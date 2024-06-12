Шубенков о нейтральном статусе: «Много нюансов. Если уберут с государственных зарплат, как жить? Доедать хрен без соли ради высокой идеи?»
Шубенков заявил, что получение нейтрального статуса приведет к сложностям.
– Почему многие спортсмены в России сейчас боятся прямо сказать: без Олимпиады – хреновастенько?
– Давай я тебе скажу: хреновастенько. Еще как хреновастенько.
– Тогда почему набирает моду посыл «нет – и не надо»?
– МОК в эту идею – «нет, и не надо» – вносит существенный вклад. Они всеми силами пытаются к этому подтолкнуть.
Есть некое лицемерие. Они носятся с олимпийской хартией, рассказывают, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз – и политика влезает туда.
И ты понимаешь, что на самом деле нет высоких идей, способных оторвать олимпийское движение от реалий этого мира.
Мы все живем на Земле, и МОК тоже. Они декларируют, что у них мир, дружба и жвачка, но потом тихо добавляют: «Только вот вам, ребята, из-за боевых действий у нас появляться не стоит». Есть здесь диссонанс. Отсюда и идея, что нафиг эти Олимпийские игры.
С другой стороны, ничего круче человечество еще не придумало. И без них – грустно.
– А ты бы поехал под нейтральным статусом?
– Да нам, легкоатлетам, его точно не дадут.
– А если бы дали?
– Много нюансов. Читал про пятиборку Ульяну Баташову, которая сказала, что будет отбираться – и ее сразу сняли со всех ставок и всего лишили.
Давай от высокого спустимся к реальному – а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских – нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья.
Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая. Я получу много сложностей в прикладном плане и мне потом в этой стране жить. Уезжать из России никуда не хочу.
За высокую идею если и воевать, то точно не одному. Поэтому я бы 400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю. Когда у нас был нормальный нейтральный статус – как ты помнишь, я ездил, – сказал чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков в интервью Sports.
«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова
– Мне кажется, – ответил я, – есть и другие варианты.
– Есть. Кто не хочет работать спортсменом у депутатов, будет работать депутатом у спортсменов. За тот же самый огромный прайс. (С) почти Пелевин
Вот уж, честно говоря, чья бы корова мычала. Тётка всю карьеру провела на господрядах, просто вот всю.
как он с допингом ловко извернулся, что-то еврейское в нем есть
так что еще поднимется в чем-нибудь
просто нет никакого смысла отказываться от зп
на ОИ все равно не возьмут
Тебе нужен такой работник – бегун ногами?
Олимпиада, по своей сути - это куча любителей собирается и выясняет, кто быстрее всех плавает, прыгает, бегает и бросает копьё. Без никаких нюансов о государственной принадлжености.
В таком случае правда не было бы профессионального неразвлекательного спорта (вроде футбола), но это хорошо.
Если подумать, то профессиональный метатель копья - это же чушь какая-то. Профессиональный подниматель гантелей - абсурд! В идеальном мире должны собираться мужики и девчонки ну и соревноваться меж собой. Без господдержки, без пропаганды.
И, кстати, обычный мужик (или девчонка), на спор бросивший копьё на 70 метров вызовет у меня больше восхищения и уважения, чем человек, всю жизнь посвятивший этой ерунде и бросивший на сто.
Просто кто- то привык к роскоши и теперь хнык -хнык