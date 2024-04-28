Судья отменил победный гол «Челси» на 95-й. Бадьяшиль толкнул игрока «Виллы» перед навесом на Дисаси
Победный гол «Челси» в ворота «Астон Виллы» отменен.
На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Коул Палмер с углового сделал навес в штрафную площадь бирмингемцев. Защитник «синих» Бенуа Бадьяшиль оттолкнул Диего Карлоса и сделал навес на Акселя Дисаси, который головой отправил мяч в сетку.
Главный судья Крэйг Поусон, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.
Матч 35-го тура АПЛ закончился со счетом 2:2.
Коррумпированная лига
Что касается эпизода с отмененным голом, как по мне гол чистый. Два защитника боролись за мяч, игрок Челси выиграл борьбу, а игрок Виллы не рухнул на гозон, значит, не было против него явного нарушения правил.