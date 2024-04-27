Эрик тен Хаг: «МЮ» – одна из самых зрелищных команд АПЛ. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бернли Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» показывает зрелищный футбол.

«Сейчас у нас одна из самых энергичных и зрелищных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол.

Каждая команда упускает какие-то возможности, но в нашем случае все очень странно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничьей с «Бернли» (1:1).

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52 комментария
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Ответ Сергей Максимюк
Хороший анекдот
Так он прав отчасти. Даже статистика его слова подтверждает. МЮ действительно создает много моментов. Правда у своих ворот
+68
-2
+66
Хороший анекдот
+37
-2
+35
Ловите наркомана
+31
-1
+30
Одна из самых клоунских команд Европы
+16
-5
+11
Ответ лицемерные клоуны
Ловите наркомана
Представил как он с дружками курят голландскую дурь после матча:
-и что ты им сказал?
- сказал что мы самая зрелищная команда. Создаем много моментов, играя в ХОРОШИЙ ФУТБОЛ 🤣🤣🤣
-хпхапхааха. Передавай.
+3
0
+3
"Стараемся, создаем настроение", как говорил Серафим Иванович Огурцов.
+2
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+2
Ответ Чёрный тюльпан
Может кто-то скинуть продвинутую статистику в плане моментов у МЮ за этот сезон? Просто по голам МЮ на уровне Брентфорда с 16-го места и почти на уровне Лутона с 18-го (разница в 4 мяча). Пропускаем, кстати, тоже неплохо: больше на 3 мяча, чем у Эвертона с 15-го, ну хорошо хоть не на уровне Шеффилда с его почти 100 мячами. Это ещё Онаныч включился и порой тащит, так бы, наверное, уже за отметку в 60 мячей перешагнули.
Ну тут ты, тюльпан, немного лукавишь. По пропущеным-то не так плохо все, меньше МЮ пропутили только 6 команд (5 из них выше по таблице + Эвертон), а вот с реализацией 3 сезона полный треш. Кстати сегодня видел статистику где у Хейлунда самый лучший процент реализации среди форвардов лиги. Правда у парня всего 1,6 удара за игру в среднем.
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Ответ Zlatan Ibra
Он реально думает, что если на прессухе откровенно лгать, это напишут в газетах, на сайтах, расскажут по тв и все воспримут это за правду?
Так пропаганда так работает везде
+2
0
+2
Может кто-то скинуть продвинутую статистику в плане моментов у МЮ за этот сезон? Просто по голам МЮ на уровне Брентфорда с 16-го места и почти на уровне Лутона с 18-го (разница в 4 мяча). Пропускаем, кстати, тоже неплохо: больше на 3 мяча, чем у Эвертона с 15-го, ну хорошо хоть не на уровне Шеффилда с его почти 100 мячами. Это ещё Онаныч включился и порой тащит, так бы, наверное, уже за отметку в 60 мячей перешагнули.
+3
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Голландской дури вмазал лысый, не иначе
+3
-1
+2
Весь мир наслаждается игрой МЮ)) Спасибо за создание команды-шедевра, Эрик!
+2
-1
+1
Явно мешок закинул бабла конкурентам, вон там Челси ни в какую не хочет обгонять МЮ и сливает матч 0-2, как и Ньюкасл с Вест Хемом. Задача МЮ - любыми способами удержаться на 6 месте. Не пенками, так сговорами.

Самый позорный клуб после ухода Роналду в 2009.
МЮ, с разницей мячей в +1 идет на 6 месте, ага)). Только в АПЛ такая аномалия, по факту МЮ на 12-15 месте должен быть,
но лысый маньяк видимо держит в заложниках семью руководителей манчестера.
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16 место по xPoints в АПЛ у мужика. Видимо перепил сегодня
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В какое же посмешище превратился МЮ, не перестаю удивляться
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Это уже клиника. Понимаю если бы он говорил здравые вещи - давал бы понять что осознаёт положение дел. Но дядя кукухой поехал походу
+2
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Надеюсь, что все, летом его не будет в команде. Он устал от работы, игроки устали от него, а я устал видеть его комментарии. Человек потратил все шансы закрепиться на третий сезон в клубе.
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Ответ Lavinka
Фас ! Хейтеры .
ахахаха, тоже посмеяться в комменты заходите?)
+1
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Мне кажется что ЭТХ живёт в нескольких реальностях одновременно 🤔
+2
-1
+1
«А потом я проснулся» (Эрик)
+2
-1
+1
Кто знает, что с ним?
+2
-1
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Ответ Bad_Panda
ахахаха, тоже посмеяться в комменты заходите?)
Конечно , на стадо любо глянуть .
+1
-1
0
По допускаемым моментам, видимо
+1
-1
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Хорошо тогда
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В своём мире обитает этот персонаж. Такую ересь нести это надо уметь.
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у него был план на игру но он все просыпал
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зрелищная команда? да, у ворот МЮ всегда зрелищно
создаем моменты? да, но ни хрена не забиваем
хороший футбол? нет, вот тут мимо.
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Пора на выход
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Ответ Чёрный тюльпан
Может кто-то скинуть продвинутую статистику в плане моментов у МЮ за этот сезон? Просто по голам МЮ на уровне Брентфорда с 16-го места и почти на уровне Лутона с 18-го (разница в 4 мяча). Пропускаем, кстати, тоже неплохо: больше на 3 мяча, чем у Эвертона с 15-го, ну хорошо хоть не на уровне Шеффилда с его почти 100 мячами. Это ещё Онаныч включился и порой тащит, так бы, наверное, уже за отметку в 60 мячей перешагнули.
по xPoints - 15 место
по xG - 11 место
по xGA (ожидаемым голам в их ворота) - 16 место

Короче - полный позор
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Ответ Константин Мееров
При этом очков по итогам сезона будет больше чем с Роналду, когда клуб заработал эпичные 58 очков.
Можно выиграть чемпионат с 69 очками как Депортиво и не выиграть с 97 как левернуль. Пустые цифры в ваакуме ни о чём не говорят
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«Мы создаем много моментов.. у своих ворот»
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