«Бешикташ» потребует у «Зенита» 20 млн евро за Жедсона Фернандеша (Record)
«Зенит» должен будет заплатить около 20 млн евро за Жедсона Фернандеша.
Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с «Бешикташем» о трансфере португальского полузащитника.
Турецкий клуб не отпустит игрока дешевле 20 миллионов евро, сообщает Record. Отмечается, что половину суммы трансфера получит «Бенфика», бывший клуб Фернандеша.
В сезоне-2023/24 хавбек провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
В целом почти бразилец)
Кто может сказать, что будет завтра и какие новые козни нам устроят наши партнёры. Лучше европейский трансферный рынок обходить стороной.