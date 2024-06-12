«Бешикташ» потребует у «Зенита» 20 млн евро за Жедсона Фернандеша (Record)

«Зенит» должен будет заплатить около 20 млн евро за Жедсона Фернандеша.

Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с « » о трансфере португальского полузащитника.

Турецкий клуб не отпустит игрока дешевле 20 миллионов евро, сообщает Record. Отмечается, что половину суммы трансфера получит « », бывший клуб .

В сезоне-2023/24 хавбек провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.