Лунин считает, что Анчелотти не верит в него. У вратаря «Реала» есть предложения от «Арсенала» и других клубов (COPE)

Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, вратарь «Реала» еще не определился со своим будущим. Ему предлагают продлить контракт до 2029 года, но у него есть предложения и от других клубов – в частности, от «Арсенала». 

Отмечается, что ряд факторов может сподвигнуть Лунина покинуть «Мадрид». У украинского игрока прохладные отношения с Карло Анчелотти – голкипер считает, что главный тренер не верит в него. 

В прошедшем сезоне Андрей провел 31 матч за «сливочных» во всех турнирах и пропустил 32 гола. 

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43 комментария
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Ну а что, все равно в Реале первым выбором будет Куртуа, а Лунин себе рекламу в этом сезоне сделал. Вполне логично.
+70
-3
+67
Ответ arspurs9
Ну а что, все равно в Реале первым выбором будет Куртуа, а Лунин себе рекламу в этом сезоне сделал. Вполне логично.
Да и трофеи (в частности ЛЧ) взял, приложив к этому личное участие!
+24
-2
+22
Пора уже становиться железным номером 1 в воротах
Талант есть
+16
-2
+14
Вера тут вообще не при чем. Куртуа просто сильнее.
+17
-4
+13
Хороший вратарь, надо уходить. Понимает же, что будет сидеть на лавке, по-другому и быть не может, находясь в одной команде с одним из лучших (если не лучшим) вратарем мира
Все зависит от амбиций Андрея
+8
-1
+7
Я наверно его даже поддержу в этом решении, для 2 вратаря, Лунин провел отличный сезон ЛЧ, и после этого снова сесть на скамейке в ожидании чуда и/или травмы основного голкипера 🤷🏼‍♂️ Да он уровнем ниже, того же Куртуа, но у парня есть будущее, есть талант, а сидя на скамейке просто уйдет в закат…
+5
0
+5
Ответ arspurs9
Ну а что, все равно в Реале первым выбором будет Куртуа, а Лунин себе рекламу в этом сезоне сделал. Вполне логично.
Бавария всерьёз хотела его подписать как приемника Нойера если Лунин не продлит с Реалом контракт, очень крутой вариант после Реала перейти в Баварию!
+8
-4
+4
С Арсеналом хороший вариант
+6
-3
+3
Куртуа другой уровень . При всем уважении к Лунину.
+4
-1
+3
Ответ Папа Футбола
Бавария всерьёз хотела его подписать как приемника Нойера если Лунин не продлит с Реалом контракт, очень крутой вариант после Реала перейти в Баварию!
Куртуа закончит раньше чем Нойер
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Вот 100% уверен, что перейдет в любой мало мальски сильный клуб с амбициями и там сразу присядет. Он даже не смог выиграть конкуренцию у вратаря Вальядолида. Тут просто нереальный фартовый случай совпал, что у Тибо травма, а что-то адекватное кроме косячника Кепы и жадного Де Хеа не было. И то он даже Кепе в начале проиграл конкуренцию. Но снова повезло и у того травма на месяц. А после травмы он накосячил. И Анчи решил смысла нет менять одного на другого. Раз Лунин в тонусе, то пусть и играет. А тут еще Рудигер выдал лучший сезон в карьере, что замаскировало уровень Лунина. Но и то он умудрился стабильно раз в месяц чудить на выходах. То с АТМ, то с Лейпцигом (повезло не засчитали), с МС, с Барсой. А понты Бернарду при пробитии пенальти вдруг сделали человека-привоза тащером ЛЧ. В общем этот сезон - это когда все на небесах сошлось в пользу Лунина, поэтому на его реальный уровень глаза закрылись пеленой. Но реальный уровень Лунина говорит о том, что за всю историю Мадрида только дважды человек делал пента-трик в ворота Мадрида и все эти два раза в воротах Мадрида стоял Лунин.
Про пента-трик было смешно))
+3
-1
+2
Ответ Папа Футбола
Бавария всерьёз хотела его подписать как приемника Нойера если Лунин не продлит с Реалом контракт, очень крутой вариант после Реала перейти в Баварию!
Да уже лучше в Арсенал
+3
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+2
Лунину нужно уходить, и именно сейчас: при живом Куртуа первым в Реале он не будет, а в этом сезоне доказал, что может быть отличным первым номером и выручать. Если на Евро сыграет хорошо, то должны с руками отрывать!
+3
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+1
А Арсенал команду из вратарей решил собрать?
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Дело не в вере, а в том, что Тибо просто на две головы сильнее. Подменил очень качественно Куртуа, сделал себе прекрасную рекламу и вполне может идти туда, где сможет выиграть конкуренцию и стать основным вратарем. Не хотелось бы конечно терять такой второй номер, но его тоже прекрасно понимаю.
+1
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+1
Беги парень, пока предлагают хорошие клубы.
+1
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Ответ <Inter>
какой Вальядолид? он в реале третий год сидит на скамейке
Его отдавали в Вальядолид для аренды, если ты не знал. С условием, что он будет играть. По итогу он проиграл конкуренцию Масипу
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Да продавать,конечно
Только почему он думает,что в Арсенале он станет железным 1м номером?
Ну не в тульский же он поедет😅😅😅😅😅😅
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Ответ Вечно в бане
Я думаю, в этом тоже замешаны какие-нибудь бандиты.
Ты не умеешь думать
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Ответ alireal
Куртуа другой уровень . При всем уважении к Лунину.
Это даже не обсуждается. Да и у Лунина есть очевидные слабые места
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Ответ Дмитрий Крутенко
Вот 100% уверен, что перейдет в любой мало мальски сильный клуб с амбициями и там сразу присядет. Он даже не смог выиграть конкуренцию у вратаря Вальядолида. Тут просто нереальный фартовый случай совпал, что у Тибо травма, а что-то адекватное кроме косячника Кепы и жадного Де Хеа не было. И то он даже Кепе в начале проиграл конкуренцию. Но снова повезло и у того травма на месяц. А после травмы он накосячил. И Анчи решил смысла нет менять одного на другого. Раз Лунин в тонусе, то пусть и играет. А тут еще Рудигер выдал лучший сезон в карьере, что замаскировало уровень Лунина. Но и то он умудрился стабильно раз в месяц чудить на выходах. То с АТМ, то с Лейпцигом (повезло не засчитали), с МС, с Барсой. А понты Бернарду при пробитии пенальти вдруг сделали человека-привоза тащером ЛЧ. В общем этот сезон - это когда все на небесах сошлось в пользу Лунина, поэтому на его реальный уровень глаза закрылись пеленой. Но реальный уровень Лунина говорит о том, что за всю историю Мадрида только дважды человек делал пента-трик в ворота Мадрида и все эти два раза в воротах Мадрида стоял Лунин.
какой Вальядолид? он в реале третий год сидит на скамейке
+1
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если у Лунина есть мозги,надо сваливать из Реала,имя он себе уже заработал,в любом другом клубе будет основным,а в Мадриде всегда будет вторим,при живом Куртуа,даже если этот последний ,ничем не будет лучше него
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Лунин классный вратарь. Но Куртуа есть Куртуа. Очень мало кто не был бы вторым номером при нем. Репутацию Лунин заработал, можно уходить.
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Лунин зазнался, кроме матча с Лейпцигом и серии пенальти с МС нечего вспомнить.
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Это нормально, если сейчас на волне очень хорошо сложившегося для него сезона не уйдёт, чтобы играть 1 номером, то так и останется 2 в Реале, если останется то ещё выиграет и ЛЧ и чемп и ещё много чего, но 2.
Спасибо ему за этот сезон, вратарь он хороший, но не топ, игра на выходах беда, ну и косяки типа как от Б Сильвы это не топ уровень
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Тибо Куртуа лучший вратарь в мире. Лунину нужно смириться с тем, что он второй номер.
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Лунин топ , достоен быть первым в лучших клубах мира. Тащил он будь здоров в этом сезоне.
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Давай в Челси
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Ну, это понятно любому му....у, Лунин отстоял против Баварии и МС, а это соперники другого уровня, нежели Дортмунд, при всём к ним уважении, но как только Куртуа поправился, так Лунина моментально на банку. Если канониры дают 1-й номер, лучше ему идти туда.
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Андрей, давай в Донецкий Шахтер)
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