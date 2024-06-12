Мостовой о работе тренером: «Предложений нет, будет обидно, если никуда не пригласят. У нас такая жизнь, что один из лучших игроков страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве»
Александр Мостовой заявил, что ему не поступают предложения по работе тренером.
В данный момент Мостовой проходит обучение в РФС для получения тренерской лицензии.
«Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать?
У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Игра была что-то вроде футбольного теста айкью, вопросы разной сложности и разных возможностей решения, где-то найти взаимосвязь, где-то простроить логическую цепочку, где-то посчитать, так вот у Александра было меньше баллов, чем у Гасилина
И как раз в заданиях на логику Александр набрал минимальное количество баллов, то есть он не очень, извините, соображает, поэтому грешно смеяться над ним
баблишко мутится
Но меня больше прикалывает, что под некоторыми такими новостями с ним (если это можно назвать новостями, конечно) иногда встречаются оригинальные ребята, считающие, ну или как минимум допускающие, что Мостовой всех всё это время просто троллит)
Это насколько надо быть просветлённой личностью с уклоном в высокое юродствование, чтобы уже много-много лет для всей спортивной общественности страны старательно создавать себе репутацию клоуна и завистливого дурака, лепящего одну и ту же глупость с постоянством убеждённого склеротика. И для убедительности даже пойти на тренерские курсы, сидеть там эти лекции, мучаться с пэйнтом и кнопкой включения на компе, лишь бы дополнить образ человека, готового пойти на унижения (а в его истории ценностей (ну или по мнению некоторых юзеров в создаваемой им легенде об этом) учёба у каких-то хренов с горы теории - это явно унизительно), и всё ради того, чтобы люди поверили, что он очень хочет стать тренером, но вот его не зовут, и он продолжает крутить свою тупую шарманку, настолько тупую и долгую, что появляются даже такие ребята, которым проще поверить в то, что обыкновенный спортсмен может быть скорее каким-то просветлённым юродивым, ради непонятной цели десять лет изображающим из себя дурня, нежели в то, что он просто реально супердурень.
Мне притом не кажется, что Мост какой-то злой чел. Завистливый - может, но прям какой-то черни в его зависти тоже не видать, во всяком случае со зрительского расстояния. А вот глупости - хоть отбавляй.
В конце он правильно сказал, было бы здоровье. Хочется ему его пожелать, ну и угомониться наконец, желательно, найдя работу, пускай уже вывозит за базар и сам всё понимает на практике) Утирает нам носы, ну или хотя бы вдыхает новую жизнь в себя как мем.
На "я бы ух как тренировал, но не зовёт никто" - можно ещё лет десять продержаться.
А тренером станешь - уже другой уровень, придётся конкурировать с Юраном и Ташуевым, с их "нас не ценят из-за иностранных тренеров".
И чтобы мне не говорили о причинах,
СКАЖУ ОДНО:
Противней нет на свете существа,
Чем постоянно ноющий и выносящий мозг мужчина!