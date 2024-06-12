Смолов вернется в «Краснодар» и подпишет контракт на один сезон (Legalbet)

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Футбол

Федор Смолов близок к возвращению в «Краснодар».

По информации Legalbet, 34-летний нападающий присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон. 

Ранее стало известно, что нападающий «Динамо» не выполнил условия для опции автоматического продления контракта, истекающего этим летом. 

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Смолов провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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56 комментариев
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Это просто праздник для всех болельщиков Динамо🎉
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Зачем он сдался Краснодару? Не пойму.
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Ответ Andrey Tolstov
Комментарий удален модератором
Тебе ли не знать. Ты же там на постоянке обосновался.
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Лучше бы в Родину, гостей на свой канал удобнее было бы звать в Москве
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Ответ Filimon4ik
Прекрасно. Феде в любом случае спасибо, но в прошлом сезоне он был балластом.
Балластом не балластом, но Смолов не попадая во второй части сезона в состав, не нарушал атмосферу в команде в отличие от некоторых других игроков других команд.
+13
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Ответ Юрий Кечко
Вот хотите смейтесь , а я не удивлюсь если 15-20 положит , Краснодар его команда , да уже совсем другая , но почему то есть такое предчувствие
15-20 - слишком много. Возраст уже не тот, команда действительно другая - в пз Краснодар послабее, чем был тогда при том Смолове, да и времени Смолов явно будет получать меньше прежнего при Кордобе в составе. А если Кордоба летом уйдёт - смотрим предыдущие аргументы.
Вот 5-7 мне кажется ближе к реальности
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+8
Вот хотите смейтесь , а я не удивлюсь если 15-20 положит , Краснодар его команда , да уже совсем другая , но почему то есть такое предчувствие
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Ответ Andrey Tolstov
Комментарий удален модератором
Хочется ответить цитатой из одного не безызвестного фильма:— Всем известно, что в слове «жужжание» есть три буквы ж. А сколько букв ж в слове «жопа»? Правильно. В жопе только вы.
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+5
Ответ Filimon4ik
Тебе ли не знать. Ты же там на постоянке обосновался.
Простите ребята, но Андрей Толстов прав. В школах считаю нужно преподавать как Динамо могло остановить зло, но обосралось.
+10
-5
+5
Прекрасно.
Феде в любом случае спасибо, но в прошлом сезоне он был балластом.
+9
-4
+5
Ответ Filimon4ik
И какой толк от такого игрока?
Что он всегда в обойме, готов выйти и отыграть где скажут, не устраивая медийный карнавал из-за своих амбиций
+5
0
+5
И Кокорина с Дзюбой в Краснодар для полного счастья)
+3
0
+3
Да зачем вы подписываете этих пенсионеров??? Их место в медиа лиге максимум.
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Ответ Пнин
Балластом не балластом, но Смолов не попадая во второй части сезона в состав, не нарушал атмосферу в команде в отличие от некоторых других игроков других команд.
И какой толк от такого игрока?
+5
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+2
Ну может в клубе, где на нём строилась вся игра в атаке, вспомнит молодость и забьёт ещё голов 5-7
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Ответ Чемпион Людей
Краснодар всерьез настроился отказаться от чемпионства и в следующем сезоне
краснодар и так не будет бороться за чемпионство
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Ответ Filimon4ik
Прекрасно. Феде в любом случае спасибо, но в прошлом сезоне он был балластом.
Смолов 6+5 за 1644 минуты в РПЛ + кубке.
Карраскаль 1+7 за 1840 минут.
Не назвал бы Смолова балластом. Добротный игрок ротации.
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Ответ пипка инзага
Интересно, а кто в Динамо станет сменщиком Тюкавина?🤔
Гладышев, видимо… Видимо, уход Федьки означает, что белобрысая звезда наша этим летом останется. Это хорошо. Если Костя не дай бог уедет, дыра будет будьте нате
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Ответ Dinamik1
Слава тебе господи. Какой праздник на динамовской улице.
Да ну, какой праздник. Удачи Федьке и все. Так он толком и не раскрылся. Ни он, ни его одногодок уголовничек. А я их ещё их помню 18-летними. Перспективными.
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Ответ Максим Солодушенков
ну за Краснодар он играл очень ярко, возможно трехнет стариной. В любом случае опытный игрок не без минусов, хоть кордобе больше мотивация будет, хотя если быть объективным Кордоба на голову выше. Но ранних выводов тоже делать не надо
Есть ощущение что Кордоба уйдёт
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Ответ Юрий Кечко
Есть ощущение что Кордоба уйдёт
кордоба еще сезон останеться
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Ответ Евгений Черненко
Зачем он сдался Краснодару? Не пойму.
Дублер для Кордобы. Зимнее трансферное окно показало, что с селекцией Краснодара серьезные проблемы. Банально никого купить не могут и под закрытие привезли в атаку возрастного Са. Не удивлюсь подписанию свободным агентом Жемалетдинова. У Краснодара нет скамейки, из лидеров РПЛ была задействована самая малая обойма игроков (14 игроков сыграло больше 1000 минут)
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Ответ Франк Небо
Ну может в клубе, где на нём строилась вся игра в атаке, вспомнит молодость и забьёт ещё голов 5-7
Ну так то для напа "вокруг которого строится вся игра в атаке" за 30 матчей плюс кубок 5-7 голов за сезон это смешно.
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Ответ Overkiller
Ну так то для напа "вокруг которого строится вся игра в атаке" за 30 матчей плюс кубок 5-7 голов за сезон это смешно.
Ну так я сомневаюсь, что игра Краснодара в предстоящем сезоне будет идентична той игре, где на Смолова играли и он забивал 18-20 мячей. Явно будет второй скрипкой+возраст+Кордоба. Отсюда и мой прогноз 5-7 мячей в лучшем случае. Сойдёт для игрока ротации
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Такова спортивная жизнь!!!
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Сочувствую болельщикам Краснодара
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ну за Краснодар он играл очень ярко, возможно трехнет стариной. В любом случае опытный игрок не без минусов, хоть кордобе больше мотивация будет, хотя если быть объективным Кордоба на голову выше. Но ранних выводов тоже делать не надо
0
0
0
не могу представить, что меня заставило бы пригласить и заплатить Смолову, если бы я был хозяином какого-нибудь клуба
+2
-2
0
Слава тебе господи. Какой праздник на динамовской улице.
+3
-3
0
Интересно, а кто в Динамо станет сменщиком Тюкавина?🤔
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