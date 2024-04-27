Роналду не забил в трех последних матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

Криштиану Роналду не забивает три матча подряд.

Сегодня «Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» (1:0) в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря голу Эмерика Лапорта.

Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями. В двух предыдущих играх – против «Дамака» (1:0) и «Аль-Хилаля» (1:2) – португалец тоже не забивал. Встречу с «Аль-Фейхой» (3:1) он пропустил из-за дисквалификации.

Всего на счету 39-летнего форварда 29 голов и 10 результативных передач за 26 матчей в текущем чемпионате. Он лидирует в лиге по голевым действиям и забитым мячам.

Статистику Роналду можно найти здесь

71 комментарий
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Уже в трёх матчах не ставили пенальти )))
+41
-17
+24
я так понял он даже рекорд какого то там Абдулбарака Хубабубы по голам за чемпионат не сможет побить.
+27
-12
+15
а Бензема вообще испарился в СА
+23
-8
+15
Ответ Maxi Class
Комментарий скрыт
А на ЧМ почему не поборолся?
+14
-2
+12
Ответ Любезный Коссутий
дед бережет силы перед Евро - очевидно же
Зачем?
+15
-3
+12
Ответ Jan Paskel
я так понял он даже рекорд какого то там Абдулбарака Хубабубы по голам за чемпионат не сможет побить.
Как говорят фанаты роналду - он приехал что бы лигу сделать популярной.
Как итог:
Лига СА не входит в топ 10 самых популярных и просматриваемых лиг.
Стадионы на игры Аль Насра полупустые.
А вот с инстой все ок, туда кринж переслал своих б0т0в.
+14
-6
+8
Ответ Любезный Коссутий
дед бережет силы перед Евро - очевидно же
и волосы пусть длиннее отращивает, а то как видели на ЧМ, это важно
+9
-1
+8
Не забивать 3 в каждом матче, для такого совершенного и идеального игрока, среди нулевых соперников-пастухов - это позор. Но не забивать в 3х матчах подряд - это уже дно. Потому что, помимо корявых голов в пустые и пенок, этот игрок не может ничего предложить уже лет 10 как.
+14
-8
+6
Ответ Domian
Как говорят фанаты роналду - он приехал что бы лигу сделать популярной. Как итог: Лига СА не входит в топ 10 самых популярных и просматриваемых лиг. Стадионы на игры Аль Насра полупустые. А вот с инстой все ок, туда кринж переслал своих б0т0в.
роналду это ходячий грех
+4
0
+4
Не игрок, а позорище:)) 192 пробитых пенальти, он уже без 11 метровых даже в пустые забить не может:))
+18
-14
+4
Ответ Митрандир цвета хаки
Не забивать 3 в каждом матче, для такого совершенного и идеального игрока, среди нулевых соперников-пастухов - это позор. Но не забивать в 3х матчах подряд - это уже дно. Потому что, помимо корявых голов в пустые и пенок, этот игрок не может ничего предложить уже лет 10 как.
позором роналду и закончит футбол.
+4
-1
+3
Ответ Maxi Class
Та ему уже всё равно Главное - ЧЕ, турнир жизни А в СА он и так лучший бомбардир и второй ассистент с 29+10 за 26 матчей (лучше Митровича с 22+5) Кстати, трофей ещё могут завоевать - Кубок Аравии
Статист
+4
-1
+3
Ответ Yobo
а Бензема вообще испарился в СА
Не выдержал конкуренции. Слишком интенсивный чемпионат)))
+7
-4
+3
Представляем как бы заистерили местные глoры аравийской принцессы при аналогичных результатах Лео
+3
0
+3
Ответ Yury Sin
Роналду приехал кайфовать на пенсии. Так же пишут фанаты Месси? ))
Месси то реально кайфует в майями, пляж 🌴 солнце 🌞 океан, обожают его, роналду ненавидят в саудовской Аравии ну все практически
+2
0
+2
Ответ Муса Серик
Вот тут вы правы про пенсию. но напомню что Роналду в прошлом году забил 50 голов. Не забил 3 игры все надо уходить это ему писали хейторки ещё 2016, когда Реал проиграл Вольфсбургу 2 0
извините, но он позор последних пяти лет
+2
0
+2
Когда его там казнят??
+3
-1
+2
Ответ Муса Серик
Роналду уже 20 лет вертит хейторок. Там нет пастухов там профессиональные футболисты, а пеньку надо ещё забить, меси не забил Реалу и вылетел из лч и так и остался вторым по голам в лч вот это действительно пАзор. Ему никак не быть 1ым пока не побьёт рекорд по голам в лч. точка.
Роналду за 20 лет за 5 Чемпионатов Мира в плей оф 0+0)))))) Вот действительно позор!!!!!!! А Месси Чемпионат Мира выиграл!!! Так что Кринж на фоне Месси нет никто!!! Точка!!!
+2
0
+2
Ответ Domian
Как говорят фанаты роналду - он приехал что бы лигу сделать популярной. Как итог: Лига СА не входит в топ 10 самых популярных и просматриваемых лиг. Стадионы на игры Аль Насра полупустые. А вот с инстой все ок, туда кринж переслал своих б0т0в.
А верблюдов на стоянке вы не считали? с ними посещаемость получше выглядит
+2
0
+2
Что три матча подряд без пенальти. Ай яй яй
+9
-7
+2
И что? Кому есть дело до чемпионата СА. Это никто не комментирует и не смотрит. Одно дело когда вы их голы постите или статистику по голам от Роналду, а это нафиг постить? Самый тупой трафик
+1
0
+1
Ответ Сергей Румянцев
Просто футболистам надо вовремя уходить на покой. Игра пошла на спад и через сезон бутсы на гвоздь. А то до пенсии играют за огромные денжищи...
поддерживаю вас+
+1
0
+1
Ответ Артем Фенькин
Что три матча подряд без пенальти. Ай яй яй
😁...
+1
0
+1
Ответ Lavinka
Красавчик за то !
где именно?))))) ходячий урод он ) ничего мужского
+2
-1
+1
Ответ Ван Гал
На Евро забьёт авоську голов
столько пенок не дадут
+1
0
+1
Ответ Муса Серик
Лига популярна раз её показывают по тв и пишут про Роналду всякую фигню хейторки
Какому ТВ? Вы откуда? Азия?
+1
0
+1
Ответ Муса Серик
Он уже все рекорды побил только меси никак не может побить рекорд по голам в лч
А он хочет бить рекорд в каком-то региональном турнире? Почему это важно?)
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Ответ Любезный Коссутий
дед бережет силы перед Евро - очевидно же
а зачем.?)))))
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Ответ Любезный Коссутий
а он еще и на ЧМ поедет, если кто сомневается. походу, его из сборной сможет выгнать только президент Португалии, каким-ниюудь специальным указом.
Поэтому Португалия продолжит вылетать на ранних стадиях.
+2
-1
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
он ходячий мертвец
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