы болельщикам, кого-нибудь убьют», – отметил основатель компании Ecolosport Михаэль Ферризи.

Во время этого турнира организаторы примут и другие меры по ограничению воздействия на окружающую среду. В частности, в принимающих городах болельщикам будут предоставлен льготы для облегчения передвижения на общественном транспорте. Фанаты также могут получить билеты на поезда дальнего следования по сниженным ценам.

На стадионах напитки будут подаваться в многоразовых стаканчиках, а вода с минимальным загрязнением будет использоваться повторно. На групповом этапе командам придется совершать две из трех поездок поездом или автобусом. 

«Мы также хотим установить стандарты для последующих крупных спортивных мероприятий в других странах», – объяснил эти меры глава оргкомитета Евро-2024 Филипп Лам несколько недель назад.

59 комментариев
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Никогда не понимал, почему веганы пытаются свою еду мимикрировать под мясные продукты
+28
-4
+24
Ответ Dexter Morgan
Во что превратился этот мир? Пластиковые стаканчики, веганские сосиски. Реально мир соевых куколдов. И нормальных людей на это пытаются подсадить. А нормальные сосиски, какими славится Германия, нельзя делать? Или это только по прайсу?
Где-то написано, что обычных сосисок не будет? И что не так с пластиковыми стаканчиками, надо было в стекло разливать?
+26
-6
+20
Многоразовые стаканчики с 2 евро залога за них – уже давно на всех мероприятиях в Германии. Ещё поставили у фан-зон стенды с колой зеро без сахара, но это скорее к заботе о здоровье, а не об экологии
+11
0
+11
Ответ Dexter Morgan
Я говорю о тенденциях. Против стаканчиков ничего не имею. Речь о том, что веганы, вегетарианцы пытаются навязывать свою позицию другим людям. Никто не запрещает им есть веганскую еду и пить из чего угодно и что угодно. Речь о том, что пластмассовый мир побеждает. Настоящее превращается в искусственное.
не путайте навязывание своей позиции с предоставлением возможностей всем людям, в том числе веганам и мясоедам. ни у кого сосиску из мяса изо рта вырывать не будет, ровно так же и не будут веганскую сосиску насильно в рот запихивать

ох уж эти борцы за настоящий мир, готовые топтать все, что не совпадает с их взглядами..
+12
-5
+7
Ответ Momos
Никогда не понимал, почему веганы пытаются свою еду мимикрировать под мясные продукты
Это просто такая бредятина. Вот я условный веган. Не ем мясо. Зачем ты покупаешь котлеты со вкусом курочки? Зачем? 🤣 Ты же не хочешь мясо ...или?
+13
-6
+7
То что разницы во вкусах нет это откровенная маркетинговая чушь.
+9
-3
+6
Ответ Максим Ларченков
Союз жив!
Аполлон мёртв
+4
0
+4
Ответ Tigran Shuts
Чтобы привлечь мясоедов
— Владимир Ильич нам есть нечего!
— А вы сходите траву пожуйте!
— А мы не замычим?
— Вот мы с Феликсом Эдмундовичем бочёнок мёда съели и ведь не зажужжали!
+4
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+3
Ответ Momos
Никогда не понимал, почему веганы пытаются свою еду мимикрировать под мясные продукты
Чтобы привлечь мясоедов
+5
-2
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На стадион можно будет ехать на самокате, а стадион будет картонный.
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
Во что превратился этот мир? Пластиковые стаканчики, веганские сосиски. Реально мир соевых куколдов. И нормальных людей на это пытаются подсадить. А нормальные сосиски, какими славится Германия, нельзя делать? Или это только по прайсу?
Здесь большинство соевых, начиная от редакции.
Пусть едят жуков
+4
-2
+2
Ответ Schiaff1no
Люди уважают природу и людей сделавших выбор не есть мясо, из какой деревни вы вылезли?
Я тоже природу уважаю. Забочусь об экологии, люблю животных. Но это не значит, что надо от мяса отказываться. Люди бизнес на искусственной пище делают, а не о природе заботятся. Так называемая веганская еда, курица без жира, молоко искусственное и прочее. Если бы они топили за природу, то закрыли бы компании, которые в производстве используют кожу животных. И перестали бы летать на самолётах частных. Не надо мне втирать про любовь к природе. Животные сами искусственную пищу есть не хотят. Если бы я жил в деревне, то питался бы очень здоровой пищей. Хотели обидеть? А сделали комплимент.
+8
-6
+2
Ответ Tigran Shuts
Где-то написано, что обычных сосисок не будет? И что не так с пластиковыми стаканчиками, надо было в стекло разливать?
Я говорю о тенденциях. Против стаканчиков ничего не имею. Речь о том, что веганы, вегетарианцы пытаются навязывать свою позицию другим людям. Никто не запрещает им есть веганскую еду и пить из чего угодно и что угодно. Речь о том, что пластмассовый мир побеждает. Настоящее превращается в искусственное.
+13
-11
+2
Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. — Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? — закричал Коля. в горячности не учтя подслушивающих соседей.
+4
-2
+2
Всякий кулик своё болото хвалит))
+2
0
+2
И бабы в борделях будут резиновые.
+3
-2
+1
Ответ PIT-BUL
Жёстко минусят соседи которые почти вошли в Евросоюз 🤣
Прощай Хайнц
+1
0
+1
Ответ pit4er
Многоразовые стаканчики с 2 евро залога за них – уже давно на всех мероприятиях в Германии. Ещё поставили у фан-зон стенды с колой зеро без сахара, но это скорее к заботе о здоровье, а не об экологии
Да много где-то Европе. Стакан такой же как у нас на ЧМ
+1
0
+1
Ответ Momos
Никогда не понимал, почему веганы пытаются свою еду мимикрировать под мясные продукты
Потому что веганами становятся не из-за вкусовых предпочтений, а по этическим причинам. Если человек любит вкус мяса, но не хочет при этом потреблять пищу животного происхождения, то он может купить такие сосиски. По итогу счастливы все (кроме вечно угнетенных товарищей типа в комментариях снизу, которые в одном абзаце связывают веганство и вибраторы)
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Во что превратился этот мир? Пластиковые стаканчики, веганские сосиски. Реально мир соевых куколдов. И нормальных людей на это пытаются подсадить. А нормальные сосиски, какими славится Германия, нельзя делать? Или это только по прайсу?
Люди уважают природу и людей сделавших выбор не есть мясо, из какой деревни вы вылезли?
+6
-5
+1
Пластмассовый мир победил
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Это Вы переворачиваете всё. Вот в том и дело. Возможности. Дай им возможность, так они вибраторы будут продавать прямо на улице и агитировать за ЛГБТ. Веганы пусть идут в магазин и покупают веганские продукты. Но не надо инклюзивно людей гробить. Они на этом бизнес делают. Сейчас они бесплатно дают это. А завтра кучу людей подсадят на это. И кругом будут одни веганы.
а чем так опасны веганы то? ну не едят мясо, их дело. пропагандой занимаются? так а как назвать ваши комментарии? чем они плохи? только лишь тем, что они не едят мясо? или на мясе бизнес не делают? где мясо бесплатно раздают, куда в очередь становится?))
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Ответ Momos
Никогда не понимал, почему веганы пытаются свою еду мимикрировать под мясные продукты
потому что мяса хочется
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Ответ Xm.md
А как ты узнаешь, что тебе нравится этот вкус, если ты не хочешь есть мясо?
в детстве могли есть мясо, а потом выросли и жалко стало животинкк
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Ответ Владддд
Какая же каша в голове! Жаль, что в мире такой тред на тупость.
В мире тренд на тупость. Но слава Богу, что не все ещё одобряют толерантность и инклюзивность.
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Ответ Calcio24
не путайте навязывание своей позиции с предоставлением возможностей всем людям, в том числе веганам и мясоедам. ни у кого сосиску из мяса изо рта вырывать не будет, ровно так же и не будут веганскую сосиску насильно в рот запихивать ох уж эти борцы за настоящий мир, готовые топтать все, что не совпадает с их взглядами..
В точку.Они на многое готовы именно ради своих взглядов, даже самых шизофриничных
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Ответ Юквэл
Веганские сосиски это которые из личинок червей и тараканов?
Веганам и этого нельзя.
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Ответ Calcio24
а чем так опасны веганы то? ну не едят мясо, их дело. пропагандой занимаются? так а как назвать ваши комментарии? чем они плохи? только лишь тем, что они не едят мясо? или на мясе бизнес не делают? где мясо бесплатно раздают, куда в очередь становится?))
Кстати, сосиски пусть тогда бесплатно выдадут нормальные. Наряду с искусственными. Вот это было бы равноправие. Но кто-то хочет запустить бизнес свой веганский под шумок.
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Ответ Calcio24
а чем так опасны веганы то? ну не едят мясо, их дело. пропагандой занимаются? так а как назвать ваши комментарии? чем они плохи? только лишь тем, что они не едят мясо? или на мясе бизнес не делают? где мясо бесплатно раздают, куда в очередь становится?))
Веганы не опасны. Опасна любая пропаганда. Ничего в этом мире не способно заменить мясо. Нормальные люди спокойно едят что угодно. Но когда отдельные люди или компании начинают продвигать искусственные продукты, то это плохо. Пусть тогда веганы продукты свои придумают. А то у них то же самое, что и у других людей, только без настоящих ингредиентов. Я понимаю людей, у которых аллергия или какие-то противопоказания есть. Но когда люди свой образ жизни начинают пропагандировать, вот такие левые движения делать, то это бред. Любой человек бесплатно захочет что-то попробовать. Речь именно про навязывание и маркетинг.
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Ответ Dexter Morgan
Это Вы переворачиваете всё. Вот в том и дело. Возможности. Дай им возможность, так они вибраторы будут продавать прямо на улице и агитировать за ЛГБТ. Веганы пусть идут в магазин и покупают веганские продукты. Но не надо инклюзивно людей гробить. Они на этом бизнес делают. Сейчас они бесплатно дают это. А завтра кучу людей подсадят на это. И кругом будут одни веганы.
Кае вибраторы связаны с веганскими сосисками? Фиксация похоже
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