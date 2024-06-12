Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»

Лионель Месси ответил на слова Килиана Мбаппе.

Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.

«Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет.

Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют Аргентина, трехкратный чемпион мира, Бразилия, пятикратный чемпион мира, Уругвай, двукратный чемпион мира. Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир, верно?

На чемпионате мира собраны лучшие команды, все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому все хотят выиграть этот турнир», – заявил форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»