Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»
Сергей Юран высказался о неустойках российских и иностранных тренеров в Мир РПЛ.
«Меня удивляет еще один момент. В контрактах иностранцев прописан такой размер неустойки, что клуб 100 раз подумает, увольнять их или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй!
Разве справедливо? Какие-то двойные стандарты, не находите?» – сказал экс-тренер «Пари НН».
Напомним, Юран был отправлен в отставку 29 апреля после того, как нижегородцы провели серию из шести поражений.
08 августа 2022.
Он просто забыл свою зарплату указать, и это явно не 44000 руб.
❗️«Химки» с 2020 года потратили 209,5 млн рублей на неустойки тренерам за досрочные увольнения: по данным СМИ, Талалаев должен получить 50 млн, Черевченко выплатили 75 млн, Юран за два увольнения получил 54,5 млн, Писарев – 30 млн. Гогниев стал единственным тренером, которому не платили неустойку за увольнение
Телеграм канал "Первый спорт"
PS. он правда такой тупой ?
А за что-то или ни за что - это уже другой вопрос. Так устроен футбол.
В случае с Юраном он сам должен платить неустойку Пари НН 6 поражений подряд при этом чудесном тренере.
Норм