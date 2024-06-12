«Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву («Р-Спорт»)

«Зенит» по-прежнему интересуется Александром Соболевым.

Ранее появилась информация об интересе петербуржцев к форварду «Спартака». Сообщалось, что «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе « » к Соболеву.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, петербуржцы могут включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по нападающему « ». Перешедший из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года Бакаев провел последний сезон в «Аль-Вахде» из ОАЭ.



«В «Зените» по-прежнему рассматривают кандидатуру . Как показал прошедший сезон, команде не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», – сказал источник.



В прошлом сезоне Мир 27-летний Соболев провел 27 игр, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Полную статистику можно увидеть здесь.