Камила Валиева приняла участие в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов»

Камила Валиева снялась в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ.

Программа с участием фигуристки выйдет сегодня в 19:30 по московскому времени.

«Битва экстрасенсов» – реалити-шоу, основанное на идее соревнования между людьми, якобы обладающими сверхъестественными способностями и даром предвидения. Шоу выходит в России с 2007 года.

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