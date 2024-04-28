«МЮ» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов с 4-го места АПЛ. Англия может получить пятый слот, если обойдет Германию в таблице коэффициентов УЕФА

«Манчестер Юнайтед» не выйдет в Лигу чемпионов с 4-го места в АПЛ.

Команда Эрика тен лишилась математических шансов на попадание в первую четверку по итогам сезона. Об этом стало известно после ничьей « » и «Челси» (2:2).

« » набрал 54 очка после 34 матчей и отстает от «Виллы», занимающей четвертое место, на 13 баллов.

Манкунианцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата. В оставшихся турах они встретятся с «Кристал Пэлас», «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Англия может получить 5-й слот в Лиге чемпионов-2024/25, если опередит Германию в таблице коэффициентов УЕФА. В данный момент коэффициент Германии равен 17,928, а Англии – 17,375. Впрочем, Бундеслига до сих пор представлена в еврокубках «Баварией» и «Боруссией Дортмунд», вышедшими в полуфинал Лиги чемпионов, а также «Байером», который сыграет в полуфинале Лиги Европы. Из английских клубов лишь «Астон Вилла» продолжает борьбу, пробившись в полуфинал Лиги конференций.

Небольшие шансы обойти Германию и Англию и занять второе место сохраняет Франция (16,083), которая представлена «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Марселем» в Лиге Европы, но для этого французским клубам, вероятно, понадобится выиграть оба турнира.

Италия (19,428) уже обеспечила себе лидерство в таблице коэффициентов УЕФА и получила дополнительный слот.