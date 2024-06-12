Лунин считает, что Анчелотти не верит в него. У вратаря «Реала» есть предложения от «Арсенала» и других клубов (COPE)

Андрей Лунин может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, вратарь « » еще не определился со своим будущим. Ему предлагают продлить контракт до 2029 года, но у него есть предложения и от других клубов – в частности, от « ».

Отмечается, что ряд факторов может сподвигнуть покинуть «Мадрид». У украинского игрока прохладные отношения с – голкипер считает, что главный тренер не верит в него.

В прошедшем сезоне Андрей провел 31 матч за «сливочных» во всех турнирах и пропустил 32 гола.