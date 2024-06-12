Мостовой о работе тренером: «Предложений нет, будет обидно, если никуда не пригласят. У нас такая жизнь, что один из лучших игроков страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой заявил, что ему не поступают предложения по работе тренером.

В данный момент Мостовой проходит обучение в РФС для получения тренерской лицензии.

«Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать?

У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уже даже шутить про Мостового надоело. Одна и та же пластинками годами уже играет
+77
0
+77
Великая тренерская карьера тянется к закату...
+50
0
+50
Саша,как же ты задолбал ныть. Это уже не смешно.
+49
-1
+48
Смотрел на ютубе шоу футбольное с Александром и многое понял, как мне кажется
Игра была что-то вроде футбольного теста айкью, вопросы разной сложности и разных возможностей решения, где-то найти взаимосвязь, где-то простроить логическую цепочку, где-то посчитать, так вот у Александра было меньше баллов, чем у Гасилина
И как раз в заданиях на логику Александр набрал минимальное количество баллов, то есть он не очень, извините, соображает, поэтому грешно смеяться над ним
+35
0
+35
Пора завершать тренерскую карьеру на пике. Пике нытья.
+16
0
+16
Мне кажется, я читаю одно и то же интервью Мостового с 2010-го года где-то
+16
0
+16
А за что тебя приглашать в клуб, за балобольство ?)
+13
0
+13
А ничего что каменщика виртуоза не берут директором строительной компании? Может нужны другие навыки или их комплекс?
+10
0
+10
Ответ Кино Музыка
Тренером молодежки было бы нормально.
Жалко молодых, им прогрессировать надо, а не маразму учиться
+10
-1
+9
Ответ Aristokrat_13
Уже даже шутить про Мостового надоело. Одна и та же пластинками годами уже играет
пластинка крутится
баблишко мутится
+6
0
+6
пусть начнет с водоноса, во 2й лиге
+5
0
+5
Мостовой сама стабильность. Он себе и тренер, и агент, и пиарщик, и на дуде игрец. Но самое главное, он родоначальник концепции, что хороший тренер - этот тот который хорошо чеканит.
+4
0
+4
Сидишь на ТВ, регулярно на всю страну в прямом эфире льешь помои на всех и вся(от тренеров и до руководства), а потом удивляешься - почему никто не звонит и никуда не зовет. Профит
+4
-1
+3
Ответ Bartez1986
Великая тренерская карьера тянется к закату...
Так и не начавшись 😭😭😭
+3
0
+3
Так тебя никто и не позовёт серьёзный ,ты же клоун , ты пересрался во всеми тренерами , Семак и Карпин тебе не ровня , Слуцкий вообще не тренер , как Абаскаль и Тедеско , да про многих других наговорил
+2
0
+2
Ответ vaniaEee
Смотрел на ютубе шоу футбольное с Александром и многое понял, как мне кажется Игра была что-то вроде футбольного теста айкью, вопросы разной сложности и разных возможностей решения, где-то найти взаимосвязь, где-то простроить логическую цепочку, где-то посчитать, так вот у Александра было меньше баллов, чем у Гасилина И как раз в заданиях на логику Александр набрал минимальное количество баллов, то есть он не очень, извините, соображает, поэтому грешно смеяться над ним
ну, господь - в одном - щедро его одарил, в другом - нет.
+2
0
+2
Ответ vaniaEee
Смотрел на ютубе шоу футбольное с Александром и многое понял, как мне кажется Игра была что-то вроде футбольного теста айкью, вопросы разной сложности и разных возможностей решения, где-то найти взаимосвязь, где-то простроить логическую цепочку, где-то посчитать, так вот у Александра было меньше баллов, чем у Гасилина И как раз в заданиях на логику Александр набрал минимальное количество баллов, то есть он не очень, извините, соображает, поэтому грешно смеяться над ним
Да вот давно понятно, что соображает Мост не очень) И руководителям клубов это, видимо, тоже понятно.
Но меня больше прикалывает, что под некоторыми такими новостями с ним (если это можно назвать новостями, конечно) иногда встречаются оригинальные ребята, считающие, ну или как минимум допускающие, что Мостовой всех всё это время просто троллит)
Это насколько надо быть просветлённой личностью с уклоном в высокое юродствование, чтобы уже много-много лет для всей спортивной общественности страны старательно создавать себе репутацию клоуна и завистливого дурака, лепящего одну и ту же глупость с постоянством убеждённого склеротика. И для убедительности даже пойти на тренерские курсы, сидеть там эти лекции, мучаться с пэйнтом и кнопкой включения на компе, лишь бы дополнить образ человека, готового пойти на унижения (а в его истории ценностей (ну или по мнению некоторых юзеров в создаваемой им легенде об этом) учёба у каких-то хренов с горы теории - это явно унизительно), и всё ради того, чтобы люди поверили, что он очень хочет стать тренером, но вот его не зовут, и он продолжает крутить свою тупую шарманку, настолько тупую и долгую, что появляются даже такие ребята, которым проще поверить в то, что обыкновенный спортсмен может быть скорее каким-то просветлённым юродивым, ради непонятной цели десять лет изображающим из себя дурня, нежели в то, что он просто реально супердурень.

Мне притом не кажется, что Мост какой-то злой чел. Завистливый - может, но прям какой-то черни в его зависти тоже не видать, во всяком случае со зрительского расстояния. А вот глупости - хоть отбавляй.
В конце он правильно сказал, было бы здоровье. Хочется ему его пожелать, ну и угомониться наконец, желательно, найдя работу, пускай уже вывозит за базар и сам всё понимает на практике) Утирает нам носы, ну или хотя бы вдыхает новую жизнь в себя как мем.
+1
0
+1
Если бы кто-то не нес мудрость в массы, а спокойно учился и потом поработал да набрался опыта помощником какого-нибудь уважаемого умного тренера, то через пару лет с руками бы оторвали. А так своим языком начисто испортил себе все возможности.
+2
-1
+1
Не переживайте так, Александр. Зато почти любая футб.новость на спортсе, порой даже без вашей фамилии в тексте, набирает "мостовые" каменты со скоростью лучших форвардов мира. Вот оно - народные признание и слава!
+1
0
+1
Александр, а может, оно и к лучшему, что не зовут?
На "я бы ух как тренировал, но не зовёт никто" - можно ещё лет десять продержаться.
А тренером станешь - уже другой уровень, придётся конкурировать с Юраном и Ташуевым, с их "нас не ценят из-за иностранных тренеров".
+1
0
+1
Ответ vaniaEee
Смотрел на ютубе шоу футбольное с Александром и многое понял, как мне кажется Игра была что-то вроде футбольного теста айкью, вопросы разной сложности и разных возможностей решения, где-то найти взаимосвязь, где-то простроить логическую цепочку, где-то посчитать, так вот у Александра было меньше баллов, чем у Гасилина И как раз в заданиях на логику Александр набрал минимальное количество баллов, то есть он не очень, извините, соображает, поэтому грешно смеяться над ним
Тоже только что посмотрел, даже как-то жалко стало царя...
+1
0
+1
Ответ vaniaEee
Смотрел на ютубе шоу футбольное с Александром и многое понял, как мне кажется Игра была что-то вроде футбольного теста айкью, вопросы разной сложности и разных возможностей решения, где-то найти взаимосвязь, где-то простроить логическую цепочку, где-то посчитать, так вот у Александра было меньше баллов, чем у Гасилина И как раз в заданиях на логику Александр набрал минимальное количество баллов, то есть он не очень, извините, соображает, поэтому грешно смеяться над ним
Мне в этом шоу понравилось, как он не сообразил про Реал, Барсу и Вильярреал
+1
0
+1
наверное потому что не тренер ни разу
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Тренером молодежки было бы нормально.
молодёжки джибути
+1
0
+1
Кто бы ему популярно объяснил, что каждое подобное его интервью снижает вероятность того, что его хоть кто-нибудь хоть куда-нибудь пригласит. Руководство клубов все-таки состоит не из клинических имбецилов, связываться с сотрудником, который считает возможным вываливать подобное в СМИ, никто не хочет.
0
0
0
пи..ть меньше нужно
0
0
0
Я не намерена кого-то обижать,
И чтобы мне не говорили о причинах,
СКАЖУ ОДНО:
Противней нет на свете существа,
Чем постоянно ноющий и выносящий мозг мужчина!
0
0
0
Балаболить меньше надо, может и пригласят куда
0
0
0
Будет сидеть с внуками и рассказывать, какая у него могла быть тренерская карьера,да он просто забыл как включать компьютер 💻
0
0
0
В 2005 году завершил карьеру футболиста… где он был последние 19 лет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий