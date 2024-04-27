Совет директоров КХЛ утвердил участников сезона-2024/25. Состав не изменился, в чемпионате примут участие 23 клуба

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2024/25.

Заочное заседание Совета директоров единогласно утвердило количественный состав участников следующего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Состав не изменился по сравнению с сезоном-2023/24.

В сезоне-2024/25 примут участие 23 клуба:

1. «Авангард» (Омск);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Адмирал» (Владивосток);

4. «Ак Барс» (Казань);

5. «Амур» (Хабаровск);

6. «Барыс» (Астана);

7. «Витязь» (Московская область);

8. «Динамо» (Минск);

9. «Динамо» (Москва);

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

11. «Лада» (Тольятти);

12. «Локомотив» (Ярославль);

13. «Металлург» (Магнитогорск);

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

15. «Салават Юлаев» (Уфа);

16. «Северсталь» (Череповец);

17. «Сибирь» (Новосибирская область);

18. СКА (Санкт-Петербург);

19. «Сочи» (Сочи);

20. «Спартак» (Москва);

21. «Торпедо» (Нижний Новгород);

22. «Трактор» (Челябинск);

23. ЦСКА (Москва).

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Куньлунь под списание. Надоел.
+6
-1
+5
Угадайте с одного раза, какая команда в списке лишняя))
+4
0
+4
Куньлунь Мытищи, а не Пекин получается
+3
0
+3
Ответ Mohnatiy
Угадайте с одного раза, какая команда в списке лишняя))
На три буквы которая
+4
-1
+3
И вот с этим они собрались играть до лета?🤣
+2
0
+2
А с каких это пор у нас Мытищи в Пекин переименовали? )) Пропустил этот момент ) И эта ... Верните уже подмосковной команде её настоящее имя - Атлант !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий