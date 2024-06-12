«ПСЖ» интересуется Винисиусом (Мохамед Буафси)
Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ».
Журналист Мохамед Буафси в эфире передачи Génération After на RMC заявил, что парижский клуб проявляет интерес к вингеру «Реала».
«Я говорил об этом два месяца назад. Это не значит, что это осуществится», – отреагировал журналист Даниэль Риоло.
В минувшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 26 матчей, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Чеферин обалдеет такое отмазывать🤓
"ПСЖ Сафонова интересуется Винисиусом"
Реалу ещё лет пять теперь придётся терпеть нападки бомбящих шейхов..
А если так : Виннисиус уходит в ПСЖ на 3-4 года под зарплату 90 млн евро в год, а в 27-28 лет опять возвращается в Реал бесплатно
Таким образом Перес просто добьёт шейха.😂
Попробую и я. ФК Ростов интересуется Филом Фоденом