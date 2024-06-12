Лунин считает, что Анчелотти не верит в него. У вратаря «Реала» есть предложения от «Арсенала» и других клубов (COPE)
Андрей Лунин может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, вратарь «Реала» еще не определился со своим будущим. Ему предлагают продлить контракт до 2029 года, но у него есть предложения и от других клубов – в частности, от «Арсенала».
Отмечается, что ряд факторов может сподвигнуть Лунина покинуть «Мадрид». У украинского игрока прохладные отношения с Карло Анчелотти – голкипер считает, что главный тренер не верит в него.
В прошедшем сезоне Андрей провел 31 матч за «сливочных» во всех турнирах и пропустил 32 гола.
Талант есть
Все зависит от амбиций Андрея
Только почему он думает,что в Арсенале он станет железным 1м номером?
Ну не в тульский же он поедет😅😅😅😅😅😅
Спасибо ему за этот сезон, вратарь он хороший, но не топ, игра на выходах беда, ну и косяки типа как от Б Сильвы это не топ уровень