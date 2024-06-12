«Это не по правилам и приведет к тому, что наказана окажется сборная России». В ISU не согласны с апелляцией Канады по медалям командного турнира

Теги сборная России допинг ISU сборная Канады Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

ISU не согласен с апелляцией Канады на распределение медалей командника ОИ-2022.

Канада подала апелляцию на перераспределение медалей олимпийского командного турнира Пекина-2022, когда ISU после дисквалификации Камилы Валиевой присудил золото сборной США, серебро – Японии, а бронзу – России. По мнению канадцев, бронза должна перейти к ним.

«ISU уверен, что логика изменения итогов командного турнира, а также подсчет баллов, по которому очки за выступления Камилы Валиевой были вычтены из итогового результата команды, являются корректными.

Решение CAS касалось только срока дисквалификации спортсменки, но решение по итогам турнира было оставлено на усмотрение ISU.

Совет ISU решил, что баллы, полученные Камилой Валиевой для своей команды, являются ее соревновательными результатами, учтенными в итоговой сумме ее команды, поэтому они должны быть вычтены из окончательных итогов команды ОКР. На основании этого протокол командного турнира был пересмотрен таким образом: 1 место – США, 2 место – Япония, 3 место – команда ОКР.

Апелляция со стороны Канады оспаривает это решение и предполагает вычесть 12 баллов, будто бы Камила Валиева вообще не принимала участие в олимпийском командном турнире.

ISU не согласен с этим предложением, потому что это не соответствует существующим правилам и приведет к тому, что наказана окажется сборная ОКР (в оригинале – ROC, Russian Olympic Committee), а решение СAS это не предполагало», – рассказал советник ISU по юридическим вопросам Майкл Гистлингер.

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43 комментария
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Ну понятно, вся петрушка была затеяна ради золота США. Дальнейшее распределение медалей им по барабану.
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Итого, Валиева, по мнению тусовки, так и будет "нашей олимпийской чемпионкой". А остальные участники команды будут бронзовыми медалистами. А остальные участники команды, чьи имена-фамилии даже никогда особо даже не упоминал никто из громко поддерживающих Ками, - станут бронзовыми призерами.
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Ответ private dancer
Ну понятно, вся петрушка была затеяна ради золота США. Дальнейшее распределение медалей им по барабану.
Лично Байден на чемпионате России попысал Камиле в пробы
+22
-9
+13
Ответ Piratka
Итого, Валиева, по мнению тусовки, так и будет "нашей олимпийской чемпионкой". А остальные участники команды будут бронзовыми медалистами. А остальные участники команды, чьи имена-фамилии даже никогда особо даже не упоминал никто из громко поддерживающих Ками, - станут бронзовыми призерами.
по итогу у Ками ничего, у остальных хотя бы бронза.
+16
-4
+12
Ответ private dancer
Ну понятно, вся петрушка была затеяна ради золота США. Дальнейшее распределение медалей им по барабану.
Конечно. И допинг Валиевой американцы подсыпали.
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Так в итоге сборная России итак наказана, те фигуристы, у которых были чистые пробы.
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Пахнет договорняком уже каким-то с нашими!
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Ответ Liza2024
Господи они миллионы денег растрачивают на шоу , даже не на соревнования . А то всего-то пару млн. Растрата бюджета всегда идет в год по несколько раз. Учитывая все эти гранты в шоу . Но всем все равно .
Но всем все равно --- Поэтому и растраты. Поэтому и пенсии самые нищенские в самой богатой ресурсами стране мира.
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Халявщики!
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Ответ Katerina Sunny
Так в итоге сборная России итак наказана, те фигуристы, у которых были чистые пробы.
Их наказал не ИСУ, а Валиева.
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Ответ Юрий Король
Халявщики!
Халявщики - это кто на игры Дружбы собирался на всё бесплатное, а здесь идёт отстаивание своих интересов.
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Ответ lepestok
по итогу у Ками ничего, у остальных хотя бы бронза.
Не факт.
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Ответ Viks
Всем российским участникам, в том числе и Валиевой, государство выплатило призовые за несуществующие золотые медали. Это пахнет уголовно наказуемой растратой бюджетных денег.
Кстати, вот интересно- как же с этим, когда у команды будет пока мифическая бронза, а у Валиевой- реальное ничего?..
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Ответ Viks
Всем российским участникам, в том числе и Валиевой, государство выплатило призовые за несуществующие золотые медали. Это пахнет уголовно наказуемой растратой бюджетных денег.
Плющенко вообще может мастер класс дать как растрачивать гос деньги на 32 250 000 рублей, на фигуристов из других сборных, но не найти место для своей фигуристки из сборной вице чемпионки России. Фигуристки которая входит в топ 2 в России.
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Ответ Katerina Sunny
Так в итоге сборная России итак наказана, те фигуристы, у которых были чистые пробы.
Так во многих командных видах. Если бы в команде США попался бы кто-то с допингом, а команде все равно оставили золото, то тут крик бы стоял до сих пор.
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Ответ Viks
Канадцы тоже высказались. А спор решит КАС в июле - вот тогда будет факт. Утрись.
Вы так нервничаете потому что не удалось ( как всегда) ваше предсказание по предложению коннатцев по переходу ?😀
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Ответ Wintersun
Главное чтобы бронзовые медали в итоге дали, а там золотое напыление на них можно сделать.
На дерево можно напылить - "дерево" дадут за четвёртое место.
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Ответ Viks
Не факт.
факт. ИСУ уже высказался, что не хотят наказывать сборную, так как удовлетворены наказанием Камилы.
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Ответ MDI
Допинг допингу рознь, есть стероиды есть таблеточка Симоны байлс и так далее
Оформляй ТИ и всё, в чем проблема?
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Ответ Кирилл Андросов
Не тут американцы не при чём, а вот один питерский 80-летний дедушка, действовавший в интересах своей ученицы, очень может быть. Только доказать почти нереально. Не люблю в целом теории заговора, но тут всё само собой напрашивается.
В суд не хотите?
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Ответ private dancer
Ну понятно, вся петрушка была затеяна ради золота США. Дальнейшее распределение медалей им по барабану.
Ну конечно опять они виноваты,а валиева бедная овечка у вас как всегда.Маразм....
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Ответ VictorVallecano
Конечно. И допинг Валиевой американцы подсыпали.
Не тут американцы не при чём, а вот один питерский 80-летний дедушка, действовавший в интересах своей ученицы, очень может быть. Только доказать почти нереально. Не люблю в целом теории заговора, но тут всё само собой напрашивается.
+3
-3
0
Ответ VictorVallecano
Конечно. И допинг Валиевой американцы подсыпали.
Допинг допингу рознь, есть стероиды есть таблеточка Симоны байлс и так далее
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-2
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Ответ VictorVallecano
Конечно. И допинг Валиевой американцы подсыпали.
госдеп ей лично пирожки пек
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То есть со спортивной точки зрения наказание понесено, но было бы намного хуже, если бы ROC вообще никого не выставил, и пострадало бы телевидение. Поэтому наказание не самое суровое.
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ИСУ пытается делать хорошую мину, но на самом деле именно они виноваты во всей этой заварушкой с апелляциями. Если бы они четко прописали в регламенте командника, что происходит с результатами в случае дисквалификации одного из членов команды, медали можно было бы выдавать на следующий день после решения CAS по Валиевой.
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