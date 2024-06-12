Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Считаем новость об оплате алиментов дезинформацией. Все ограничения сохранят силу до полного погашения задолженности»

Теги премьер-лига Россия происшествия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов деньги Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова опроверг новость о погашении долга по алиментам.

Во вторник появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

– Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате алиментов дезинформацией.

– Для Матвея все еще действует запрет на выезд из РФ, так как он не погасил задолженность?

– Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все ранее принятые ограничения будут сохранять силу до полного погашения задолженности, – сказал юрист Максим Шилов.

Адвокат экс-жены Сафонова: «Задолженность по-прежнему очень большая. Никаких денежных средств не поступало»

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40 комментариев
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Оплачивать содержание детей нужно и это без сомнения , но пора уже наводить порядок в сфере алиментов .. Это дичь какая то , 60 млн на содержание детей , мне кажется это даже теоретически невозможно потратить за несколько лет именно на детей . Имущество разделили , ок, и то, куча вопросов , когда один зарабатывает весь брак, оплачивает все , а вторая самореализуется ни дня не работав ….. Алименты тоже дичь какая то, нужен жесткий контроль за тратами и их назначением , и у отца должен быть к этому прямой доступ , так как это его деньги … и механизм ответственности , по сути приравняв его к воровству , когда на алименты покупается условный новый рейндж ровер или оплачивается путевка на отдых не только для детей но и бывших родственников ….
+45
-11
+34
Сафонов:» Ну так и быть , ещё 25000 скину «
+11
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+5
Ответ Подкат Мальдини
А почему именно перед переходом в псж так называемая экс жена вспомнила про алименты ведь это копилась давно )
Появилась возможность наконец выбить эти алименты из Сафонова.
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+5
На сайте судебных приставов там долг 21 тысяча с копейками. Никаких 60 млн.
+7
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На сайте ФССП:
САФОНОВ МАТВЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
25.02.1999
РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
/Задолженность по ИД: 21935.00 руб./
Больше нет ничего, так что адвокат так себе)
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Ответ Подкат Мальдини
А почему именно перед переходом в псж так называемая экс жена вспомнила про алименты ведь это копилась давно )
Была инфа что в мае вроде суд закончился между ними с выигрышем жены. Так что это не "вспомнила", а добилась своего только сейчас.
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Гони рубль, родственник…
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А почему именно перед переходом в псж так называемая экс жена вспомнила про алименты ведь это копилась давно )
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Ответ Подкат Мальдини
А почему именно перед переходом в псж так называемая экс жена вспомнила про алименты ведь это копилась давно )
Почему так называемая?) Она сама что себе штамп в паспорт поставила?))
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Ответ Dmitry_1986
Оплачивать содержание детей нужно и это без сомнения , но пора уже наводить порядок в сфере алиментов .. Это дичь какая то , 60 млн на содержание детей , мне кажется это даже теоретически невозможно потратить за несколько лет именно на детей . Имущество разделили , ок, и то, куча вопросов , когда один зарабатывает весь брак, оплачивает все , а вторая самореализуется ни дня не работав ….. Алименты тоже дичь какая то, нужен жесткий контроль за тратами и их назначением , и у отца должен быть к этому прямой доступ , так как это его деньги … и механизм ответственности , по сути приравняв его к воровству , когда на алименты покупается условный новый рейндж ровер или оплачивается путевка на отдых не только для детей но и бывших родственников ….
А бывают варианты, когда кто-то бухает весь брак и деньги спускает на «бизнес-проекты», а потом ещё на жилплощадь, где дети живут, претендует.
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Ответ Artuom Batishev
Посуди сам: а как тогда могли дать запрет на выезд, если долга нет?
По 21 и дали запрет. И за 1000 запрет дадут.
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Ответ Трент Резнор
Ты сам видел долг в 60 млн? На сайте долг 21 тысяча.
Посуди сам: а как тогда могли дать запрет на выезд, если долга нет?
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Ответ igor.igorev
Я читаю, что говорит адвокат жены Сафонова. А то, что ты видишь на сайте, засунь себе в одно место.
Иди искать своих. Найдешь по кукареканью.
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Ответ igor.igorev
Что там мутного? Жена подала в суд заявление на алименты. Сафонов отказывается платить. Долг уже 60 миллионов рублей. Пока он его не погасит, никуда он не поедет за пределы России. Уровень интеллекта спортсменов на уровне 12-ти летних подростков, он наверное был уверен, что алименты он будет платить с МРОТ.
Ты сам видел долг в 60 млн? На сайте долг 21 тысяча.
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Ответ Трент Резнор
Крайне мутная история. Похоже бывшая наняла адвоката-шкуродёра и пиарится…
Что там мутного? Жена подала в суд заявление на алименты. Сафонов отказывается платить. Долг уже 60 миллионов рублей. Пока он его не погасит, никуда он не поедет за пределы России.
Уровень интеллекта спортсменов на уровне 12-ти летних подростков, он наверное был уверен, что алименты он будет платить с МРОТ.
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Ответ Yngwar
А раз так бывает, то алики в 60 млн это нормально
Нормально - это 25 процентов от его заработка, судя по всему. А заявлять, что жена у тебя деньги на ремонт украла - нормально?
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Ответ Dmitry_1986
Оплачивать содержание детей нужно и это без сомнения , но пора уже наводить порядок в сфере алиментов .. Это дичь какая то , 60 млн на содержание детей , мне кажется это даже теоретически невозможно потратить за несколько лет именно на детей . Имущество разделили , ок, и то, куча вопросов , когда один зарабатывает весь брак, оплачивает все , а вторая самореализуется ни дня не работав ….. Алименты тоже дичь какая то, нужен жесткий контроль за тратами и их назначением , и у отца должен быть к этому прямой доступ , так как это его деньги … и механизм ответственности , по сути приравняв его к воровству , когда на алименты покупается условный новый рейндж ровер или оплачивается путевка на отдых не только для детей но и бывших родственников ….
60 мультов - дичь? Так это четверть доходов Матвея за 3х летний период. Неважно какая сумма дохода, хоть миллиард в месяц, четверть дохода выплати в качестве алиментов.
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Ответ Dmitry_1986
Оплачивать содержание детей нужно и это без сомнения , но пора уже наводить порядок в сфере алиментов .. Это дичь какая то , 60 млн на содержание детей , мне кажется это даже теоретически невозможно потратить за несколько лет именно на детей . Имущество разделили , ок, и то, куча вопросов , когда один зарабатывает весь брак, оплачивает все , а вторая самореализуется ни дня не работав ….. Алименты тоже дичь какая то, нужен жесткий контроль за тратами и их назначением , и у отца должен быть к этому прямой доступ , так как это его деньги … и механизм ответственности , по сути приравняв его к воровству , когда на алименты покупается условный новый рейндж ровер или оплачивается путевка на отдых не только для детей но и бывших родственников ….
Девушки футболистов думают, что без их поддержки они бы мало чего добились. Поэтому считают, что имеют полное право на то, что заработал их спутник своим упорным трудом и талантом
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Ответ Подкат Мальдини
А почему именно перед переходом в псж так называемая экс жена вспомнила про алименты ведь это копилась давно )
Не нельзя же быть таким клоуном

Невыезд Сафонова был оформлен судом, он существовал. Естественно, информация всплыла для широких масс после новости про этот мерзкий переход, за которым ничего не стоит, кроме оплаты Газпромом своего очередного липового чемпионства
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Сама Полина наверное мастерица выбивать долги за алименты вот и постит такие новости
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