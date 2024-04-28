«МЮ» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов с 4-го места АПЛ. Англия может получить пятый слот, если обойдет Германию в таблице коэффициентов УЕФА

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«Манчестер Юнайтед» не выйдет в Лигу чемпионов с 4-го места в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага лишилась математических шансов на попадание в первую четверку АПЛ по итогам сезона. Об этом стало известно после ничьей «Астон Виллы» и «Челси» (2:2).

«Юнайтед» набрал 54 очка после 34 матчей и отстает от «Виллы», занимающей четвертое место, на 13 баллов.

Манкунианцы занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата. В оставшихся турах они встретятся с «Кристал Пэлас», «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Англия может получить 5-й слот в Лиге чемпионов-2024/25, если опередит Германию в таблице коэффициентов УЕФА. В данный момент коэффициент Германии равен 17,928, а Англии – 17,375. Впрочем, Бундеслига до сих пор представлена в еврокубках «Баварией» и «Боруссией Дортмунд», вышедшими в полуфинал Лиги чемпионов, а также «Байером», который сыграет в полуфинале Лиги Европы. Из английских клубов лишь «Астон Вилла» продолжает борьбу, пробившись в полуфинал Лиги конференций.

Небольшие шансы обойти Германию и Англию и занять второе место сохраняет Франция (16,083), которая представлена «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Марселем» в Лиге Европы, но для этого французским клубам, вероятно, понадобится выиграть оба турнира.

Италия (19,428) уже обеспечила себе лидерство в таблице коэффициентов УЕФА и получила дополнительный слот.

28 комментариев
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На самом деле это какой то фантом,что мю так высоко в таблице. По игре думаю он чуть выше зоны вылета
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Странно, Энтони же только раззабивался.
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+16
Ответ Ильнар Рубиновый
На самом деле чисто математически шансы есть: Англии надо обогнать Германию в текущем еврокубковом сезоне и получить доп 5-е место в ЛЧ (что почти невозможно, от Англии в ЕК осталась только Астон Вилла), поэтому МЮ хватило бы попадания в топ-5, а на 5-е место ещё в теории шансы есть
Слишком сложные подсчеты для новостников спортса
+15
0
+15
По игре клуб должен идти где то в районе 10-12 места. Но лютый фарт Хага и клуб почти до последнего боролся за место в ЛЧ
+12
-1
+11
На самом деле чисто математически шансы есть: Англии надо обогнать Германию в текущем еврокубковом сезоне и получить доп 5-е место в ЛЧ (что почти невозможно, от Англии в ЕК осталась только Астон Вилла), поэтому МЮ хватило бы попадания в топ-5, а на 5-е место ещё в теории шансы есть
+8
-2
+6
Осень: МЮ лишился выхода из группы ЛЧ с копенгагеном и галатасараем. Зима: МЮ лишился шансов на чемпионство. Весна: МЮ лишился шансов на ЛЧ. Тен Хааг в домашнем матче с Бернли: нам не дали пенальти, но у игроков МЮ горят глаза, я вижу свет в конце тоннели. Но это может быть не свет в конце тоннели, а отражающий свет фонаря
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довольно-таки неожиданно
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И хорошо, позорить клуб не будут.
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Такой клуб за 10 лет просрали!
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кто-то сомневался что будет именно так ?
в ЛЕ МЮ тоже не будет
И закончат где-то на 7-8 месте
если Хага не уволят то это какой-то заговор против клуба!
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Ответ sashafan2
А как Англия может теоретически обогнать Германию при том, что у Англии остался один клуб в ЕК?
Если все три немецких клуба сольют все свои матчи и бесславно вылетят из ЕК, а Вилла что-то там выиграет, то обгонят. Ну или что-то в таком нереальном духе, но в целом на данный момент немцы ещё не гарантировали себе 5-й клуб в ЛЧ в отличие от итальянцев.
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Ответ тренер с района
По игре клуб должен идти где то в районе 10-12 места. Но лютый фарт Хага и клуб почти до последнего боролся за место в ЛЧ
Он не борется за топ-4 уже давно.
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Ответ lexa4you
На самом деле это какой то фантом,что мю так высоко в таблице. По игре думаю он чуть выше зоны вылета
так и есть. МанЮ забил на данный момент 52 гола всего. это реально уровень гдето между 10-14 местом судя по таблице
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Ответ _Beast_
кто-то сомневался что будет именно так ? в ЛЕ МЮ тоже не будет И закончат где-то на 7-8 месте если Хага не уволят то это какой-то заговор против клуба!
Лол, фанаты 7хага весь сезон о квадрупле рассказывали
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Ответ sashafan2
А как Англия может теоретически обогнать Германию при том, что у Англии остался один клуб в ЕК?
Ну если АВ выиграет лк, а Боруссия с Баварией вылетят в 1/4 из лч, возможно, будет
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Ответ Ильнар Рубиновый
На самом деле чисто математически шансы есть: Англии надо обогнать Германию в текущем еврокубковом сезоне и получить доп 5-е место в ЛЧ (что почти невозможно, от Англии в ЕК осталась только Астон Вилла), поэтому МЮ хватило бы попадания в топ-5, а на 5-е место ещё в теории шансы есть
А как Англия может теоретически обогнать Германию при том, что у Англии остался один клуб в ЕК?
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Ответ lexa4you
На самом деле это какой то фантом,что мю так высоко в таблице. По игре думаю он чуть выше зоны вылета
Согласно Understat, МЮ должен был набрать за 34 тура - 42 очка(xPts), вместо 52 - то есть они набрали на 10 очков!! больше чем ожидалось.
При этом количество забитых голов(52) у них ниже ожидаемых(56).
Все это говорит о высокой реализации моментов, при чем неявных. То есть возможно они часто забивают какими-н дальними ударами или из неявных положений.
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Ответ lexa4you
На самом деле это какой то фантом,что мю так высоко в таблице. По игре думаю он чуть выше зоны вылета
гений тренера. там еще и разница мячей орная
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Да ладно. Как-будто только сейчас лишился. А до этого интрига была
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вы серьезно? я такое слышал от фанатов Сити и Ливерпуля.. главная цель МЮ была попадание в ЛЧ
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Зато Роналду не мешает)
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МЮ свою единственную задачу на сезон выполнил, выбив ЛФК из Кубка Англии.
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результат последовательной работы! браво 👏🏻
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Значит сократились расходы на зарплату
Сэр Джимми доволен😎
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