«Зенит» может включить Бакаева в сделку по Соболеву («Р-Спорт»)
«Зенит» по-прежнему интересуется Александром Соболевым.
Ранее появилась информация об интересе петербуржцев к форварду «Спартака». Сообщалось, что «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом футболиста. Позже «Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе «Зенита» к Соболеву.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, петербуржцы могут включить полузащитника Зелимхана Бакаева в сделку по нападающему «Спартака». Перешедший из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года Бакаев провел последний сезон в «Аль-Вахде» из ОАЭ.
«В «Зените» по-прежнему рассматривают кандидатуру Александра Соболева. Как показал прошедший сезон, команде Сергея Семака не хватало мощного фактурного форварда. Не исключен даже сценарий с включением в сделку Зелимхана Бакаева, отыгравшего прошлый сезон в аренде в ОАЭ», – сказал источник.
В прошлом сезоне Мир РПЛ 27-летний Соболев провел 27 игр, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Полную статистику можно увидеть здесь.
Нафиг он нам нужен этот Бакаев ! ! !
Нафиг такие вбросы!
Время переорентации на отечественного производителя. 🙃
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