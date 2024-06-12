Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет

Теги происшествия Клипперс Лейкерс НБА Джерри Уэст Баскетбол

«Клипперс» объявили, что легенда НБА Джерри Уэст скончался сегодня утром.

Уэст отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Лейкерс» (1960-1974). В каждом сезоне своей карьеры он участвовал в Матче всех звезд, девять раз выводил «Лейкерс» в финал НБА. Уэст стал чемпионом НБА в 1972 году.

После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером, скаутом и генеральным менеджером. С 2017 года он работал в «Клипперс» в качестве члена исполнительного совета и консультанта.

В 1980 году Уэст был введен в Зал баскетбольной славы имени Нейсмита, а в 1996-м был удостоен звания одного из 50 величайших игроков в истории НБА.

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23 комментария
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Его вклад в историю игры трудно переоценить..
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Абсолютно уникальная карьера у человека была. Выиграл всё что можно за карьеру, стал буквально лицом НБА, единственный MVP финала проигравший фанал, олимпийский чемпион и супер успешный менеджер... Вот уж действительно - человек добился всего в профессии.
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Лого…
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Возможно, главный человек в истории Лиги. RIP
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Легенда будет жить вечно, в логотипе. RIP мистер Уэст
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печально, но 86 лет из которых лет 70 в баскете это вам не 800 матчей по телику посмотреть...
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Соболезнования!
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RIP мистер Лого
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Покойся с миром, легенда!
Джерри-Лого невозможно будет забыть, даже если очень сильно постараться.
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Ответ Free Walker
Я знаю Леброна, Джимбо, Кайри, Вестбрука. А это кто такой?
Тот, чей силуэт на эмблеме НБА.
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Прямо перед тем как его главные соперники Селтикс вот-вот возьмут титул. Надо же
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Мда, не для всех это утро было добрым. Печально.
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Вечная эмблема NBA
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Ушла эпоха.
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Легенда! За Бостон, но грустно за великого человека(
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Вечная память. Если не ошибаюсь, Уэст - единственный человек введённый в зал славы трижды: как игрок, как генеральный менеджер и как член олимпийской сборной США по баскетболу 1960 года.
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икона
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Потрясающая жизнь и карьера, этот человек как никто иной заслужил быть символом НБА! Светлая память...
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Ответ Free Walker
Впервые о нём слышу. RIP
жир аж сочиться
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