Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Считаем новость об оплате алиментов дезинформацией. Все ограничения сохранят силу до полного погашения задолженности»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова опроверг новость о погашении долга по алиментам.

Во вторник появилась информация, что с голкипера « » сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

– Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате алиментов дезинформацией.

– Для Матвея все еще действует запрет на выезд из РФ, так как он не погасил задолженность?

– Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все ранее принятые ограничения будут сохранять силу до полного погашения задолженности, – сказал юрист Максим Шилов.

Адвокат экс-жены Сафонова: «Задолженность по-прежнему очень большая. Никаких денежных средств не поступало»