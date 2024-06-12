«Краснодар» увеличил предложение «Балтике» по Козлову до 2 млн евро. Игрок готов перейти, но у «Зенита» право приоритетного выкупа («РБ Спорт»)
«Краснодар» улучшил предложение по Даниле Козлову.
Ренее «быки» предлагали за полузащитника 100 млн рублей, но «Балтику» предложение не устроило. На Козлова также претендует «Зенит», у которого есть приоритетное право выкупа своего воспитанника. Сообщалось, что петербуржцы готовы им воспользоваться и могут вернуть игрока за 60 млн рублей.
По информации «РБ Спорт», «Краснодар» готов увеличить свое предложение до 2 млн евро. В калининградском клубе ответа пока не дали.
Отмечается, что самому Козлову нравится вариант с «Краснодаром».
Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В рамках Мир РПЛ он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
При этом Краснодар не идёт навстречу Зениту по своим игрокам(Ахметов не в счёт,там другая ситуация).Но Козлову лучше играть конечно,хотя и в Краснодаре ему основа не гарантирована.
Почему бы не поднять немного денежек Зениту на своём воспитаннике?