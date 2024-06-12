Заболотный прошел медосмотр в «Химках». ЦСКА продолжает переговоры с форвардом

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Заболотный Чемпионат.com Футбол

Антон Заболотный близок к переходу в «Химки».

По информации «Чемпионата», форвард уже прошел медосмотр для подмосковного клуба. 

ЦСКА продолжает переговоры с 32-летним игроком о продлении контракта, но красно-черные намерены подписать его. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ alexey102rus
Добро пожаловать в ФНЛ в следующем году
Да, думаю без Забы цска совсем посыпется)
+68
-4
+64
Ответ инок
Кони продолжают чудить. В прошедшем сезоне Зе был одним из самых полезных игроков в команде и в грядущем сезоне пользу бы ещё точно принёс.
Если клуб всерьез хочет за золото побороться, а не барахтаться в середине таблицы, то нужно брать игроков значительно сильнее, чем Зе. Но его хорошо было бы для ротации оставить.
+20
-4
+16
Заба без обид трудолюбивое бревно. И не коньяк чтоб с возрастом прибавлять в акциях. Лучше уж по своим дублям пошукать кого помоложе
+16
-2
+14
Кони продолжают чудить. В прошедшем сезоне Зе был одним из самых полезных игроков в команде и в грядущем сезоне пользу бы ещё точно принёс.
+17
-6
+11
Добро пожаловать в ФНЛ в следующем году
+12
-6
+6
Кем играть то будем?)
+5
-2
+3
9 голов и 2 паса. Лучший по голам с игры. Не жидитесь, дайте ему норм зарплату.
+4
-1
+3
Для Химок несомненное усиление в атаку.
+2
0
+2
Без него совсем труба, а если еще и Чалов отвалит, то вообще беда.
+2
0
+2
А я бы, ещё раз Гайча попробовал. Он в Турции провёл неплохой сезон, забил 11 голов, играя не за самый сильный клуб. И если Антон уходит, то Адольфо надо возвращать.
+5
-3
+2
Ответ Ибн Хоттабыч
А я бы, ещё раз Гайча попробовал. Он в Турции провёл неплохой сезон, забил 11 голов, играя не за самый сильный клуб. И если Антон уходит, то Адольфо надо возвращать.
Когда выходил на футболиста не был похож. Какой то растерянный, как будто не знает что делать и первый раз всех видит. Неповоротливый. Заба в сравнении с ним топ и суперполезный игрок.
+3
-1
+2
Ответ mootoo
у ЦСКА совсем денег нет чтоли?
Да, нет денег.
Чалова не смогли продлить, точнее продлили на полгода. Рошу не можем продлить. Молодые игроки хотят свалить в другие клубы.
+2
0
+2
у ЦСКА совсем денег нет чтоли?
+1
0
+1
Какой-никакой, а голы забивал... Я могу понять, если кого-то на замену берём, а если нет, то кем играть?
+2
-1
+1
Очередной провал Бабаева. Заболотный один из лучших бомбардиров прошедшего сезона. Делит 5-9 место по голам с игры в РПЛ. Всего 12 голов в сезоне. Был очень полезен в атаке, много на нём фолили соперники, что выливалось с пенальти и удаления.
Потеря для ЦСКА.
+1
0
+1
Антон, конечно, показывал себя по разному в ЦСКА.

Но с кем в новый сезон то входить ?
Зе не переподписывают, Чалов, скорее всего, уедет в Европу.
Останется только Тамик на острие нападения и все …
+1
0
+1
Ответ Arthur Nowack
Если клуб всерьез хочет за золото побороться, а не барахтаться в середине таблицы, то нужно брать игроков значительно сильнее, чем Зе. Но его хорошо было бы для ротации оставить.
и где эти значительно более сильные то?
много кто во всей рпл забил больше чем он с игры, например? при том что он играл в среднем по полматча

про середину таблицы смешно слышать, ибо даже Сочи с ним взял второе место, как и ЦСКА впервые за долгое время
0
0
0
Ответ Arthur Nowack
Если клуб всерьез хочет за золото побороться, а не барахтаться в середине таблицы, то нужно брать игроков значительно сильнее, чем Зе. Но его хорошо было бы для ротации оставить.
Сегодня абсурдно говорить о золоте, с новичками из Азии и Африки за две копейки. Сам считаю Забу слабейшим форвардом ЦСКА в 21 веке из игравших в основе. Однако не испытываю оптимизма по поводу его ухода, ибо можем начать чемпионат с Мусаевым и Давилой
0
0
0
Ответ инок
Кони продолжают чудить. В прошедшем сезоне Зе был одним из самых полезных игроков в команде и в грядущем сезоне пользу бы ещё точно принёс.
Абсолютная правда, плюсую.
0
0
0
Ответ Бауржан
Не надо продлевать, надо избавляться от него. А если за него еще бабла дадут, вообще супер! Так что не трогайте Зе, а то начнет вонять...
Конечно, надо избавляться. В свое время Дениса Попова обзывали деревянным, но по сравнению с Зе Денис - Левандовский.
Бабла не дадут - он через месяц станет свободным агентом.
Что касается Чалова, то не разделяю плача здесь по поводу его возможного отъезда. На вырученные деньги наверняка смогут купить пару мотивированных латиносов, один из которых выстрелит. Это точно будет лучше, чем терпеть капризы немотивированного Федора.
0
0
0
Ответ инок
Кони продолжают чудить. В прошедшем сезоне Зе был одним из самых полезных игроков в команде и в грядущем сезоне пользу бы ещё точно принёс.
Скорее пользы больше, чем вреда … Игроком ротации желательно оставить. Особенно с учетом, что Чалов может отЧАЛить )
0
0
0
Ответ Al Al
Давила, Мусаев, Чалов, Файзуллаев, Обляков в группе атаки. Но согласен, без Заболотного группа атаки намного слабее)))))) Гайч в аренде в Турции еще 11 голов положил, мб вернут
Чалов сам уже на чемоданах.
0
0
0
Ответ Al Al
Давила, Мусаев, Чалов, Файзуллаев, Обляков в группе атаки. Но согласен, без Заболотного группа атаки намного слабее)))))) Гайч в аренде в Турции еще 11 голов положил, мб вернут
Чалов уедет
0
0
0
Просто нет слов..
0
0
0
Химки классом выше, понятен его выбор
0
0
0
Наконец-то на своем заслуженном месте)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий