Судья отменил победный гол «Челси» на 95-й. Бадьяшиль толкнул игрока «Виллы» перед навесом на Дисаси

Победный гол «Челси» в ворота «Астон Виллы» отменен.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек с углового сделал навес в штрафную площадь бирмингемцев. Защитник «синих» оттолкнул и сделал навес на , который головой отправил мяч в сетку.

Главный судья Крэйг Поусон, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.

Матч 35-го тура закончился со счетом 2:2.