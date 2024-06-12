Заболотный прошел медосмотр в «Химках». ЦСКА продолжает переговоры с форвардом
Антон Заболотный близок к переходу в «Химки».
По информации «Чемпионата», форвард уже прошел медосмотр для подмосковного клуба.
ЦСКА продолжает переговоры с 32-летним игроком о продлении контракта, но красно-черные намерены подписать его.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Чалова не смогли продлить, точнее продлили на полгода. Рошу не можем продлить. Молодые игроки хотят свалить в другие клубы.
Потеря для ЦСКА.
Но с кем в новый сезон то входить ?
Зе не переподписывают, Чалов, скорее всего, уедет в Европу.
Останется только Тамик на острие нападения и все …
много кто во всей рпл забил больше чем он с игры, например? при том что он играл в среднем по полматча
про середину таблицы смешно слышать, ибо даже Сочи с ним взял второе место, как и ЦСКА впервые за долгое время
Бабла не дадут - он через месяц станет свободным агентом.
Что касается Чалова, то не разделяю плача здесь по поводу его возможного отъезда. На вырученные деньги наверняка смогут купить пару мотивированных латиносов, один из которых выстрелит. Это точно будет лучше, чем терпеть капризы немотивированного Федора.