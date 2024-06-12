Смолов вернется в «Краснодар» и подпишет контракт на один сезон (Legalbet)

Федор Смолов близок к возвращению в «Краснодар».

По информации Legalbet, 34-летний нападающий присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.

Ранее стало известно, что нападающий « » не выполнил условия для опции автоматического продления контракта, истекающего этим летом.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Смолов провел 25 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.