Эрик тен Хаг: «МЮ» – одна из самых зрелищных команд АПЛ. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» показывает зрелищный футбол.
«Сейчас у нас одна из самых энергичных и зрелищных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол.
Каждая команда упускает какие-то возможности, но в нашем случае все очень странно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничьей с «Бернли» (1:1).
-и что ты им сказал?
- сказал что мы самая зрелищная команда. Создаем много моментов, играя в ХОРОШИЙ ФУТБОЛ 🤣🤣🤣
-хпхапхааха. Передавай.
Самый позорный клуб после ухода Роналду в 2009.
МЮ, с разницей мячей в +1 идет на 6 месте, ага)). Только в АПЛ такая аномалия, по факту МЮ на 12-15 месте должен быть,
но лысый маньяк видимо держит в заложниках семью руководителей манчестера.
создаем моменты? да, но ни хрена не забиваем
хороший футбол? нет, вот тут мимо.
по xG - 11 место
по xGA (ожидаемым голам в их ворота) - 16 место
Короче - полный позор