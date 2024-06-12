«Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву («Р-Спорт»)

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Зелимхан Бакаев Александр Соболев Р-Спорт Футбол

«Зенит» по-прежнему интересуется Александром Соболевым.

Ранее появилась информация об интересе петербуржцев к форварду «Спартака». Сообщалось, что «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе «Зенита» к Соболеву.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, петербуржцы могут включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по нападающему «Спартака». Перешедший из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года Бакаев провел последний сезон в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

«В «Зените» по-прежнему рассматривают кандидатуру Александра Соболева. Как показал прошедший сезон, команде Сергея Семака не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», – сказал источник.
 
В прошлом сезоне Мир РПЛ 27-летний Соболев провел 27 игр, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Полную статистику можно увидеть здесь.

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92 комментария
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Как такую чушь можно сочинять?
+145
-5
+140
Это всё равно что включить Фернандеса по выкупу Заболотного))
+96
-1
+95
Я уже и забыл что Бакаев существует
+63
-1
+62
Соболев совсем не говорит по португальски.... Странный выбор для зенита
+31
-2
+29
а Васю алкаша они включить не хотят ? ))
Нафиг он нам нужен этот Бакаев ! ! !
+24
0
+24
Ответ Altered Carbon
Просто пусть Бакаева забирают, без Соболева.
Себе оставьте
+22
0
+22
Ответ Ком иль фо
Это всё равно что включить Фернандеса по выкупу Заболотного))
Не подсказывай
+19
-1
+18
Просто пусть Бакаева забирают, без Соболева.
+20
-4
+16
Ответ Owen_the_Simple
Берите кого угодно, только не пускайте Дельфина в Зенит
твой Зенит извивается не знает как Александра приобрести, а ты тут пишешь чтобы его не пускали )) ничё что интересы твои и твоего клуба координально расходятся ? ))
+20
-6
+14
Ответ vdm23
а Васю алкаша они включить не хотят ? )) Нафиг он нам нужен этот Бакаев ! ! !
Берите кого угодно, только не пускайте Дельфина в Зенит
+22
-8
+14
Медведев глумится над Спартаком?)
+19
-8
+11
Бакаев это очень смешно
+12
-2
+10
Ответ vdm23
твой Зенит извивается не знает как Александра приобрести, а ты тут пишешь чтобы его не пускали )) ничё что интересы твои и твоего клуба координально расходятся ? ))
Кому этот клоун нужен с пятью мячами за сезон?
+11
-2
+9
В каком угаре надо быть, чтобы сочинить такую хрень? Автор! Вы поаккуратней с запрещенными веществами!!
+9
-1
+8
Не нужен Зениту дельфин - оставьте себе!
+8
-3
+5
«Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву. И Володьку Быстрова
+7
-2
+5
Спасибо, себе его оставьте.
+3
0
+3
Ответ ДУБР
В каком угаре надо быть, чтобы сочинить такую хрень? Автор! Вы поаккуратней с запрещенными веществами!!
Афтар заначку промеса нашёл.
+4
-2
+2
Как представлю, как по изумрудному газону "Газпром Арены" этот кусок студня в корчах ползёт чаще, чем один-два раза за сезон, так дурно становится.
Нафиг такие вбросы!
+4
-2
+2
Акции Газпрома все ниже..
Время переорентации на отечественного производителя. 🙃
+5
-3
+2
Ответ OldRedWhite
Вы правы ! Никаких уступок - Бакаева возьмём в счёт сделки только вместе с братом . Пусть найдут и выкупят !
Болельщики наверное как рады будут Бакаеву? )
+3
-1
+2
Ответ Owen_the_Simple
Как представлю, как по изумрудному газону "Газпром Арены" этот кусок студня в корчах ползёт чаще, чем один-два раза за сезон, так дурно становится. Нафиг такие вбросы!
Ничего с вами не будет, вы уже привыкли идолов делать из спартаковских отходов.
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
Соболев совсем не говорит по португальски.... Странный выбор для зенита
да он и по - русски то пару слов связать не может, ну разве только матом. так что оставьте себе вашего самородка
+1
0
+1
Какой Соболев!?
Вы еще Дзюбу верните
+2
-1
+1
Уже опровергли этот бред.
+2
-1
+1
Не надо нам Деньгаева
+2
-1
+1
Помоему смешнее новости на спортсе ещё не было! 😁
+1
0
+1
Ответ Виктор
В Зенит 2 его. Или в женский.
Как вариант 😄
+1
0
+1
Ответ Verhovn
Купить и сгнобить на лавке этого дельфина. А лучше отказаться от этой идеи вовсе)
В Зенит 2 его. Или в женский.
+2
-1
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Ответ Вольдемар Непутёвый
жду когда Соболь отгрузит "родному" клубу трёшечку в форме Зенита )))) это же переплюнет все праздничные салюты вместе взятые и зарево неделю над масквабадом будет стоять ))
Спартак ему совсем не родной.
+1
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