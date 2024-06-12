Сергеев против перехода из «Зенита» в «Локо». Его хотят включить в сделку по Глушенкову (Sport24)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев Максим Глушенков Футбол

Иван Сергеев не хочет переходить в «Локомотив».

По данным Sport24, форвард «Зенита» выступает против трансфера в московский клуб.

Сообщалось, что Сергеева могут включить в сделку по переходу игрока «Локо» Максима Глушенкова в «Зенит», однако Иван хотел бы провести следующий сезон в Санкт-Петербурге.

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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80 комментариев
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Ответ Злодей Спб
Ну если Сергеев в Локо не хочет идти, то всякие слухи про переход в Химки можно сразу отметать :)
какой вообще здравомыслящий человек согласится на переход в химки?
+28
-1
+27
верните Геркуса, только у него были яйца из всех президентов последних лет 10
+27
-1
+26
Ответ bellyashe
какой вообще здравомыслящий человек согласится на переход в химки?
Юран а после него опять Талалаев
+23
0
+23
Против этой сделке больше всего должен быть Локомотив
+22
-2
+20
Ответ Игнат Говновозченко
верните Геркуса, только у него были яйца из всех президентов последних лет 10
а как же Смородская?
+15
-1
+14
Ответ Игнат Говновозченко
верните Геркуса, только у него были яйца из всех президентов последних лет 10
Ахаха. Как его только тут не поливали, когда он был)
+8
-3
+5
Ответ Сергей Лютый
Юран а после него опять Талалаев
А здравомыслящий?
+4
0
+4
Ну да, в Локо будет не так эмоционально ... не говоря уже о чемпионстве. Да и придется весь матч пахать - медвежонок похудеет ).
+4
0
+4
Ну если Сергеев в Локо не хочет идти, то всякие слухи про переход в Химки можно сразу отметать :)
+6
-2
+4
Ответ anvlad116
Должен был догадываться, когда из Крыльев переходил.
Без еврокубков какая разница за какой клуб играть? Чемпионом был
+4
-1
+3
Думаю что Глушенков будет полезнее чем Сергеев .
+3
0
+3
Ответ Shikari
Он не понимает, что не будет основным в Зените никогда?
Должен был догадываться, когда из Крыльев переходил.
+3
-1
+2
Ответ иван кочубей
очень слабый нап
Слабых "Лучших бомбардиров" из лучшей лиги мира не бывает.
+2
0
+2
Он не понимает, что не будет основным в Зените никогда?
+4
-2
+2
Ответ Алешка Терминатор
Ну что ты будешь делать. Опять провинциальные комплексы. Никогда такого не было и вот опять. Тема про Зенит, а обсуждается Спартак. Сильно, сильно влияние Большого Брата.
Действительно, тема про зенит, а повылезали больше всех болельщики спортака, как неожиданно))
+3
-1
+2
Ответ Trollando
А смысл вступать в полемику с людьми, которые плюсики на сайте считают чем то очень ценным
Но, Геркуса не пустят обратно. Слишком публичная личность. Будет непослушным, что-то будет хотеть сделать по-своему. Вдруг, ещё захочет что-то выигрывать, что-то наладить в команде. А, это лишние сложности, для высшего руководства Локо, видимо. Иначе непонятно, зачем выгнали Геркуса, Сёмина, и сделали грузинско-немецкий разворот.
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Конечно, Сергеев против. Он ещё не сполна насладился славными сражениями с Брюгге в еврокубках
Брюгге постоянный участник ЛЧ. болельщики нашего Спартака по Википедии знают что это такое.
+3
-1
+2
Ответ Сергей Лютый
Что значит не хочет? Заставят! В Зените знают как это делать, рычагов у власти много...
Угу. Всем известно, что Зенит заставил конкурентов сливать свои матчи в конце чемпионата)
+2
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Ответ Алешка Терминатор
Ну что ты будешь делать. Опять провинциальные комплексы. Никогда такого не было и вот опять. Тема про Зенит, а обсуждается Спартак. Сильно, сильно влияние Большого Брата.
Спартак вспомнился в контексте блох, прыгающих на ветке.
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Ответ SMART789
Ну играйте с Сарвели и Васильевым
Неадекваты уже ультиматумы ставят. А если уйдет Глушенков, кто играть вместо него будет? Воробьева купят, своим питерским рэкетом не надо пугать.
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Ответ Trollando
В начале на бумаге немецкий проект выглядел неплохо, пока не начался общемировой треш. И даже подписания были удачные (неудачные тоже, таков путь). А потом Рангник свалил и все пошло по одному месту. Жаль, что не получилось. А Семин несомненно легенда, но в госструктурах таких не любят, особенно когда покровителей уже нет.
Так, немец потом и в Англии облажался. Мне кажется, он был человеком системы. То, что работало там, у него на родине, больше нигде не заработало.
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Ответ Trollando
Адекватные не поливали
Ну, таких тут днём с огнём не сыщешь)
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Сергеев достойный нап. Но отдавать лучшего игрока сезона за него - лютый бред.
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Ответ Nogoi89
Ахаха. Как его только тут не поливали, когда он был)
Адекватные не поливали
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Ответ Сергей Лютый
А Глушенков будет?)))
Мостовой же играет
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не проблема.
секьюрити Медведева, крепкие ребята, под руки возьмут Сергеева (или в багажник запихнут) и доставят в Москву.
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Ответ Shikari
Без еврокубков какая разница за какой клуб играть? Чемпионом был
Если без еврокубков разницы нет, то зачем Глушенкову Зенит?
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Ответ Savardus
Если без еврокубков разницы нет, то зачем Глушенкову Зенит?
Этому строка в резюме нужна, что чемпион.
Ну и зп
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Ответ Shikari
Он не понимает, что не будет основным в Зените никогда?
А что плохого в роли джокера? Выходишь и решаешь за 30 мин
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Ответ Shikari
Мостовой же играет
))))) играют бразилы, идти в Зенит = заработать но поставить крест на карьере
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