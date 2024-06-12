Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Пари НН Спорт-Экспресс деньги Футбол

Сергей Юран высказался о неустойках российских и иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Меня удивляет еще один момент. В контрактах иностранцев прописан такой размер неустойки, что клуб 100 раз подумает, увольнять их или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй!

Разве справедливо? Какие-то двойные стандарты, не находите?» – сказал экс-тренер «Пари НН».

Напомним, Юран был отправлен в отставку 29 апреля после того, как нижегородцы провели серию из шести поражений.

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41 комментарий
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Ответ Ноу криминалити
Сергея можно понять, День России сегодня, а отметить не на что…
Позвонил бы Талалаеву, он недавно свои две зарплаты получил
+34
0
+34
Ну так ты сам такой контракт подписываешь. Кто виноват, что иностранцы дальновиднее?
+32
0
+32
Сергея можно понять, День России сегодня, а отметить не на что…
+14
-1
+13
Так кто вас заставляет такие контракты подписывать? Прописывайте себе такие же условия, в чём проблема? А раз занимаетесь демпингом, лишь бы взяли, то чего ныть-то.
+13
0
+13
Ответ Давид Agabekyan
Ну так ты сам такой контракт подписываешь. Кто виноват, что иностранцы дальновиднее?
Увольнение Юрана обойдется «Химкам» в 40 миллионов рублей
08 августа 2022.

Он просто забыл свою зарплату указать, и это явно не 44000 руб.
+7
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+7
Мне при увальнении платят тупо за не использованный отпуск, а вам миллионы за плохой результат, ты плохо выполнил работу, за что компенсация тогда, ладно бы как талалаев, вывел в вышку, а его уволили, тогда на компенсацию, а если в стыки опустился, за что тебе платить
+6
0
+6
Когда Химари уволили Юрана они должны были выплатить ему около 40 лямов за расторжение. Неплохие две зарплаты у Барсика по 20 лямов каждая)
+4
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+4
Барсик, а тут обратное говорят

❗️«Химки» с 2020 года потратили 209,5 млн рублей на неустойки тренерам за досрочные увольнения: по данным СМИ, Талалаев должен получить 50 млн, Черевченко выплатили 75 млн, Юран за два увольнения получил 54,5 млн, Писарев – 30 млн. Гогниев стал единственным тренером, которому не платили неустойку за увольнение
Телеграм канал "Первый спорт"
+4
0
+4
Вобще непонятны эти неустойки, в 90е помню футбол смотрел, тогда очень часто при плохих результатах тренеры имели совесть и сами подавали в отставку, сейчас это большая редкость. Сейчас это похоже на распил, с юраном наверное талалаев не согласится бы, каждые пол года откудато увольняют.
+3
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+3
Надо принять закон, чтобы иностранцев увольнять с выплатой 2 зарплат, а нашенским тренерам по 100 зарплат. Тогда владельцы клубов начнут думать -))
PS. он правда такой тупой ?
+3
0
+3
Это 50 миллионов рублей у нас маленькой неустойкой считается?
+2
0
+2
Наши тренеры любят неустойки получать даже больше чем тренеровать.
+2
0
+2
Ну может быть, в порядке бреда, иностранный специалист согласовывает контракт со своими юристами, а отечественные подписывают не глядя?
+2
0
+2
Дядя Сережа а в ЗАГСе за тебя подпись то же кто то ставил?
+1
0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Он же говорит не о том, за что, а о том, что иностранным тренерам платят неустойку (как будто им есть за что), а российским нет.
Ну так значит наши такие глупые, что соглашаются на такие условия
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Устройся иностранным тренером в зарубежный клуб. Или возьми гражданство другой страны и устройся в любой росмийский клуб.
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Ответ Дмитрий Рабко
Точно. Что ему мешает взять гражданство ныне той страны, на территории какой республики СССР он родился. Вот Карпин взял эстонское. Что мешает взять Юрану украинское ?
Так пусть приезжает в Киев дадут украинское но правда в крынках не он будет тренироват а его как выжить под фабами и артой
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Ответ superbro
Позвонил бы Талалаеву, он недавно свои две зарплаты получил
Талалаев вчера с женой уже все потратил
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Он имеет в виду 2 годовые зарплаты? Химкам он обошелся в 40 млн. рублей. Сопоставимые суммы и у других клубов и это среди аутсайдеров. Всем понятно, какие схемы там мутятся. Так что лучше б он свою варежку не открывал.
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Ответ Ozz99
Увольнение Юрана обойдется «Химкам» в 40 миллионов рублей 08 августа 2022. Он просто забыл свою зарплату указать, и это явно не 44000 руб.
Видимо это и есть две месячные зарплаты Юрана)
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Ответ Evgeny Trifonov
Барсик, а тут обратное говорят ❗️«Химки» с 2020 года потратили 209,5 млн рублей на неустойки тренерам за досрочные увольнения: по данным СМИ, Талалаев должен получить 50 млн, Черевченко выплатили 75 млн, Юран за два увольнения получил 54,5 млн, Писарев – 30 млн. Гогниев стал единственным тренером, которому не платили неустойку за увольнение Телеграм канал "Первый спорт"
Да прибедняются постоянно, нам обычным смертным такое за всю жизнь не заработать, а они где то плетутся в конце, в средних клубах, зато такие запросы, это они должны доплачивать что выше не поднялись
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Ответ tankist232
Мне при увальнении платят тупо за не использованный отпуск, а вам миллионы за плохой результат, ты плохо выполнил работу, за что компенсация тогда, ладно бы как талалаев, вывел в вышку, а его уволили, тогда на компенсацию, а если в стыки опустился, за что тебе платить
Твои результаты на работе зависят только от тебя, а результаты тренера только от него не зависят.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Он же говорит не о том, за что, а о том, что иностранным тренерам платят неустойку (как будто им есть за что), а российским нет.
Да и иностранным не за че платить, клубы меняют как перчатки и с каждого неустойку требуют, он уже 17 клубов поменял за 20 лет
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Ответ tankist232
Да и иностранным не за че платить, клубы меняют как перчатки и с каждого неустойку требуют, он уже 17 клубов поменял за 20 лет
Но им платят.
А за что-то или ни за что - это уже другой вопрос. Так устроен футбол.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Устройся иностранным тренером в зарубежный клуб. Или возьми гражданство другой страны и устройся в любой росмийский клуб.
Точно. Что ему мешает взять гражданство ныне той страны, на территории какой республики СССР он родился. Вот Карпин взял эстонское. Что мешает взять Юрану украинское ?
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Поэтому вы и меняете по несколько клубов за сезон? 😁
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Собственно тренеров увольняют когда плохие результаты.
В случае с Юраном он сам должен платить неустойку Пари НН 6 поражений подряд при этом чудесном тренере.
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Талалаев стал иностранцем
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У Газпрома нет неустоек. Подписал контракт отработаешь его полностью не тренером так монтажником где-нибудь в Надыме
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Талалаеву 50лямов отвалили
Норм
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