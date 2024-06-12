Саудовская Аравия намерена создать новую боксерскую лигу. Сумма инвестиций – $4-5 млрд

В Саудовской Аравии хотят создать единую боксерскую лигу.

Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF) обсуждает возможность создания новой профессиональной боксерской лиги.

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх обсуждает с правительством план, согласно которому будут приобретены крупнейшие боксерские промоушены.

Golden Boy и Matchroom уже ведут переговоры с представителями фонда.

Ожидаемая сумма инвестиций в создание новой лиги достигает $4-5 млрд.

Турки Аль эш-Шейх: «Бивол, Бетербиев и Кроуфорд – это не люди, а машины. Дмитрий и Артур подерутся 12 октября – это официально»

Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря