Саудовская Аравия намерена создать новую боксерскую лигу. Сумма инвестиций – $4-5 млрд

Теги Golden Boy Promotions бокс Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии хотят создать единую боксерскую лигу.

Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF) обсуждает возможность создания новой профессиональной боксерской лиги.

Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх обсуждает с правительством план, согласно которому будут приобретены крупнейшие боксерские промоушены.

Golden Boy и Matchroom уже ведут переговоры с представителями фонда.

Ожидаемая сумма инвестиций в создание новой лиги достигает $4-5 млрд.

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11 комментариев
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Ответ Daaannn1k
Не силен в боксе. Я так понимаю, что помимо 4х самых известных поясов федераций: WBO, IBF, WBA,WBC, появится и 5й такой пояс новой созданной лиги из СА? Раз уж такие инвестиции
Я подумал, что они как раз хотят скупить всё и объединить чемпионов))
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+16
По принципу ufc хотят сделать монополиста промоушн, в котором будет 1 чемпион на 1 вес. Вопрос, что будут делать федерации типа IBF и остальных?
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+5
Ответ Tru.Vlademir
По принципу ufc хотят сделать монополиста промоушн, в котором будет 1 чемпион на 1 вес. Вопрос, что будут делать федерации типа IBF и остальных?
Они останутся, но будут там выступать боксеры за пределами 20 рейтингов
+3
0
+3
Не силен в боксе. Я так понимаю, что помимо 4х самых известных поясов федераций: WBO, IBF, WBA,WBC, появится и 5й такой пояс новой созданной лиги из СА? Раз уж такие инвестиции
+2
0
+2
Я правильно понимаю, что саудиты хотят сделать что-то типа UFC в Боксе, с эксклюзивными бойцами на контрактах, которым будут назначать бои?
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Вот и вся их показная религиозность. Вкладывают бабки в харамные развлечения неверных
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Я подумал, что они как раз хотят скупить всё и объединить чемпионов))
Скупят эти агентства т.е. контракты бойцов получается
+1
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+1
Ответ Daaannn1k
Не силен в боксе. Я так понимаю, что помимо 4х самых известных поясов федераций: WBO, IBF, WBA,WBC, появится и 5й такой пояс новой созданной лиги из СА? Раз уж такие инвестиции
не, речь о скупке промоушенов, т.е. создания такого закрытого клуба, где свои будут драться со своими.
+1
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Ответ Daaannn1k
Не силен в боксе. Я так понимаю, что помимо 4х самых известных поясов федераций: WBO, IBF, WBA,WBC, появится и 5й такой пояс новой созданной лиги из СА? Раз уж такие инвестиции
Скорее это попытка забацать что-то вроде боксёрского UFC. Один вес - один чемпион
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Круто,значит топовых боёв будет много!
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