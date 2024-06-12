Сергеев против перехода из «Зенита» в «Локо». Его хотят включить в сделку по Глушенкову (Sport24)
Иван Сергеев не хочет переходить в «Локомотив».
По данным Sport24, форвард «Зенита» выступает против трансфера в московский клуб.
Сообщалось, что Сергеева могут включить в сделку по переходу игрока «Локо» Максима Глушенкова в «Зенит», однако Иван хотел бы провести следующий сезон в Санкт-Петербурге.
Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
секьюрити Медведева, крепкие ребята, под руки возьмут Сергеева (или в багажник запихнут) и доставят в Москву.
Ну и зп