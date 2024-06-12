Исполком МОК одобрил Французские Альпы местом проведения Олимпиады-2030, Солт-Лейк-Сити – хозяином Игр-2034

Исполком МОК одобрил места проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах.

Об этом сообщил глава комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карл Штосс.

«Исполком МОК согласился с рекомендацией комиссии по проведению зимних Олимпийских игр предложить Французские Альпы в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а также Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года.

Оба являются опытными организаторами международных спортивных соревнований, которые стремятся использовать наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр.

Окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля», – заявил Штосс.