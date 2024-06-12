Представлен приз лучшему бомбардиру Евро-2024. Он вдохновлен китайским иероглифом 支 – «поддерживать», «платить / получать деньги»
УЕФА представил приз лучшему бомбардиру Евро-2024.
Награда разработана командой платежной системы Alipay+, а ее дизайн вдохновлен китайским иероглифом 支 (чжи) и «отражает приверженность Alipay+ глобальным платежным решениям и футбольному единству».
Иероглиф 支 может переводиться как «поддерживать» или «платить / получать деньги».
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Фото: https://x.com/EURO2024/
Не, ну может это надо разибраться в современном искусстве чтобы понять всю глубину произведения, но выглядит по факт как хрень. )