Тиаго Мотта возглавил «Ювентус». Контракт – до 2027-го

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Футбол

Тиаго Мотта стал новым тренером «Ювентуса».

41-летний специалист подписал с туринцами контракт до 2027 года. Сообщалось, что его зарплата составит 5 млн евро за сезон. В «Болонье» он получал 1,2 млн евро.

В завершившемся сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда заняла 5-е место в таблице Серии А.

«Юве» ранее уволил Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии.

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50 комментариев
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Ужас сколько игроков за которыми я следил в детстве, которые только начинали свои карьеры уже главные тренеры не самых последних в мире команд, как же летит время, а всего-то 28 😭😭😭
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Мотта создал уникальную Болонью. Впечатляет и стиль, и место в таблице. Прекрасно, что возглавил топ-клуб, будет интересно.
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Презентабельно или нет - это в руках человека. А время которое летит - неподвластно
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Ответ Доктор Кто
Надеемся, что у него получится!! И будет лучше чем у Пирло!!
Пирло нужно было время.. И хорошая поддержка в раздевалке, а в то время там черт знает что творилось.
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Красава, я люблю таких. Пришли свою фотку из душа
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Ждем возрождение Ювентуса, тренера последних лет слишком упорно скатывали Ювентус до уровня средняка
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это было неожиданно
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Как Валенсия?
+7
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+6
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
Это две разные вещи - как выглядеть и время, которое летит) то что в сорокет Вы выглядите на 20 это круто) либо гены, либо правильный образ жизни. С чем и поздравляю)
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Форца Юве!!!
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Надеемся, что у него получится!! И будет лучше чем у Пирло!!
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Молодой, перспективный , ДУМАЮЩИЙ. Надеюсь, руководство Юве не наставит палок в колеса.. Удачи!! FJ!!
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Надеюсь все сложится гармонично, и Скудетто вернется в свой родной дом - Турин.
И конечно же долгожданная победа в ЛЧ!
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Удачи! 🤞🤞🤞💪💪💪
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Хуже Аллегри точно не будет
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Думаю, это начало новой серии, надо 10 побед подряд в Серии А добить) ну и ЛЧ зацепить, хотя это будет сложно, но этот летний КЧМ можно на халяву забрать.
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Ну наконец в Юве появился тренер по настоящему с яркими и современными идеями.
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Круто!
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Удачи Мотта, верим что всё получится!
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🔥🔥🔥
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Удачи
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Ответ Gravdaar Iyaad
Мне, как нейтральному зрителю касаемо Серии А, радостно от такой новости - что физрук возглавит Джювентус Хватит им брать скудетто, пусть проголодаются на несколько сезонов. И чтобы была интрига среди клубов Надеюсь и в Германии на долгие годы вперед прервется гегемония Баварии (к счастью там свой физрук - Компани) Желаем того же и с французской фарм лигой
Забавно, что это пишет мадридист, где в Ла лиге конкуренции Реалу нуль.
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Ответ Bianconeri```
Пирло нужно было время.. И хорошая поддержка в раздевалке, а в то время там черт знает что творилось.
У Пирло была поддержка раздевалки, у него не было поддержки руководства. Его поставили как затычку временную и результат эта затычка выдала очень хороший. Но планы были другие
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Ответ & Co1366
Игра Юве в 3 цз - это будет такая ТьягоМотина.
Он не играет в 3 цз.
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Ответ revo
Ужас сколько игроков за которыми я следил в детстве, которые только начинали свои карьеры уже главные тренеры не самых последних в мире команд, как же летит время, а всего-то 28 😭😭😭
Подающий надежды игрок Барсы в fifa 2004
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Ответ JuVero
Он не играет в 3 цз.
И я про это, а в Юве это - традиция.
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Ответ Gravdaar Iyaad
Мне, как нейтральному зрителю касаемо Серии А, радостно от такой новости - что физрук возглавит Джювентус Хватит им брать скудетто, пусть проголодаются на несколько сезонов. И чтобы была интрига среди клубов Надеюсь и в Германии на долгие годы вперед прервется гегемония Баварии (к счастью там свой физрук - Компани) Желаем того же и с французской фарм лигой
А Ювентус что, каждый год Скудетто берет?
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Ответ Андрей Кастуев
Мотта создал уникальную Болонью. Впечатляет и стиль, и место в таблице. Прекрасно, что возглавил топ-клуб, будет интересно.
А какой стиль у Болоньи? Не слежу за серией А, но интересен вектор развития Юве
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добро пожаловать, успехов и удачи, ты в лучшем клубе Италии и одном из лучших в Мире, в добрый путь!
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В целом, с оптимизмом смотрю на приход Мотты. Но всем, кто уж слишком восторженно его принимает, хотел бы напомнить, что в "Ювентус" из "Болоньи" уже переходил один тренер с новыми идеями смелого футбола. Закончилось все очень быстро и печально.
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