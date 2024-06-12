Заболотный прошел медосмотр в «Химках». ЦСКА продолжает переговоры с форвардом

Антон Заболотный близок к переходу в «Химки».

По информации «Чемпионата», форвард уже прошел медосмотр для подмосковного клуба.

продолжает переговоры с 32-летним игроком о продлении контракта, но красно-черные намерены подписать его.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.