«Краснодар» увеличил предложение «Балтике» по Козлову до 2 млн евро. Игрок готов перейти, но у «Зенита» право приоритетного выкупа («РБ Спорт»)

«Краснодар» улучшил предложение по Даниле Козлову.

Ренее «быки» предлагали за полузащитника 100 млн рублей, но «Балтику» предложение не устроило. На Козлова также претендует « », у которого есть приоритетное право выкупа своего воспитанника. Сообщалось, что петербуржцы готовы им воспользоваться и могут вернуть игрока за 60 млн рублей.

По информации «РБ Спорт», « » готов увеличить свое предложение до 2 млн евро. В калининградском клубе ответа пока не дали.

Отмечается, что самому Козлову нравится вариант с «Краснодаром».

Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В рамках Мир он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.