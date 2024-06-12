На Евро-2024 будут продаваться веганские сосиски, напитки будут подаваться в многоразовых стаканчиках. Болельщики получат льготный проезд на общественном транспорте

На Евро-2024 будут продаваться веганские сосиски.

Организаторы чемпионата Европы предусмотрели ряд мер по снижению его воздействия на окружающую среду. Они включают в себя продажу веганских сосисок на стадионах.

Такой продукт уже продается на аренах некоторых клубов чемпионата Германии. Ассоциация PETA («Люди за этичное обращение с животными») даже составила рейтинг «самых веганских стадионов Бундеслиги». « » занимает первое место, за ним идет дортмундская « ».

«Они намного лучше. Они не промышленного производства. Все очень похоже. Для того, кто к этому не привык, особой разницы во вкусах [с мясными сосисками] нет. Текстура и вкус, вероятно, те же, но основа совсем другая, и это самое главное: даже здесь, в Мюнхене, в храме белой колбасы вайсвурст, наш бренд работает очень хорошо.

Очень позитивно, что такие меры принимаются в рамках международного соревнования», – сказал Энди, один из продавцов веганских сосисок.

«Реакция на эту новость меня забавляет. Такое ощущение, что мы хотим отравить людей. Усилия по сокращению выбросов парниковых газов направлены не только на транспорт, но и на продукты питания.

При приготовлении мясного блюда выделяется около 7 кг CO2. При приготовлении вегетарианского блюда, даже не веганского, выделяется 0,5 кг CO2. Таким образом, при употреблении мяса количество CO2 увеличивается в 14 раз.

Я не думаю, что веганские сосиски, которые будут поданы болельщикам, кого-нибудь убьют», – отметил основатель компании Ecolosport Михаэль Ферризи.

Во время этого турнира организаторы примут и другие меры по ограничению воздействия на окружающую среду. В частности, в принимающих городах болельщикам будут предоставлен льготы для облегчения передвижения на общественном транспорте. Фанаты также могут получить билеты на поезда дальнего следования по сниженным ценам.

На стадионах напитки будут подаваться в многоразовых стаканчиках, а вода с минимальным загрязнением будет использоваться повторно. На групповом этапе командам придется совершать две из трех поездок поездом или автобусом.

«Мы также хотим установить стандарты для последующих крупных спортивных мероприятий в других странах», – объяснил эти меры глава оргкомитета Евро-2024 Филипп Лам несколько недель назад.