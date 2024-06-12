США ввели санкции против олимпийского чемпиона Никиты Нагорного
Олимпийский чемпион Никита Нагорный попал в санкционный список США.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Нагорный попал в список из 30 физических лиц и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран. Санкции введены из-за помощи этих лиц СВО.
В 2023 санкции против Нагорного ввела Канада.
Никите Нагорному 27 лет, он является олимпийским чемпионом Токио-2020, трехкратным чемпионом мира по спортивной гимнастике.
С декабря 2020 года возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».
Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. Что про американских скаутов скажешь? 😊
Орлан ,блин, белоголовый...
эт чтож получается: захочет человек в сша слетать колы попить и на 3 разных туалета посмотреть, а ему бац и санкции.
ужас что творится.