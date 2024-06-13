Тюкавин – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Глушенков – 2-й, Сперцян – 3-й

Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона в Мир РПЛ.

Форвард «Динамо» стал победителем опроса футболистов чемпионата России от «Спорт-Экспресса».

«СЭ» опросил все 16 команд РПЛ в сезоне-2023/24. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки.

За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.Тюкавин набрал 279 баллов, он был упомянут в анкетах каждого клуба.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков (183 балла), третье – хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (77), четвертое – форвард «Зенита» Матео Кассьерра (49), пятое – нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (37).