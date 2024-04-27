Совет директоров КХЛ утвердил участников сезона-2024/25. Состав не изменился, в чемпионате примут участие 23 клуба

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2024/25.

Заочное заседание Совета директоров единогласно утвердило количественный состав участников следующего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Состав не изменился по сравнению с сезоном-2023/24.

В сезоне-2024/25 примут участие 23 клуба:

1. « » (Омск);

2. « » (Екатеринбург);

3. « » (Владивосток);

4. « » (Казань);

5. «Амур» (Хабаровск);

6. « » (Астана);

7. «Витязь» (Московская область);

8. «Динамо» (Минск);

9. «Динамо» (Москва);

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

11. «Лада» (Тольятти);

12. «Локомотив» (Ярославль);

13. «Металлург» (Магнитогорск);

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

15. «Салават Юлаев» (Уфа);

16. «Северсталь» (Череповец);

17. «Сибирь» (Новосибирская область);

18. СКА (Санкт-Петербург);

19. «Сочи» (Сочи);

20. «Спартак» (Москва);

21. «Торпедо» (Нижний Новгород);

22. «Трактор» (Челябинск);

23. ЦСКА (Москва).