🥇🥇🥉 Российские дзюдоисты Тасоев и Каниковский выиграли чемпионат Европы, Башаев взял бронзу
Российские дзюдоисты Тасоев и Каниковский выиграли чемпионат Европы в Загребе.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы по дзюдо
Загреб, Хорватия
Мужчины
До 100 кг
1. Матвей Каниковский (Россия)
2. Илья Суламанидзе (Грузия)
3. Дженнаро Пирелли (Италия)
3. Михаэль Коррел (Нидерланды)
Свыше 100 кг
1. Инал Тасоев (Россия)
2. Гурам Тушишвили (Грузия)
3. Тамерлан Башаев (Россия)
3. Мариус Фицель (Словакия)