Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»

Сергей Юран высказался о неустойках российских и иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Меня удивляет еще один момент. В контрактах иностранцев прописан такой размер неустойки, что клуб 100 раз подумает, увольнять их или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй!

Разве справедливо? Какие-то двойные стандарты, не находите?» – сказал экс-тренер «Пари НН».

Напомним, Юран был отправлен в отставку 29 апреля после того, как нижегородцы провели серию из шести поражений.