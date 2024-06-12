«Это не по правилам и приведет к тому, что наказана окажется сборная России». В ISU не согласны с апелляцией Канады по медалям командного турнира

ISU не согласен с апелляцией Канады на распределение медалей командника ОИ-2022.

Канада подала апелляцию на перераспределение медалей олимпийского командного турнира Пекина-2022, когда ISU после дисквалификации присудил золото сборной США, серебро – Японии, а бронзу – России. По мнению канадцев, бронза должна перейти к ним.

«ISU уверен, что логика изменения итогов командного турнира, а также подсчет баллов, по которому очки за выступления Камилы Валиевой были вычтены из итогового результата команды, являются корректными.

Решение CAS касалось только срока дисквалификации спортсменки, но решение по итогам турнира было оставлено на усмотрение ISU.

Совет ISU решил, что баллы, полученные Камилой Валиевой для своей команды, являются ее соревновательными результатами, учтенными в итоговой сумме ее команды, поэтому они должны быть вычтены из окончательных итогов команды ОКР. На основании этого протокол командного турнира был пересмотрен таким образом: 1 место – США, 2 место – Япония, 3 место – команда ОКР.

Апелляция со стороны Канады оспаривает это решение и предполагает вычесть 12 баллов, будто бы Камила Валиева вообще не принимала участие в олимпийском командном турнире.

ISU не согласен с этим предложением, потому что это не соответствует существующим правилам и приведет к тому, что наказана окажется сборная ОКР (в оригинале – ROC, Russian Olympic Committee), а решение СAS это не предполагало», – рассказал советник ISU по юридическим вопросам Майкл Гистлингер.