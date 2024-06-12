Шубенков о нейтральном статусе: «Много нюансов. Если уберут с государственных зарплат, как жить? Доедать хрен без соли ради высокой идеи?»

Теги Бег сборная России МОК Сергей Шубенков Париж-2024 Ульяна Баташова Легкая атлетика

Шубенков заявил, что получение нейтрального статуса приведет к сложностям.

– Почему многие спортсмены в России сейчас боятся прямо сказать: без Олимпиады – хреновастенько?

– Давай я тебе скажу: хреновастенько. Еще как хреновастенько.

– Тогда почему набирает моду посыл «нет – и не надо»?

– МОК в эту идею – «нет, и не надо» – вносит существенный вклад. Они всеми силами пытаются к этому подтолкнуть. 

Есть некое лицемерие. Они носятся с олимпийской хартией, рассказывают, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз – и политика влезает туда.

И ты понимаешь, что на самом деле нет высоких идей, способных оторвать олимпийское движение от реалий этого мира.

Мы все живем на Земле, и МОК тоже. Они декларируют, что у них мир, дружба и жвачка, но потом тихо добавляют: «Только вот вам, ребята, из-за боевых действий у нас появляться не стоит». Есть здесь диссонанс. Отсюда и идея, что нафиг эти Олимпийские игры.

С другой стороны, ничего круче человечество еще не придумало. И без них – грустно.

– А ты бы поехал под нейтральным статусом?

– Да нам, легкоатлетам, его точно не дадут. 

– А если бы дали?

– Много нюансов. Читал про пятиборку Ульяну Баташову, которая сказала, что будет отбираться – и ее сразу сняли со всех ставок и всего лишили. 

Давай от высокого спустимся к реальному – а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских – нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья.

Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая. Я получу много сложностей в прикладном плане и мне потом в этой стране жить. Уезжать из России никуда не хочу.

За высокую идею если и воевать, то точно не одному. Поэтому я бы 400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю. Когда у нас был нормальный нейтральный статус – как ты помнишь, я ездил, – сказал чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков в интервью Sports. 

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова

47 комментариев
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Скажите кто-нибудь Сергею, что 99% людей живут без дотаций. Как? Они просто ... работают!
+76
-19
+57
Ответ Игорь М.
Как жить? Как и остальные – устраиваются пускай на вторую работу или выбирают более прибыльную сферу. Может быть хоть тогда в голове щёлкнет, что правительству необязательно нализывать
Где он хоть раз "нализывал". Человек все максимално адекватно рассказал, что и делал всю карьеру. Нет, все равно найдется очередной моральный камертон, который и эти нейтральные слова раскритикует
+42
-8
+34
Ответ Jason Kidd
Скажите кто-нибудь Сергею, что 99% людей живут без дотаций. Как? Они просто ... работают!
другие люди не посвящают себя спорту ОТ и ДО. и у многих людей есть образование, профессия. а тут спортсмен который посвятил всю жизнь только одному- спорту. который и должен был его кормить.
+46
-15
+31
Сергей, у вас патриотизм протекает
+22
-8
+14
Ответ red_devils
другие люди не посвящают себя спорту ОТ и ДО. и у многих людей есть образование, профессия. а тут спортсмен который посвятил всю жизнь только одному- спорту. который и должен был его кормить.
ерунда. многие учились совсем не на то, чем занимаются во взрослой жизни, многие учились только для галочки и ничего, если не бухаешь, то не пропадешь, а если голова с руками мало-мало работают вообще в шоколаде будешь
+20
-10
+10
Как жить? Как и остальные – устраиваются пускай на вторую работу или выбирают более прибыльную сферу. Может быть хоть тогда в голове щёлкнет, что правительству необязательно нализывать
+27
-20
+7
Ответ Чебурашка от Гены
Карьера спортсмена не долгая. А как дальше жить собираешься?
Вот и уравняли наших олимпийцев с западными - там государство спортсменам зп не платит.
+6
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+6
С такими высказываниями задница "безумного деда" ещё долго будет блестеть..
+7
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Во всем мире если спортсменам и платят, то платят за то, чтобы они участвовали в соревнованиях. У нас же наоборот, платят за то, чтобы не участвовали. Как всегда Россия впереди планеты всей
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– А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране – работать спортсменом у депутатов.
– Мне кажется, – ответил я, – есть и другие варианты.
– Есть. Кто не хочет работать спортсменом у депутатов, будет работать депутатом у спортсменов. За тот же самый огромный прайс. (С) почти Пелевин
+8
-4
+4
Ответ kost68
ерунда. многие учились совсем не на то, чем занимаются во взрослой жизни, многие учились только для галочки и ничего, если не бухаешь, то не пропадешь, а если голова с руками мало-мало работают вообще в шоколаде будешь
ну человек не хочет отказываться от того что он имеет. имеет право? полное. так и зачем ему от этого отказываться? ну получает бабки- не украл же он их
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Лучше конечно и рыбку съесть и на хрен сесть.
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Ответ Алиса без миелофона
Он работает - легкоатлетом. Какие-то проблемы?
Не платят за такую работу? Пусть устроится на другую! Какие-то проблемы?
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+3
Ответ Алиса без миелофона
Он работает - легкоатлетом. Какие-то проблемы?
не видел ни одной вакансии: требуется легкоатлет
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Ответ Ковид 07.10.52
Пугачева говорила, были рабами, стали холопами. Так вот спортсмены остались рабами.
а Пугачёва кто?)))
Вот уж, честно говоря, чья бы корова мычала. Тётка всю карьеру провела на господрядах, просто вот всю.
+3
-1
+2
Ответ Игорь М.
Как жить? Как и остальные – устраиваются пускай на вторую работу или выбирают более прибыльную сферу. Может быть хоть тогда в голове щёлкнет, что правительству необязательно нализывать
Серега точно не пропадет
как он с допингом ловко извернулся, что-то еврейское в нем есть
так что еще поднимется в чем-нибудь
+3
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+2
Ответ Bakhytzhan Babashev
В 90-х вагоны с комбикормом разгружал по ночам, извиняюсь за банальность. Потом пёрся на основную работу, где не получал з/п по полгода. А этот без подачек боится остаться.
он не боится
просто нет никакого смысла отказываться от зп
на ОИ все равно не возьмут
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работать идти наконец-то
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Скажите Сергею что платить зарплату олимпийцам - это чисто российское ноу-хау. В западных странах этим не занимаются, и ничего. Как-то живут люди.
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Как вариант - искать работу на ХХ РУ
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Вот вам и ответ на вопрос почему весь росгосспорт государственный. Потому что зависимые крепостные сделают что им скажут, и доверенными лицами кого надо станут и не выступят где не надо.
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Ответ Jason Kidd
Скажите кто-нибудь Сергею, что 99% людей живут без дотаций. Как? Они просто ... работают!
Попробуй одновременно работать и быть топовым легкоатлетом. Как ты себе это представляешь?
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Ответ genowayy
У него не дотации, а зарплата за профессиональное занятие спортом. Для тупых - это тоже работа.
Только платим за эту работу мы с тобой.

Тебе нужен такой работник – бегун ногами?
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справедливости для, сама идея национальных сборных на Олимпиадах - это чушь и лицемерие, изначально входящее в клинч с высокопарным тезисом о "спорте вне политики".

Олимпиада, по своей сути - это куча любителей собирается и выясняет, кто быстрее всех плавает, прыгает, бегает и бросает копьё. Без никаких нюансов о государственной принадлжености.

В таком случае правда не было бы профессионального неразвлекательного спорта (вроде футбола), но это хорошо.

Если подумать, то профессиональный метатель копья - это же чушь какая-то. Профессиональный подниматель гантелей - абсурд! В идеальном мире должны собираться мужики и девчонки ну и соревноваться меж собой. Без господдержки, без пропаганды.

И, кстати, обычный мужик (или девчонка), на спор бросивший копьё на 70 метров вызовет у меня больше восхищения и уважения, чем человек, всю жизнь посвятивший этой ерунде и бросивший на сто.
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Ответ Jason Kidd
Так это его выбор, его дело, его проблемы.
так он и говорит так как считает нужным и делает то что считает нужным. а ты даёшь ему советы. а зачем если это его жизнь?
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Ответ red_devils
другие люди не посвящают себя спорту ОТ и ДО. и у многих людей есть образование, профессия. а тут спортсмен который посвятил всю жизнь только одному- спорту. который и должен был его кормить.
Это проблема конкретного человека, пусть идет получает образование и занимается тренировкой детей. Или в бизнес.
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Пугачева говорила, были рабами, стали холопами. Так вот спортсмены остались рабами.
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Ответ Kokozhir Shatok
Это проблема конкретного человека, пусть идет получает образование и занимается тренировкой детей. Или в бизнес.
выступив в нейтральном статусе чтобы потом пойти работать в другую сферу и потерять всё? а для чего? а зачем?
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Ответ red_devils
другие люди не посвящают себя спорту ОТ и ДО. и у многих людей есть образование, профессия. а тут спортсмен который посвятил всю жизнь только одному- спорту. который и должен был его кормить.
Так это его выбор, его дело, его проблемы.
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У спортсмена, конечно, труд не лёгкий, ну разве нужно плакаться из- за того, что денег теперь у них стало меньше? У заводчан, которые ходят к 7 утра каждый день на работу, денег больше что ли?
Просто кто- то привык к роскоши и теперь хнык -хнык
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