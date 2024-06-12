Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет

«Клипперс» объявили, что легенда НБА Джерри Уэст скончался сегодня утром.

Уэст отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Лейкерс» (1960-1974). В каждом сезоне своей карьеры он участвовал в Матче всех звезд, девять раз выводил «Лейкерс» в финал НБА. Уэст стал чемпионом НБА в 1972 году.

После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером, скаутом и генеральным менеджером. С 2017 года он работал в «Клипперс» в качестве члена исполнительного совета и консультанта.

В 1980 году Уэст был введен в Зал баскетбольной славы имени Нейсмита, а в 1996-м был удостоен звания одного из 50 величайших игроков в истории НБА.