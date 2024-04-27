Роналду не забил в трех последних матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду не забивает три матча подряд.

Сегодня « » обыграл « » (1:0) в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря голу Эмерика Лапорта.

провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями. В двух предыдущих играх – против «Дамака» (1:0) и «Аль-Хилаля» (1:2) – португалец тоже не забивал. Встречу с «Аль-Фейхой» (3:1) он пропустил из-за дисквалификации.

Всего на счету 39-летнего форварда 29 голов и 10 результативных передач за 26 матчей в текущем чемпионате. Он лидирует в лиге по голевым действиям и забитым мячам.

Статистику Роналду можно найти здесь.