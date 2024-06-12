Жоан Лапорта: «Барса» – лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ»

Жоан Лапорта назвал «Барселону» лучшим клубом мира.

«Бренд «Барсы» силен.

Мы лучший клуб в мире, у нас 48 титулов победителей Лиги чемпионов (вероятно, имеет в виду все победы в чемпионов футбольной, баскетбольной, гандбольной и футзальной команд, мужских и женских – Sports)», – сказал президент «Барсы».

Мужская футбольная команда «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов 5 раз. Рекорд у «Реала» – 15 побед.