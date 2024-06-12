Шубенков о нейтральном статусе: «Много нюансов. Если уберут с государственных зарплат, как жить? Доедать хрен без соли ради высокой идеи?»

Шубенков заявил, что получение нейтрального статуса приведет к сложностям.

– Почему многие спортсмены в России сейчас боятся прямо сказать: без Олимпиады – хреновастенько?

– Давай я тебе скажу: хреновастенько. Еще как хреновастенько.

– Тогда почему набирает моду посыл «нет – и не надо»?

– МОК в эту идею – «нет, и не надо» – вносит существенный вклад. Они всеми силами пытаются к этому подтолкнуть.

Есть некое лицемерие. Они носятся с олимпийской хартией, рассказывают, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз – и политика влезает туда.

И ты понимаешь, что на самом деле нет высоких идей, способных оторвать олимпийское движение от реалий этого мира.

Мы все живем на Земле, и МОК тоже. Они декларируют, что у них мир, дружба и жвачка, но потом тихо добавляют: «Только вот вам, ребята, из-за боевых действий у нас появляться не стоит». Есть здесь диссонанс. Отсюда и идея, что нафиг эти Олимпийские игры.

С другой стороны, ничего круче человечество еще не придумало. И без них – грустно.

– А ты бы поехал под нейтральным статусом?

– Да нам, легкоатлетам, его точно не дадут.

– А если бы дали?

– Много нюансов. Читал про пятиборку Ульяну Баташову, которая сказала, что будет отбираться – и ее сразу сняли со всех ставок и всего лишили.

Давай от высокого спустимся к реальному – а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских – нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья.

Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая. Я получу много сложностей в прикладном плане и мне потом в этой стране жить. Уезжать из России никуда не хочу.

За высокую идею если и воевать, то точно не одному. Поэтому я бы 400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю. Когда у нас был нормальный нейтральный статус – как ты помнишь, я ездил, – сказал чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков в интервью Sports.

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова