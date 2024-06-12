Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга: «Считаем новость об оплате алиментов дезинформацией. Все ограничения сохранят силу до полного погашения задолженности»
Адвокат экс-жены Матвея Сафонова опроверг новость о погашении долга по алиментам.
Во вторник появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.
– Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате алиментов дезинформацией.
– Для Матвея все еще действует запрет на выезд из РФ, так как он не погасил задолженность?
– Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все ранее принятые ограничения будут сохранять силу до полного погашения задолженности, – сказал юрист Максим Шилов.
Адвокат экс-жены Сафонова: «Задолженность по-прежнему очень большая. Никаких денежных средств не поступало»
САФОНОВ МАТВЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
25.02.1999
РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
/Задолженность по ИД: 21935.00 руб./
Больше нет ничего, так что адвокат так себе)
Уровень интеллекта спортсменов на уровне 12-ти летних подростков, он наверное был уверен, что алименты он будет платить с МРОТ.
Невыезд Сафонова был оформлен судом, он существовал. Естественно, информация всплыла для широких масс после новости про этот мерзкий переход, за которым ничего не стоит, кроме оплаты Газпромом своего очередного липового чемпионства