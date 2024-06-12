Исполком МОК одобрил Французские Альпы местом проведения Олимпиады-2030, Солт-Лейк-Сити – хозяином Игр-2034

Теги МОК Олимпиада-2030 ТАСС Олимпиада-2034 Биатлон

Исполком МОК одобрил места проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах.

Об этом сообщил глава комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карл Штосс.

«Исполком МОК согласился с рекомендацией комиссии по проведению зимних Олимпийских игр предложить Французские Альпы в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а также Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года.

Оба являются опытными организаторами международных спортивных соревнований, которые стремятся использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр.

Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля», – заявил Штосс.

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17 комментариев
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Помним помним Солт - Лейк - Сити. Российская пара Елена Бережная и Антон Сихарулидзе в условиях беспрецедентного давления, несправедливости арбитров и безумной провокации со стороны главных конкурентов одержали тяжелейшую победу и поднялись на вершину пьедестала. Для Северной Америки триумф русских стал шоком, СМИ как с цепи сорвались, а поверженные канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье ныли об украденном золоте и что есть мочи махали кулаками после проигранной драки. Выклянчили, в итоге, канадцы и себе золото. Такой позор не забудется.
+27
-13
+14
Альпы отделились от Франции что-ли?
+14
-4
+10
А французские Альпы это Гренобль? Тинь? Столица то игр где будет? (надо ж знать в какую речку испражняться активистам в будущем)
+10
-2
+8
Игры в Солт-Лейке было худшими в истории
+11
-4
+7
Ответ Savardus
А французские Альпы это Гренобль? Тинь? Столица то игр где будет? (надо ж знать в какую речку испражняться активистам в будущем)
Ницца))
+3
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инетерсно, постигнет ли нас невосполнимая утрата к тому времени
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Ответ Юрий Костыгин
Ницца))
Самогонная столица.
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«Независимый МОК» они говорили🤣🤣🤣
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французские Альпы это Куршевель?
там русских много будет тогда
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Швеции значит снова не отдадут
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Ответ Чебурашка от Гены
Помним помним Солт - Лейк - Сити. Российская пара Елена Бережная и Антон Сихарулидзе в условиях беспрецедентного давления, несправедливости арбитров и безумной провокации со стороны главных конкурентов одержали тяжелейшую победу и поднялись на вершину пьедестала. Для Северной Америки триумф русских стал шоком, СМИ как с цепи сорвались, а поверженные канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье ныли об украденном золоте и что есть мочи махали кулаками после проигранной драки. Выклянчили, в итоге, канадцы и себе золото. Такой позор не забудется.
А выступление Лазутиной и Даниловой в СЛС не позор?
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Ответ Splin
все больше убеждаюсь, ОИ уже совершенно ненужео событие
Сделай себе одолжение, не смотри. А нормальные люди посмотрят.
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