США ввели санкции против олимпийского чемпиона Никиты Нагорного

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Политика Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион Никита Нагорный попал в санкционный список США.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Нагорный попал в список из 30 физических лиц и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран. Санкции введены из-за помощи этих лиц СВО. 

В 2023 санкции против Нагорного ввела Канада. 

Никите Нагорному 27 лет, он является олимпийским чемпионом Токио-2020, трехкратным чемпионом мира по спортивной гимнастике.

С декабря 2020 года возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».

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56 комментариев
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Надо вводить ответные санкции!!! например против Симоны Байлз! Закрыть ей все рублёвые счета! И не пускать никогда на праздник огурца в Суздале!
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Ответ Фан Рубина
Будто бы от этого какой-то толк будет.
Будет, когда крысы с корабля побегут..
+25
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Ответ Melnikov1968
По хрену на санкции, на Нагорного и на Юнармию.
Так и прошли бы мимо новости раз по хрену.
+18
-2
+16
Ответ tankist232
Комментарий скрыт
И как ты с этим борешься?
+16
-4
+12
По хрену на санкции, на Нагорного и на Юнармию.
+28
-17
+11
Ответ DMITRIYSAR
Комментарий скрыт
нет, алеша. он бойскаутов мечтал в походы водить в кентуки и зефирки на костре жарить.
+17
-8
+9
Ответ Savardus
Надо вводить ответные санкции!!! например против Симоны Байлз! Закрыть ей все рублёвые счета! И не пускать никогда на праздник огурца в Суздале!
Шансы Нагорного на депутатство резко выросли.)
+8
-2
+6
Будто бы от этого какой-то толк будет.
+16
-10
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Ответ DMITRIYSAR
Будет теперь только маршировать с юнармией и на игры дружбы в Беларусь летать, видимо об этом и мечтал 🤭
Уверен, он получил достойного размера золотой парашют
+12
-6
+6
Ответ Pavel Morozov
Комментарий скрыт
как только они возглавят прокремлевские организации
+8
-4
+4
Глава военизированной организации... Какие вопросы. Его не за сальтухи в СДН внесли. Ещё скажут патриоты, что журова и фетисов - спортсмены.
+20
-16
+4
Ответ Russ Ivan
Я ввёл санкции против Байдена - если сумасшедший старик попросит у меня стакан воды, то получит в дыню; а если захочет перелезть мой забор, я его пристрелю...
Насчет перелезть забор - тут без вариантов, будьте спокойны.
+5
-1
+4
Ответ СержМиранэн
Всё то у таких как ты деньгами измеряется
Ты бы рад все мерять деньгами, да тебе их не доверяют.)
+5
-2
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Никита Аксман
+4
-1
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Ответ DMITRIYSAR
Комментарий скрыт
А мог бы Кока-Колу пить в Макдональдсе!
+8
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+2
Напугали ежика голой жопой.
+8
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Ответ tankist232
Недолго им рулить, Россия, Китай, Индия сломают эту гегемонию
Если друг с другом не начнут собачиться)
+2
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Ответ 88x22
Глава военизированной организации... Какие вопросы. Его не за сальтухи в СДН внесли. Ещё скажут патриоты, что журова и фетисов - спортсмены.
Юнармия военизированная организация! 🤣🤣🤣 Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября 2015 года.

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. Что про американских скаутов скажешь? 😊
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Ответ Фут.Боль
Так и прошли бы мимо новости раз по хрену.
Возможно, это перформанс против помоев на главной
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0
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Ответ VictorVallecano
И как ты с этим борешься?
Как обычно, бомбят Белгород
+1
0
+1
Вот гегемон разошёлся! Махнёт правой рукой- санкции против России и россиян, махнет левой- санкции против остальных живущих по их правилам.
Орлан ,блин, белоголовый...
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
Я ввёл санкции против Байдена - если сумасшедший старик попросит у меня стакан воды, то получит в дыню; а если захочет перелезть мой забор, я его пристрелю...
карго-культ. для туземцев обычное дело)
+3
-2
+1
НЕ против олимпийского чемпиона..
+1
0
+1
какой ужас.
эт чтож получается: захочет человек в сша слетать колы попить и на 3 разных туалета посмотреть, а ему бац и санкции.
ужас что творится.
+6
-5
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Ответ Russ Ivan
Я ввёл санкции против Байдена - если сумасшедший старик попросит у меня стакан воды, то получит в дыню; а если захочет перелезть мой забор, я его пристрелю...
Комментарий удален модератором
Ответ kost68
в бункер?
Так он и так там.....
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Ответ Хаскерс
Вот реально страшно. Путин уже эвакуируется на вертолете?
в бункер?
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-5
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Ответ Клименко
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Серебряков
Комментарий скрыт
Не забудь принять лекарства.....
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Ответ Dmitriy Racheev
Возможно, это перформанс против помоев на главной
Очень мощный перформанс.
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