Мостовой о работе тренером: «Предложений нет, будет обидно, если никуда не пригласят. У нас такая жизнь, что один из лучших игроков страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве»

Александр Мостовой заявил, что ему не поступают предложения по работе тренером.

В данный момент проходит обучение в РФС для получения тренерской лицензии.

«Я всегда говорю: вот телефон, он открыт 24 часа, пожалуйста, но никаких предложений нет. Вчера меня даже спросили, будет ли мне обидно, если в конечном итоге меня никуда не пригласят. Конечно, будет обидно, но что сделать?

У нас такая жизнь, что один из лучших футболистов нашей страны ни разу не был в клубах ни в каком качестве. Значит, судьба такая, главное, чтобы здоровье было», – сказал бывший полузащитник «Спартака».