🥇🥇🥉 Российские дзюдоисты Тасоев и Каниковский выиграли чемпионат Европы, Башаев взял бронзу

Теги сборная России дзюдо сборная Грузии чемпионат Европы (дзюдо) сборная Нидерландов сборная Италии по единоборствам Тамерлан Башаев Инал Тасоев Гурам Тушишвили Матвей Каниковский Единоборства

Российские дзюдоисты Тасоев и Каниковский выиграли чемпионат Европы в Загребе.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы по дзюдо

Загреб, Хорватия

Мужчины

До 100 кг

1. Матвей Каниковский (Россия)

2. Илья Суламанидзе (Грузия)

3. Дженнаро Пирелли (Италия)

3. Михаэль Коррел (Нидерланды)

Свыше 100 кг

1. Инал Тасоев (Россия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Тамерлан Башаев (Россия)

3. Мариус Фицель (Словакия)

9 комментариев
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У чувака с канала JudoArt опять изжога случится.
+5
0
+5
Финал с Грузином - это была репетиция олимпиады
+4
0
+4
Прекрасное выступление Российских дзюдоистов!!! 🇷🇺👏🏻👏🏻👏🏻
+2
0
+2
Ответ шиповник
Чувак с Житомира?
Из тех краёв.
+2
0
+2
Тасоеву же вернули золото за победу над Ринером на прошлом ЧМ? Или это другой спортсмен был?
+1
0
+1
Ответ шиповник
Тасоеву же вернули золото за победу над Ринером на прошлом ЧМ? Или это другой спортсмен был?
Вернули конечно
+1
0
+1
Ответ Юрий Костыгин
У чувака с канала JudoArt опять изжога случится.
Чувак с Житомира?
+2
-1
+1
Ответ KirGre
Финал с Грузином - это была репетиция олимпиады
А ему дали допуск?
0
0
0
Ответ KirGre
Вернули конечно
Прекрасно.
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