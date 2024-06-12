«Бешикташ» потребует у «Зенита» 20 млн евро за Жедсона Фернандеша (Record)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Жедсон Фернандеш Футбол

«Зенит» должен будет заплатить около 20 млн евро за Жедсона Фернандеша.

Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с «Бешикташем» о трансфере португальского полузащитника. 

Турецкий клуб не отпустит игрока дешевле 20 миллионов евро, сообщает Record. Отмечается, что половину суммы трансфера получит «Бенфика», бывший клуб Фернандеша.

В сезоне-2023/24 хавбек провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь

26 комментариев
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Ответ Дмитрий9779
Дорого,надо Бакаева,Изидора,Сутормина и Чистякова включить в сделку
Тогда Зениту придется отвалить не 20, а 40, ибо кому они нужны)))
+18
-4
+14
Утка ребят, он не бразилец
+17
-4
+13
Ответ superbro
Утка ребят, он не бразилец
Он португалец
В целом почти бразилец)
+12
-1
+11
Дорого,надо Бакаева,Изидора,Сутормина и Чистякова включить в сделку
+11
-3
+8
Прям требуют
+4
0
+4
Ответ Дмитрий9779
Дорого,надо Бакаева,Изидора,Сутормина и Чистякова включить в сделку
И Соболева
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Чтобы купить кого-то ненужного надо сначала продать кого-то ненужного.
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Самое смешное в этой шутке, что прошлым летом они хотели купитить у нас Барриолса млн за 10 😂😂
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Ответ Вечно в бане
Лучше иногда молчать. Сейчас уже нельзя «сослаться на политику и разорвать контракт». Причем нельзя довольно давно.
Зачем Вы так агрессивно реагируете :) ?

Кто может сказать, что будет завтра и какие новые козни нам устроят наши партнёры. Лучше европейский трансферный рынок обходить стороной.
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Ответ Slava Vestiaz
Чтобы купить кого-то ненужного надо сначала продать кого-то ненужного.
Зенит продал душу Миллеру.
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Ответ Slava Vestiaz
Чтобы купить кого-то ненужного надо сначала продать кого-то ненужного.
Коваленко или Ахметова?
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Ответ сергей петров
Прям требуют
Требовалка не выросла.
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Ответ Зелёный гопник
Заплатить 20 мультов, чтобы у болелов Спартака началась депрессия 😅
Главное передай всем знакомым,что зенит это позор)
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Ответ Зелёный гопник
Заплатить 20 мультов, чтобы у болелов Спартака началась депрессия 😅
ни для кого не является секретом, что Зенит 20 лямов евро кидает на одного игрока
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Ответ Дмитрий9779
Дорого,надо Бакаева,Изидора,Сутормина и Чистякова включить в сделку
Лёха Полтинник им и даром не нужен
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Он оборонительного плана что ли? Статистика не впечатляет.
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уже некуда деньги потратить.
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Очень слабый игрок
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Я думаю раскошелятся, под юбилей что б вообще минимизировать риски что могут не выиграть ))
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Он 15 стоит. Но это же турки))
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Мы всей страной как всегда скинемся на футболиста зинита
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Заплатить 20 мультов, чтобы у болелов Спартака началась депрессия 😅
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