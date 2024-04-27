Камила Валиева приняла участие в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов»
Камила Валиева снялась в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ.
Программа с участием фигуристки выйдет сегодня в 19:30 по московскому времени.
«Битва экстрасенсов» – реалити-шоу, основанное на идее соревнования между людьми, якобы обладающими сверхъестественными способностями и даром предвидения. Шоу выходит в России с 2007 года.
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет
Зачем, Ками, заааачем? (
погодите, скоро ее фанаты письмо баху накатают, так мол и так, посмотрите ка товарищ бах битву экрасенсов за 27-е число )))
Ну все, трепещи, США, не видать вам золота! Разве можно побороть такие ..кхе-кхе... аргументы)))))