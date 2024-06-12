Представлен приз лучшему бомбардиру Евро-2024. Он вдохновлен китайским иероглифом 支 – «поддерживать», «платить / получать деньги»

Теги УЕФА Евро-2024 Футбол

УЕФА представил приз лучшему бомбардиру Евро-2024.

Награда разработана командой платежной системы Alipay+, а ее дизайн вдохновлен китайским иероглифом 支 (чжи) и «отражает приверженность Alipay+ глобальным платежным решениям и футбольному единству».

Иероглиф 支 может переводиться как «поддерживать» или «платить / получать деньги». 

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

Фото: https://x.com/EURO2024/

41 комментарий
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На приз самому кривому футболисту больше похоже
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Круглый мяч. Сильный стержень. Крепкий волос. Удар!
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+51
Коррупция фифа получать деньги 🫰
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-6
+35
Ответ people people
На приз самому кривому футболисту больше похоже
Больше похоже на то что приз вдохновлен товарами из китайской торговой площадки AliExpress
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классическая бутса куда лучше
+16
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+13
На терминатора из жидкого металла смахивает, когда в того из дробовика пальнули)
+11
-1
+10
на серп и молот похожа))
+9
-1
+8
Ответ Камаз Отходов
Круглый мяч. Сильный стержень. Крепкий волос. Удар!
100 социальный кредит и миска риса товарищу
+8
0
+8
Дизайн и Приз вдохновлены. Кто эти люди? Кто их вообще из гаража выпускает.
+8
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Лучше бы просто выдавали миска рис и кошкожена, чем придумывать такое🤓
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+5
Типичная китайская безвкусица 👎
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Ответ rwm7
100 социальный кредит и миска риса товарищу
а как же кошкожена?
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+4
Ответ lemming
Дизайн и Приз вдохновлены. Кто эти люди? Кто их вообще из гаража выпускает.
В стиле русскоязычного описания товаров на али.
+5
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+4
На Роналду похож 🫢
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0
+3
партия гордится тобой нефритовый стержень два миска рис радостно
+2
0
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Китайцы не стесняются пропихивать свои иероглифы в Европу ...
+1
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+1
Ответ cektor
Коррупция фифа получать деньги 🫰
Бартомеу🤌🏿
+7
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Серп и молот жеж, господа!!
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Больше похоже на приз лучшая рабона турнира
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Напоминает Дарвина Нуньеса или Джексона Мартинеса в этом сезоне
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Ноги у него не из того места растут.
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Кто заплатит - тот и получит.. 🤭🤣
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В СССР такие фигурки в союзпечати 20 коп. стоили.
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Боппосова лучше бы пригласили ваять.
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Уродство
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Напомнило про «дайте гроши»:)
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"Я художник - я так вижу".
Не, ну может это надо разибраться в современном искусстве чтобы понять всю глубину произведения, но выглядит по факт как хрень. )
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Ноги не растут из жопы. Уже достижение
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Комитет по этике рфс уже начал рассмотрение дисциплинарного дела
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Больше похоже на фигурку Роналду в форме серпа и молота
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