Тиаго Мотта возглавил «Ювентус». Контракт – до 2027-го

Тиаго Мотта стал новым тренером «Ювентуса».

41-летний специалист подписал с туринцами контракт до 2027 года. Сообщалось, что его зарплата составит 5 млн евро за сезон. В «Болонье» он получал 1,2 млн евро.

В завершившемся сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда заняла 5-е место в таблице Серии А.

«Юве» ранее уволил Массимилиано Аллегри после победы в Кубке Италии.