«ПСЖ» интересуется Винисиусом (Мохамед Буафси)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Винисиус Жуниор Даниэль Риоло Футбол

Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ».

Журналист Мохамед Буафси в эфире передачи Génération After на RMC заявил, что парижский клуб проявляет интерес к вингеру «Реала». 

«Я говорил об этом два месяца назад. Это не значит, что это осуществится», – отреагировал журналист Даниэль Риоло

В минувшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 26 матчей, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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56 комментариев
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Во будет прикол, если ПСЖ опять включат обидку (теперь за Мбаппе) и вытащат Винисиуса за отступные, как Неймара🙃
Чеферин обалдеет такое отмазывать🤓
+67
-7
+60
новость должна быть
"ПСЖ Сафонова интересуется Винисиусом"
+41
-3
+38
Ответ Overkiller
Счастливый Вини аж побежал из Реала, роняя всё )))
Роняя Кубки ЛЧ
+29
-2
+27
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Во будет прикол, если ПСЖ опять включат обидку (теперь за Мбаппе) и вытащат Винисиуса за отступные, как Неймара🙃 Чеферин обалдеет такое отмазывать🤓
За отступные в ярд?
+26
-2
+24
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Во будет прикол, если ПСЖ опять включат обидку (теперь за Мбаппе) и вытащат Винисиуса за отступные, как Неймара🙃 Чеферин обалдеет такое отмазывать🤓
У него отступные один лярд.
+13
-2
+11
Счастливый Вини аж побежал из Реала, роняя всё )))
+11
-4
+7
Ответ Overkiller
Миллиард? Это даже для ПСЖ слишком.
Они утащили Неймара только за интерес к Верратти и 6:1. А тут у них упёрли чуть ли не национальный символ Франции (если судить по прыгающему вокруг Макрону). Почему бы не пофантазировать, зная шейхов и сумасшедший мир, в котором мы живём нынче?🙂
+11
-4
+7
Ответ Руслан Узденов
За отступные в ярд?
Да пофиг)) нефть есть.
+9
-3
+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Во будет прикол, если ПСЖ опять включат обидку (теперь за Мбаппе) и вытащат Винисиуса за отступные, как Неймара🙃 Чеферин обалдеет такое отмазывать🤓
Миллиард? Это даже для ПСЖ слишком.
+7
-1
+6
Ответ Руслан Узденов
За отступные в ярд?
Тогда практически с тем же недоумением произносилась сумма в 222 миллиона.
+8
-2
+6
Ну это было ожидаемо..
Реалу ещё лет пять теперь придётся терпеть нападки бомбящих шейхов..
+4
-3
+1
Ответ Евгений Сидоров
У него отступные один лярд.
Перес снизит цену до 700 млн.😅
+3
-2
+1
Ответ Ben Shelton
новость должна быть "ПСЖ Сафонова интересуется Винисиусом"
Как бы по итогу не вышло "В ПСЖ Сафонова интересует Винисиус".
+2
-1
+1
Ответ Святослав Федорович
А я вот интересуюсь Тейлор Свифт. Но не значит, что это осуществится
Думаю возможности относительно заданных целей/интересов у вас разные)
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Ответ Дмитрий Рабко
Как бы по итогу не вышло "В ПСЖ Сафонова интересует Винисиус".
Винисиус хуже его бывшей.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Они утащили Неймара только за интерес к Верратти и 6:1. А тут у них упёрли чуть ли не национальный символ Франции (если судить по прыгающему вокруг Макрону). Почему бы не пофантазировать, зная шейхов и сумасшедший мир, в котором мы живём нынче?🙂
Мне кажется, Перес его и за условные 400 лямов подарочной лентой обернет и открытку приложит
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Ответ superbro
И Зачем это Вини, уходить из лучшего клуба мира в французский середняк?
Как и любой бразилец, Винисиус патологически жаден
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Ответ superbro
И Зачем это Вини, уходить из лучшего клуба мира в французский середняк?
Ну 2 ЛЧ у него есть уже.
А если так : Виннисиус уходит в ПСЖ на 3-4 года под зарплату 90 млн евро в год, а в 27-28 лет опять возвращается в Реал бесплатно
Таким образом Перес просто добьёт шейха.😂
+1
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0
Ответ superbro
И Зачем это Вини, уходить из лучшего клуба мира в французский середняк?
потому что надо будет теперь делить роль лидера с Мбаппе. А Мбаппе как маленький ребенок вечно тянет одеяло на себя и говорит мнит из себя принца
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Ответ Святослав Федорович
А я вот интересуюсь Тейлор Свифт. Но не значит, что это осуществится
твоё счастье, что один паренёк из Канзас-Сити здесь не тусуется))
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Ответ Overkiller
Счастливый Вини аж побежал из Реала, роняя всё )))
За большие бабки, думаю, побежит.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
классно быть таким журналистом, можно вкидывать ересь разную , её будут распространять делая журналисту имя, а потом просто сказать "ну не срослось. но могло же". Попробую и я. ФК Ростов интересуется Филом Фоденом
Ну так то Буафси не чел с улицы.. Очень солидный источник по Лиге 1.
+1
-1
0
классно быть таким журналистом, можно вкидывать ересь разную , её будут распространять делая журналисту имя, а потом просто сказать "ну не срослось. но могло же".

Попробую и я. ФК Ростов интересуется Филом Фоденом
+1
-1
0
Виня будет в тени Моти 👍
+2
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Я думаю, что примерно все клубы мира интересуются Винисиусом
+1
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И в сделку включить Бакаева.
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если ему выкатят контракт уровня того, что получал Мбаппе, то отказаться будет сложно.
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А я вот интересуюсь Тейлор Свифт. Но не значит, что это осуществится
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Давайте Решфорда
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Бразилов легче переманить за деньги
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