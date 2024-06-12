«Краснодар» увеличил предложение «Балтике» по Козлову до 2 млн евро. Игрок готов перейти, но у «Зенита» право приоритетного выкупа («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

«Краснодар» улучшил предложение по Даниле Козлову.

Ренее «быки» предлагали за полузащитника 100 млн рублей, но «Балтику» предложение не устроило. На Козлова также претендует «Зенит», у которого есть приоритетное право выкупа своего воспитанника. Сообщалось, что петербуржцы готовы им воспользоваться и могут вернуть игрока за 60 млн рублей.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» готов увеличить свое предложение до 2 млн евро. В калининградском клубе ответа пока не дали.

Отмечается, что самому Козлову нравится вариант с «Краснодаром».

Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В рамках Мир РПЛ он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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25 комментариев
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Ответ Alex8007
Зенит как обычно, губит молодые таланты. Вспомнилось - «Не доставайся ты никому!»
так это ж наш талант)
+17
-3
+14
Ответ tankist232
Согласен, скупают российские таланты, а играют еденицы, ну вот зачем, если не даёте шанса
пример скупленных российских талантов за последнее время, кроме коваленко?
+14
-3
+11
Ответ Alex8007
Зенит как обычно, губит молодые таланты. Вспомнилось - «Не доставайся ты никому!»
Зенит же никого не вырастил из своих воспитанников, только скупают чужие таланты и легионеров, разве не так?)
+9
-2
+7
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Один уезжает в европейский клуб. Другие, возможно, уедут. Какие вопросы?
+9
-3
+6
Ответ Злодей Спб
Ну, сначала в Зенит за 100 миллионов рублей, а потом можно и в Краснодар продать за 2 миллиона евро. Почему бы не поднять немного денежек Зениту на своём воспитаннике?
А зачем? У Зенита бесконечные деньги с Ямальской земли
+9
-5
+4
Зенит как обычно, губит молодые таланты. Вспомнилось - «Не доставайся ты никому!»
+21
-19
+2
Безумные деньги за игрока из ФНЛ лиги
+4
-3
+1
Мне кажется он стоит максимум такт 60(да и то в основном из-за паспорта и возраста) чем 180 млн.
+1
0
+1
Ответ Юрий Кечко
Скажу банальность но , перейдёт в Зенит и будет Соловьев 2.0, надеюсь он это понимает
Соловьёв сам виноват.Перешел в Зенит и решил,что жизнь удалась,снизил к себе требования.Прекрасно помню его в Динамо и как потом играл в Зените.
При этом Краснодар не идёт навстречу Зениту по своим игрокам(Ахметов не в счёт,там другая ситуация).Но Козлову лучше играть конечно,хотя и в Краснодаре ему основа не гарантирована.
+6
-5
+1
Ответ hiper26
Присядет на лавку вместе с Коваленко.
А в Краснодаре ему место в основе обеспечено?
+1
0
+1
Ну, сначала в Зенит за 100 миллионов рублей, а потом можно и в Краснодар продать за 2 миллиона евро.

Почему бы не поднять немного денежек Зениту на своём воспитаннике?
+5
-5
0
Мне кажется Зениту надо его брать очень перспективный игрок плюс с российским паспортом
+2
-2
0
Ну хоть что то предлагают, а то обычно кто вылетает, свободными агентами отпускают или разрывают контракты, респект балтике
0
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Парнишка хоть поиграет.В Зените пробиться крайне тяжело будет,тем более следующий сезон это 100летие.
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Ответ Дмитрий9779
Соловьёв сам виноват.Перешел в Зенит и решил,что жизнь удалась,снизил к себе требования.Прекрасно помню его в Динамо и как потом играл в Зените. При этом Краснодар не идёт навстречу Зениту по своим игрокам(Ахметов не в счёт,там другая ситуация).Но Козлову лучше играть конечно,хотя и в Краснодаре ему основа не гарантирована.
А какая ситуация с Ахметовым?
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Ответ Alex8007
Зенит как обычно, губит молодые таланты. Вспомнилось - «Не доставайся ты никому!»
Губит? Что ты несёшь?🤣 это воспитанник Зенита и на него потрачено уйма денег и времени.
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