Валиева предоставила для шоу «Битва экстрасенсов» свой пиджак, в котором была на встрече с Путиным: «Это был лучший день в моей жизни»
Камила Валиева предоставила для шоу свой пиджак со встречи с Владимиром Путиным.
Российская фигуристка стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ. Отрывки из передачи появились в соцсетях.
Участникам дали задание описать предмет одежды, принадлежавший Валиевой. Она предоставила голубой пиджак, в котором посетила торжественный прием у президента РФ Владимира Путина 16 апреля 2022 года.
«С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был самый лучший день в моей жизни», – сказала Валиева.
«Битва экстрасенсов» – реалити-шоу, основанное на идее соревнования между людьми, якобы обладающими сверхъестественными способностями и даром предвидения.
Хочется оставить в памяти ту девочку, которой восхищался весь мир, а не вот это всё😒
А вообще от участия Камилы в БЭ я ожидала большего, а она там даже не появилась,--только жакет присутствовал