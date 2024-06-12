Месси ответил на слова Мбаппе о том, что Евро сложнее ЧМ: «Аргентины, Бразилии и Уругвая нет на Евро. На чемпионате мира собраны лучшие, поэтому все хотят его выиграть»
Лионель Месси ответил на слова Килиана Мбаппе.
Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира.
«Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет.
Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют Аргентина, трехкратный чемпион мира, Бразилия, пятикратный чемпион мира, Уругвай, двукратный чемпион мира. Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир, верно?
На чемпионате мира собраны лучшие команды, все чемпионы мира, как правило, там. Поэтому все хотят выиграть этот турнир», – заявил форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».
Паредес о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «С чемпионатом мира ничто не сравнится, там собраны лучшие. Нет турнира сложнее»
Греция-2004
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На ЧМ почему-то такого не бывает.
"Смейтесь над победами Дании и Греции сколько угодно, но:
Путь Дании на Евро 1992:
-Вышли из группы, из которой не вышли Англия и Франция
- в 1/2 прошли Голландию (чемпион Европы 1988)
- в финале обыграли Германию (чемпион мира 1990, вице-чемпион 1982 и 1986 (три финала ЧМ подряд), чемпион будущего Евро 1996)
- Англия: Линикер, Ширер, Мерсон (легенда Арсенала), Пирс (легенда Форест)
- Франция: Дешам, Кантона, Блан, Папен, Пети
- Голландия: Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Бергкамп, Куман, Де Бур
- Германия: Клинсманн, Фёллер, Заммер, Бреме, Эффенберг, Колер
Путь Греции на Евро 2004:
- Вышли из группы, из которой не вышла Испания (чемпион будущих двух Евро 2008 и 2012 и чемпион мира 2010), (победа над Португалией, ничья с Испанией, поражение от России)
- в 1/4 прошли Францию (чемпион мира 1998, чемпион Европы 2000, будущий вице-чемпион мира 2006)
- в 1/2 прошли Чехию
- в финале обыграли хозяйку турнира, Португалию
- Испания: Рауль, Касильяс, Алонсо, Торрес, Пуйоль, Хави, Морьентес, Эльгера (РМ)
- Франция: Зидан, Анри, Трезеге, Тюрам, Виейра, Макелеле, Лизаразю, Десайи, Саньоль, Пирес, Галлас, Вильтор, Саа, Бартез
- Чехия: Чех, Недвед, Росицкий, Барош, Коллер, Янкуловский (Милан в будущем), Шмицер (Ливерпуль)
- Португалия: Роналду, Фигу, Руй Кошта, Деку, Нуну Гомеш, Карвалью, Рикарду, Паулета (ПСЖ, Депортиво-1999-2000), Самброза (Барса, Атлетико), Тьягу (Ювентус, Атлетико, Лион, Челси)
- формат Евро до 2012 - ТОП
- формат Евро с 2016 - так себе
Насчёт Португалии 2016
Италия на чемпионате мира 1982 вышла из группы три раза сыграв в ничью (Польша, Камерун, Перу), и выиграла чемпионат мира. Правда там подсчёт очков был другой, и вышли они со второго места, на втором групповом этапе обыграли Аргентину (чемпион мира 1978 и 1986) с Марадоной и Пассареллой, и Бразилию с Зико и Сократесом, обыграли в финале Германию ( Румменигге, Маттеус, Брайтнер, Штилике, Литтбарски)"
Спасибо хоть не сказал :
А наша Копа круче ))
Лишь бы икона взяла его))
вот при чем?)
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