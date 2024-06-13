Тюкавин – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона в Мир РПЛ.

Форвард «Динамо» стал победителем опроса футболистов чемпионата России от «Спорт-Экспресса».

«СЭ» опросил все 16 команд РПЛ в сезоне-2023/24. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки.

За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.Тюкавин набрал 279 баллов, он был упомянут в анкетах каждого клуба.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков (183 балла), третье – хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (77), четвертое – форвард «Зенита» Матео Кассьерра (49), пятое – нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (37).

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12 комментариев
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Вывод :
Оказывается футболисты разбираются в футболе !
+7
-2
+5
Объективно лучший
+4
-1
+3
Заслуженно.
+3
-1
+2
Если у него хороший агент то его запросто можно в тот же Брайтон устроить, Тюкавин и в реализации хорош так ещё и ассистент отличный, можно даже на годик в условный Фейеноорд смотаться, а потом глядишь в Арсенале окажется, хотя его сейчас можно взять как первого "второго”игрока. Он перспективный чел. Как вам такой прогноз из кресла во дворе у себя дома ?
+3
-1
+2
Тюкавина с победой в голосовании футболистов РПЛ. Он полностью заслужил свою награду. Успехов ему и дальше!
+2
-1
+1
1.Тюкавин, 2.Глушенков, 3.Клуадиньо
+1
-1
0
Ответ An Kr
Разбирались бы, назвали бы Глушенкова.
Он на втором месте...так что называли
0
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Ответ Скунсик
Охренеть, выбираем лучшего тренера, но не чампиона, лучшего ирока, но не бомбандира... Скоро уборщица из Ахмата получит приз джентельмен года)))
Чеее? Можно по русски
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