Валиева предоставила для шоу «Битва экстрасенсов» свой пиджак, в котором была на встрече с Путиным: «Это был лучший день в моей жизни»

Теги телевидение сборная России Владимир Путин женское катание Политика стиль Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева предоставила для шоу свой пиджак со встречи с Владимиром Путиным.

Российская фигуристка стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ. Отрывки из передачи появились в соцсетях.

Участникам дали задание описать предмет одежды, принадлежавший Валиевой. Она предоставила голубой пиджак, в котором посетила торжественный прием у президента РФ Владимира Путина 16 апреля 2022 года.

«С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был самый лучший день в моей жизни», – сказала Валиева.

«Битва экстрасенсов» – реалити-шоу, основанное на идее соревнования между людьми, якобы обладающими сверхъестественными способностями и даром предвидения.

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52 комментария
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Господи, какой кринж. Самый счастливый день у ребенка, когда она увидела Путина...В старости будет об этом вспоминать, наверное.
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Я так и знал, хотят узнать координаты дедушкиного бункера.
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Валиева пробовала найти олимпийскую медаль, но и экстрасенсы не смогли помочь
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Да чтож это за жизнь, если лучший день вот такой.
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Валиева продолжает пробивать дно
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Этот пиджак она вместо золотой медали 🥇 ОИ, повесит на верёвочку и будет носить на шеи. Дороже золота
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Да, уж, просто нет слов, одни выражения. Последние молекулы уважения испарились..
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
Конечно завидую Валиевой это же какая замечательная карьера у нее.ОЧ не стала,команду подставила ,приходится вот нынешнюю власть хвалить,чтобы на плаву оставаться и в сомнительных передачах участвовать.Если вы считаете что Валиевой можно завидовать то вам стоит обратиться к психиатру
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А там экстрасенсы не хотят узнать, кто Валиеву в этом пиджаке послал на Олимпиаду без результатов допинг пробы.И был ли на ОИ этот пиджак или какой другой.
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Почему Валиева постоянно связана с дедушками? )
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А про медальку золотую что ж не написали?
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Кто б сомневался, что этим все закончится.
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Ответ Ozz99
Я так и знал, хотят узнать координаты дедушкиного бункера.
Не иноагентка ли эта фигуристка, сливать координаты гаранта.
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Вот ведь судьба у очень талантливой девочки. Могла стать величайшей фигуристкой, а в истории останется с допинговым скандалом и флагманом облизывания высочайшего руководства.
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Камила! 🙈🙈🙈
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Ответ Чебурашка от Гены
Так что там экстрасенсы , угадали про пиджак? 😊
Ага, сказали, что почувствовали присутствие энергетики преступника, разыскиваемого международным уголовным судом)
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+4
Время остановись...
Хочется оставить в памяти ту девочку, которой восхищался весь мир, а не вот это всё😒
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Ответ banchik1
Не иноагентка ли эта фигуристка, сливать координаты гаранта.
Не говорите. Куда смотрят ВАДА, ФСБ, БРИКС и Спортлото.
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Ответ Epicman
Ага, сказали, что почувствовали присутствие энергетики преступника, разыскиваемого международным уголовным судом)
суды по определению никого не разыскивают.Это дело других органов.
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Это она ещё с Чык-Чырыком не встречалась!
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Т.е. победы на чемпионатах у Валиевой вызывали меньшие эмоции чем встреча с Путиным перед камерами...
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Ответ kost68
пресмыкаться стыдно... нормальному человеку
Гордиться не пресмыкаться.
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Самый простой вид иерархии — линейная. Классическим примером такой системы иерархии может служить иерархия маленьких (до 10 особей) куриных стай. Впервые иерархия была описана норвежским учёным Шельдерупом-Эббе в 1922 году именно на примере порядка клевания у кур. Иерархия проявляется при кормлении. Первой клюёт пищу альфа-курица, бета-курица — второй и т. д., причем нарушения порядка клевания (например, попытка курицы нижнего ранга клюнуть зерна раньше курицы более высокого ранга) пресекаются клевком в голову или туловище нарушителя иерархии.
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Ответ Sat397
Этот эпизод был после олимпиады. Всех спортсменов и победителей собрали в кремлевском дворце и президент и другие спортсмены - все вместе поздравляли Камилу с днем рождения. Потом ей вручили подарки. Счастливый день не потому что там был Путин, а потому что все вместе собрались в торжественной обстановке, после победы на олимпиаде, плюс это совпало ещё и с днем рождения Камилы. Но хейтерам не нужна правда, им главное излить свою желчь... https://www.youtube.com/watch?v=QIu4Difr6do
Хейтерам главное - получить свои серебряники. Вот и шпарят одно и то же по одной и той же методичке, сами с собою ведут беседу.
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Ответ Алеся Ткаченко
Абсолютное большинство в России и не только в России глядя на этот цирк с Валиевой скоро сотряс мозга от фейспалмов получит.
Вижу. На твоём примере. Делай зарядку хотя бы и всё будет хорошо. 😁
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Пиджак Валиевой. Где он сейчас?
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Ответ Алеся Ткаченко
Валиева продолжает пробивать дно
Комментарий удален модератором
Ответ peppi-lia
Господи, какой кринж. Самый счастливый день у ребенка, когда она увидела Путина...В старости будет об этом вспоминать, наверное.
Тебя начальник похвалит, ты ходишь, цветешь и пахнешь, как и большинство тут завистников Валиевой. А если грамоту и к ней премию получишь на работе, так всех родственников соберешь отметить это событие. 🤣🤣🤣
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Ответ peppi-lia
Господи, какой кринж. Самый счастливый день у ребенка, когда она увидела Путина...В старости будет об этом вспоминать, наверное.
А кто знает? Всё может измениться, придётся переобуваться и сжигать пиджак с платочком.
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Наверное, это был всё-таки жакет, а не пиджак...
А вообще от участия Камилы в БЭ я ожидала большего, а она там даже не появилась,--только жакет присутствовал
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