Жоан Лапорта: «Барса» – лучший клуб мира. У нас 48 титулов ЛЧ»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Барселона Лига чемпионов женский футбол Лига чемпионов Жоан Лапорта Барселона Барселона Футбол

Жоан Лапорта назвал «Барселону» лучшим клубом мира.

«Бренд «Барсы» силен.

Мы лучший клуб в мире, у нас 48 титулов победителей Лиги чемпионов (вероятно, Лапорта имеет в виду все победы в Лиге чемпионов футбольной, баскетбольной, гандбольной и футзальной команд, мужских и женских – Sports)», – сказал президент «Барсы».

Мужская футбольная команда «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов 5 раз. Рекорд у «Реала» – 15 побед.

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43 комментария
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И это без учёта кубков гампера
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- Профессор Флорентино, а что такое нюанс?
- Жоан, иди сюда, сейчас покажу.
* всем известная часть*
- Профессор Флорентино, но вы так и не объяснили, что такое нюанс?
- Вот смотри, Жоан. Реал в этом году выиграл ЛЧ. И Барселона выиграла ЛЧ. Но есть нюанс
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Женская Барса топ. Жаль, что она никому не интересна))
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Рубрика новости из дурки
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нужно и Гинеру что-то подобное сказануть, приплесть сюда баскетбольный ЦСКА, хоккейный времён СССР и т.д.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Женская Барса топ. Жаль, что она никому не интересна))
Тут скорее женский соккер в целом мало кому интересен
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Дед забыл таблетки выпить
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А сколько еще в фифу выиграно было, ух
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Женская Барса топ. Жаль, что она никому не интересна))
И там не лучшие

Действующий победитель Барселона (3)
Наиболее титулован Олимпик Лион (8)
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Знатно набросил)
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И не поспоришь
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Ответ Доктор Щульц
Реал Мадрид лучший клуб мира и они это доказывают уже десятилетия подряд !
Судьи это доказывают уже десятилетия подряд !
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Ответ Pixel 8
И это без учёта кубков гампера
Это с учетом разных спортивных дисциплин, таких как ныряние на Камп Ноу, хоровод вокруг судьи и тд.
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Ответ dudufufu
И не поспоришь
Да, нет, поспоришь.
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Не поверил своим глазам, на секунду подумал, что надо бы проверить, когда лч появилась и кто сколько раз ее выигрывал
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Понятия не имею, какие ещё команды есть у Реала, не болею за них вообще. Но чётко знаю, что они самые титулованные в Европе в футболе и баскетболе (я про нормальный мужской спорт) 15+11. Там и близко никого нет.
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Нормально он так отстрелялся
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А у меня 117 ЛЧ! (вероятно я имею ввиду сезоны в ФИФА и ФМ)
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Ну где же мои таблетки? - добавил президент.
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Ему нужен Мостовой как тренер
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Главное убедить в этом себя,с чем он на мой взгляд отлично справляется)
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А он хорош :))
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Это он еще не посчитал титулы, которые я в ФИФЕ за Барсу наколотил
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Ну а если добавить титулы команд по ныркам так все 100 будут.
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100500 титулов — не меньше!
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