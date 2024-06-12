«ПСЖ» интересуется Винисиусом (Мохамед Буафси)

Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ».

Журналист Мохамед Буафси в эфире передачи Génération After на RMC заявил, что парижский клуб проявляет интерес к вингеру « ».

«Я говорил об этом два месяца назад. Это не значит, что это осуществится», – отреагировал журналист .

В минувшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 26 матчей, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.