Смолов вернется в «Краснодар» и подпишет контракт на один сезон (Legalbet)
Федор Смолов близок к возвращению в «Краснодар».
По информации Legalbet, 34-летний нападающий присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.
Ранее стало известно, что нападающий «Динамо» не выполнил условия для опции автоматического продления контракта, истекающего этим летом.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Смолов провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Вот 5-7 мне кажется ближе к реальности
Феде в любом случае спасибо, но в прошлом сезоне он был балластом.
Карраскаль 1+7 за 1840 минут.
Не назвал бы Смолова балластом. Добротный игрок ротации.