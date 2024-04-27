Камила Валиева приняла участие в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов»

Теги телевидение сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева снялась в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ.

Программа с участием фигуристки выйдет сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Битва экстрасенсов» – реалити-шоу, основанное на идее соревнования между людьми, якобы обладающими сверхъестественными способностями и даром предвидения. Шоу выходит в России с 2007 года.

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

33 комментария
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Деда искали?)
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Неразборчивость 80-го уровня
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Сложно представить выбор программы хуже 😂
Зачем, Ками, заааачем? (
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ее целевая аудитория - домохозяйки и бухгалтерши верят в эту чушь почти поголовно. так что решение с коммерческой точки зрения 100%-ное. думаю, домохозяйки будут еще аргумент приводить: ну вот смотрите, экстарасенсы сказали не было же допинга!
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Эта новость звучит как пранк, который вышел из-под контроля
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Ответ RMandYNWA
Сложно представить выбор программы хуже 😂 Зачем, Ками, заааачем? (
как зачем?! вы что про допинг правду узнать не хотите?! ))))
погодите, скоро ее фанаты письмо баху накатают, так мол и так, посмотрите ка товарищ бах битву экрасенсов за 27-е число )))
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Ура, наконец-то всю правду узнаем
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Ответ lika11
Деда искали?)
Дед шредингера... тут без потусторонней силы не разберешься
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Ну это всё! Серьёзно! Хотя, есть ещё " Час суда"
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Снимали порчу, которую навели англосаксы.
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Неприятно, что такой медийный человек будет создавать видимость правдоподобия этой битвы шарлатанов
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Собирают доказательную базу для апелляции?
Ну все, трепещи, США, не видать вам золота! Разве можно побороть такие ..кхе-кхе... аргументы)))))
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во,правильно, они точно знают всю правду про дедушку и бабушку )
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Попробую угадать, экстрасенсы соревновались в отгадывании, кто же таки подкинул Камиле допинг))
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Ответ RMandYNWA
Сложно представить выбор программы хуже 😂 Зачем, Ками, заааачем? (
Деньги
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Лучше бы спросили, кто допинг подбросил 😂
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в багажнике пряталась?😏
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Будет триметазидин определять на интуицию )
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Короче препарат подсыпало приведение, жившее там 130 лет назад. С этими доказательствами пойдут в суд.
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Ответ Авика
Комментарий скрыт
Вы серьезно? Такие люди если и есть, то один на миллионы, про них знают свои, и они точно не будут сниматься в таких вот низкопробных передачках, хоть с Виноградовым, хоть с экспертом-криминалистом.
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Ответ Olya Ru
Лучше бы спросили, кто допинг подбросил 😂
воот
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Ответ Авика
Комментарий скрыт
а вот и ЦА))) про спецслужбы используют откуда знаете? вы там работаете? ))
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Вот этим шоу и хвасталась Валиева.
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Ничего, телепередач ещё МНОГО!!! А выпусков ещё больше. Думаю,. ХОЖДЕНИЯ по ним завершиться торжественным участием Камилы Валиевой в шоу ,,Большие девочки,,!
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Надеюсь, хоть экстрасенсы поведают нам правду, откуда допинг!
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а было бы прикольно, если бы экстрасенсы озвучили одну, всем известную фамилию)))
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Будут выяснять как оно попало? Вот туда Ками уж точно не надо было ходить. Сейчас что-то отрывками эту программу вспоминаю и становится смешно: как соискатели там начнут водить руками, чё-то шептать, пускать дымок, гладить какую-нибудь летучую мышь и напускать таинственности...А Камила с тревожным выражением лица и расширенными от всей этой "магии" глазами, активно поддакивая, разрешит с собой проделывать дурацкие эксперименты...Пусть лучше я ошибусь и её позовут в качестве гостьи-наблюдателя, чем вот это всё...
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Наконец-то.
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"Камила Валиева приняла" впору регистрировать как бренд.
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Прикольно) Камила, разоблачи эту толпу шарлатанов)))
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