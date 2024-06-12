Представлен приз лучшему бомбардиру Евро-2024. Он вдохновлен китайским иероглифом 支 – «поддерживать», «платить / получать деньги»

УЕФА представил приз лучшему бомбардиру Евро-2024.

Награда разработана командой платежной системы Alipay+, а ее дизайн вдохновлен китайским иероглифом 支 (чжи) и «отражает приверженность Alipay+ глобальным платежным решениям и футбольному единству».

Иероглиф 支 может переводиться как «поддерживать» или «платить / получать деньги».

пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Фото: https://x.com/EURO2024/