Судья отменил победный гол «Челси» на 95-й. Бадьяшиль толкнул игрока «Виллы» перед навесом на Дисаси

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Крэйг Поусон видеоповторы Диего Карлос Аксель Дисаси Бенуа Бадьяшиль Коул Палмер Футбол

Победный гол «Челси» в ворота «Астон Виллы» отменен.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Коул Палмер с углового сделал навес в штрафную площадь бирмингемцев. Защитник «синих» Бенуа Бадьяшиль оттолкнул Диего Карлоса и сделал навес на Акселя Дисаси, который головой отправил мяч в сетку.

Главный судья Крэйг Поусон, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.

Матч 35-го тура АПЛ закончился со счетом 2:2.

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11 комментариев
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Ну Сити бы такое засчитали
Коррумпированная лига
+16
-6
+10
справедливо отменили. игрок Челси, отдававший голевой пас, получил преимущество, подтолкнув игрока вилок
+6
-1
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Честно говоря очень сомнительный фол
+7
-4
+3
Таких толчков в штрафной при каждом угловом миллион. Такое себе нарушение
+4
-2
+2
Неженки , за такое фол давать не стоит
+4
-3
+1
Судья провалил этот матч. И дело даже не в этом конкретном эпизоде, а в разной трактовке одних и тех же моментов. То он давал бороться, то душил команды за малейшие контакты.
Что касается эпизода с отмененным голом, как по мне гол чистый. Два защитника боролись за мяч, игрок Челси выиграл борьбу, а игрок Виллы не рухнул на гозон, значит, не было против него явного нарушения правил.
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Очень лёгкое касание, не фол. В самой лучшей лиге самые худшие судьи!
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Ответ Den-is
Это конечно верно, но когда Кукурелью два года назад за волосы потянули и забили гол, все было в рамках правил) Судьям надо срочно пройти проверку их квалификации.
пока игры судит не искусственный интеллект, подобные вещи будут происходить. случай с Кукурельей я не знаю, игру не видел, но если все так было, то гол нельзя было засчитывать, скорее всего
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Ответ Любезный Коссутий
пока игры судит не искусственный интеллект, подобные вещи будут происходить. случай с Кукурельей я не знаю, игру не видел, но если все так было, то гол нельзя было засчитывать, скорее всего
ну конечно ты не знаешь, может тебе не удобно знать? или может тебе не хочется знать? это фол, а то я не знаю. так сходи посмотри в интернете, раз ты такой объективный
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