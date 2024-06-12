Жоан Лапорта: «Барса» – лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ»
Жоан Лапорта назвал «Барселону» лучшим клубом мира.
«Бренд «Барсы» силен.
Мы лучший клуб в мире, у нас 48 титулов победителей Лиги чемпионов (вероятно, Лапорта имеет в виду все победы в Лиге чемпионов футбольной, баскетбольной, гандбольной и футзальной команд, мужских и женских – Sports)», – сказал президент «Барсы».
Мужская футбольная команда «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов 5 раз. Рекорд у «Реала» – 15 побед.
- Жоан, иди сюда, сейчас покажу.
* всем известная часть*
- Профессор Флорентино, но вы так и не объяснили, что такое нюанс?
- Вот смотри, Жоан. Реал в этом году выиграл ЛЧ. И Барселона выиграла ЛЧ. Но есть нюанс
Действующий победитель Барселона (3)
Наиболее титулован Олимпик Лион (8)