Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 чемпионат мира Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Лионель Месси ответил на слова Килиана Мбаппе.

Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.

«Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет.

Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют Аргентина, трехкратный чемпион мира, Бразилия, пятикратный чемпион мира, Уругвай, двукратный чемпион мира. Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир, верно?

На чемпионате мира собраны лучшие команды, все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому все хотят выиграть этот турнир», – заявил форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»

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188 комментариев
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Дания-1992
Греция-2004
_________________________
На ЧМ почему-то такого не бывает.
+78
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+71
Евро могут выиграть пассажиры, на ЧМ это невозможно.
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Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
+84
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+42
Евро сильнее КОПЫ это очевидно. Но Евро намного слабее ЧМ. И не надо тут выдумывать. Благо Месси выиграл со сборной абсолютно все турниры в которых когда либо участвовал и вопросов к нему нет.
+23
-4
+19
Кстати, Марокко, на классе последовательно разбирающийся с европейскими грандами Испанией и Португалией, напоминает о сложности турнира.
+20
-1
+19
Ответ Men77
Евро могут выиграть пассажиры, на ЧМ это невозможно.
Скопирую сообщение другого человека который идеально объяснил твою нелепицу

"Смейтесь над победами Дании и Греции сколько угодно, но:

Путь Дании на Евро 1992:
-Вышли из группы, из которой не вышли Англия и Франция
- в 1/2 прошли Голландию (чемпион Европы 1988)
- в финале обыграли Германию (чемпион мира 1990, вице-чемпион 1982 и 1986 (три финала ЧМ подряд), чемпион будущего Евро 1996)

- Англия: Линикер, Ширер, Мерсон (легенда Арсенала), Пирс (легенда Форест)
- Франция: Дешам, Кантона, Блан, Папен, Пети
- Голландия: Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Бергкамп, Куман, Де Бур
- Германия: Клинсманн, Фёллер, Заммер, Бреме, Эффенберг, Колер

Путь Греции на Евро 2004:
- Вышли из группы, из которой не вышла Испания (чемпион будущих двух Евро 2008 и 2012 и чемпион мира 2010), (победа над Португалией, ничья с Испанией, поражение от России)
- в 1/4 прошли Францию (чемпион мира 1998, чемпион Европы 2000, будущий вице-чемпион мира 2006)
- в 1/2 прошли Чехию
- в финале обыграли хозяйку турнира, Португалию

- Испания: Рауль, Касильяс, Алонсо, Торрес, Пуйоль, Хави, Морьентес, Эльгера (РМ)
- Франция: Зидан, Анри, Трезеге, Тюрам, Виейра, Макелеле, Лизаразю, Десайи, Саньоль, Пирес, Галлас, Вильтор, Саа, Бартез
- Чехия: Чех, Недвед, Росицкий, Барош, Коллер, Янкуловский (Милан в будущем), Шмицер (Ливерпуль)
- Португалия: Роналду, Фигу, Руй Кошта, Деку, Нуну Гомеш, Карвалью, Рикарду, Паулета (ПСЖ, Депортиво-1999-2000), Самброза (Барса, Атлетико), Тьягу (Ювентус, Атлетико, Лион, Челси)

- формат Евро до 2012 - ТОП
- формат Евро с 2016 - так себе

Насчёт Португалии 2016
Италия на чемпионате мира 1982 вышла из группы три раза сыграв в ничью (Польша, Камерун, Перу), и выиграла чемпионат мира. Правда там подсчёт очков был другой, и вышли они со второго места, на втором групповом этапе обыграли Аргентину (чемпион мира 1978 и 1986) с Марадоной и Пассареллой, и Бразилию с Зико и Сократесом, обыграли в финале Германию ( Румменигге, Маттеус, Брайтнер, Штилике, Литтбарски)"
+25
-11
+14
Говорить, что ЧЕ выиграть сложнее ЧМ чистый бред
+18
-5
+13
Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
Так это не говорит о том, что ЧМ лучше ЧЕ. На ЧМ такие же команды, как на ЧЕ + Аргентина и Бразилия.ЧМ выиграть сложнее.
+15
-3
+12
Ответ Дима
СА, Панама, Иран, Гондурас, Катар, Канада, Коста Рика... таких команд на Евро нет. Поэтому Мбаппе прав
Шотландия, Словакия, Албания, Румыния, Грузия, Финляндия, С.Македония, Турция
+15
-4
+11
Ответ D-eisler@yandex.ru
Евро сильнее КОПЫ это очевидно. Но Евро намного слабее ЧМ. И не надо тут выдумывать. Благо Месси выиграл со сборной абсолютно все турниры в которых когда либо участвовал и вопросов к нему нет.
Согласен, Бразилия, Аргентина, Уругвай выше уровнем чем 90% команд Европы плюс крепкая Колумбия. Также на Чемпионатах Мира бывают выстреливают интересные андердоги из других континентов, Камерун - 1990, Корея - 2002, Морокко - 2022.
+12
-2
+10
На ЧМ уже не только команды из ЮА дергают европейцев, уже азиаты стабильно выносят (достаточно вспомнить корейцев на чм 2018 которые оставили действующих чемпионов мира немцев на последнем месте в группе, хотя у немцев был шанс выйти, если бы выиграли). Японцы на чм2022 тоже показали. Я уж не говорю про Африку (Марокко) которые грандов Европы (Испанию и Португалию) вынесли с плей офф чм. Европейские команды стали настолько "сильны", что отлетают уже не только от команд ЮА.
+10
-2
+8
Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
А что он мог ещё ответить ?
Спасибо хоть не сказал :
А наша Копа круче ))
+18
-10
+8
Мбаппе так говорит, в надежде на то, что заберёт Евро. Но, ЧМ, есть ЧМ. И, кстати, не факт, что Евро выиграют Французы. Да, они фавориты, но всякое бывает)
+7
0
+7
Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
"И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время." Логично, ведь в Европе очень много сборных. Аргентина уложит пятерых, а потом условная Германия остановит Аргов. Но у ЮА 10 побед на ЧМ, они легендарных игроков дарят миру
+10
-3
+7
Ответ Н.Ф.
Дания-1992 Греция-2004 _________________________ На ЧМ почему-то такого не бывает.
Забыл Португалию 2016.
+29
-23
+6
Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
Именно средний уровень в Европе ниже, чем ЮА, потому что откровенных карликов типо Андорры, Сан Марино и тд. в ЮА нет. Но крепких команд при этом больше.
+6
-1
+5
Ответ OldRedWhite
А что он мог ещё ответить ? Спасибо хоть не сказал : А наша Копа круче ))
Не удивлюсь, если скажет, что Копа лучше. Десятилетиями Копа Америка никак не котировалась. Игроки на расслабоне туда приезжали.
+22
-17
+5
Это раньше Евро был сложнее когда там 8 команд играли
+9
-4
+5
Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
Но с другой стороны, на Евро нет африканских сборных типа Марокко, чтобы отлететь от них в плей-офф.
+4
0
+4
Ответ Alexander Nikitin
Бред сказал Мбаппе. На Евро сколько выходит европейских команд? 24. А на мир? на последнем было 13. Так куда легче попасть: в финальную стадию Евро или мира? Это раз. Последний чемпион мира - не европейская сборная, а это значит, что на Евро не сыграет сильнейшая сборная мира. Так как может Евро быть сильнее если лучшей сборной мира на Евро нет.
Мбаппе сказал правду, Евро гораздо сложнее и сильнее по составу участников.
+2
0
+2
Ответ Ruslan Minyazev
Он уже выигрывал ЧМ, плюс с тем составом что есть у Франции, возможно возьмут ещё, да и не один.
Он готовит пиар компанию для золотого мяча. Если выиграет Евро и станет лучшим игроком, будет соперничать с кем-то из Реала, кого выберет Перес и с кем-то из сити, наверное.
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело, что почти все лучшие команды играют в Европе. И средний уровень европейских команд выше, чем у команд из других регионов. И именно европейские команды останавливали Аргентину долгое время.
Так на евро и сборных больше, ты сравни состав копы и отбора к ней. Как всегда, лишь бы брякнуть любую глупость. Сразу видно глубочайшего гуманитария😁✌️
+3
-1
+2
Тут Месси совершенно прав, конечно. Плюс к тому, Чемпионат Мир традиционно более яркий и разнообразный.
+2
0
+2
Да любой человек даже далек от футбола знает престиж чемпионата мира отличие от евро! Само название говарит - чемпионат мира!
+3
-1
+2
Ответ OldRedWhite
А сейчас так уж котируется ? Весь ажиотаж был вокруг того чтобы именно Месси его наконец-то заполучил !
и поэтому его даже проводили 4 раза за 6 лет.
Лишь бы икона взяла его))
+8
-6
+2
ЧМ тем и интереснее что абсолютно разные футбольные культуры сталкиваются друг с другом. И глупо утверждать что Евро выиграть сложнее, там куча пассажиров, которые на ЧМ не вышли бы из группы.
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Дания-1992 Греция-2004 _________________________ На ЧМ почему-то такого не бывает.
Бывает, Аргентина 2022г.
+15
-13
+2
Давайте я поставлю точку в этом вопросе. Ламин Ямаль станет самым молодым игроком из тех, кто ступит на газон во время ЧЕ. Шах и мат, фанаты ЧМ.
+1
0
+1
Ответ Вальдано
Месси красиво и интеллигентно высказал своё мнение бывшему партнеру.. Нигде не озвучив любимые местоимения одного известного "персонажа" : я, я, я.. Спорить бесполезно.. Аргентина на сегодня - чемпионы мира и лучшая команда мира.. Обыгравшая перед этим чемпионов Европы и Мира.. По крайней мере до следующего ЧМ.. А Месси - лучший игрок мира.. По крайней мере до того, как кто-то завоюет следующий ЗМ.. Про историю говорить глупо.. Кто хочет стать лучшим в истории - 9 ЗМ на бочку - и ты лучший.. А пока извините - брызгайте слюной.. Хе.. ☝️
а при чем тут персонаж?))
вот при чем?)
вы не можете без его упоминания написать ни одного комента?
+3
-2
+1
Возможно до 2016 года ЧЕ был в среднем сильнее ЧМ, по составу участников, но сейчас, когда на ЧЕ откровенно говоря достаточно слабых команд, говорить, что ЧЕ сильнее ЧМ, откровенный бред.
+1
0
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