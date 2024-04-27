Валиева предоставила для шоу «Битва экстрасенсов» свой пиджак, в котором была на встрече с Путиным: «Это был лучший день в моей жизни»

Камила Валиева предоставила для шоу свой пиджак со встречи с Владимиром Путиным.

Российская фигуристка стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ. Отрывки из передачи появились в соцсетях.

Участникам дали задание описать предмет одежды, принадлежавший Валиевой. Она предоставила голубой пиджак, в котором посетила торжественный прием у президента РФ Владимира Путина 16 апреля 2022 года.

«С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был самый лучший день в моей жизни», – сказала Валиева.

«Битва экстрасенсов» – реалити-шоу, основанное на идее соревнования между людьми, якобы обладающими сверхъестественными способностями и даром предвидения.