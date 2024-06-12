США ввели санкции против олимпийского чемпиона Никиты Нагорного

Олимпийский чемпион Никита Нагорный попал в санкционный список США.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Нагорный попал в список из 30 физических лиц и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран. Санкции введены из-за помощи этих лиц СВО.

В 2023 санкции против Нагорного ввела Канада.

Никите Нагорному 27 лет, он является олимпийским чемпионом Токио-2020, трехкратным чемпионом мира по спортивной гимнастике.

С декабря 2020 года возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия».