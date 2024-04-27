Эрик тен Хаг: «МЮ» – одна из самых зрелищных команд АПЛ. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» показывает зрелищный футбол.

«Сейчас у нас одна из самых энергичных и зрелищных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол.

Каждая команда упускает какие-то возможности, но в нашем случае все очень странно», – сказал главный тренер « » после ничьей с « » (1:1).