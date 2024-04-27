«Байер» не проигрывает 46 матчей – 38 побед, 8 ничьих. Команда Алонсо спаслась на последней минуте второй раз подряд

Теги Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» спасся на последней минуте матча второй раз подряд.

Команда Хаби Алонсо на своем поле сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2) в 31-м туре Бундеслиги. Полузащитник Роберт Андрих сравнял на 6-й добавленной минуте.

В 30-м туре ничью для чемпиона Германии спас на 7-й добавленной защитник Йосип Станишич.

Серия леверкузенцев без поражений насчитывает 46 матчей, в том числе 38 побед и 8 ничьих. В последний раз они проигрывали в мае 2023 года.

При этом «Байер» не побеждает три матча. 18 апреля он сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в Лиге Европы, 21-го – с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в чемпионате.

2 мая немецкий клуб выступит в гостях у «Ромы» в ЛЕ.

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57 комментариев
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На полном серьёзе специально включил трансляцию на 95 минуте, чтобы посмотреть как Баер снова сравняет 😂😂
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+73
Самые бесполезные вещи в мире: безалкогольное пиво, выборы президента в России и ставка на поражение Байера:)
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Ответ Victorito
Я не знаю на каких успокоительных должен сидеть Хаби Алонсо
Он был участником Стамбульского финала. Думаю, после такого у него уже нет нервных клеток
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буднично взял гол Байера после 90ой (поставил бабкину хату). спасибо, теперь мои внуки не будут знать что такое бедность
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Ответ войд
Ну не хочет эта машина проигрывать Алонсо это лучшее что случилось с этим клубом)
Я бы даже сказал,что Алонсо это лучшее что случалось среди тренеров футбольного мира за последнюю 5 -летку точно!)
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Я уже начинаю верить в то что Алонсо продал душу дьяволу, по другому это невозможно объяснить!
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Это какие-то сумасшедшие, не верю, что ТАКАЯ команда есть
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Я думаю что самый сложный матч ещё впереди,(я про гостевой матч Ромой) если они и там не проиграют то сезон без поражений будет почти гарантирован
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«Байер» это неваляшка. Вроде уже их положили, но они все равно поднимаются
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С одной стороны они крутые, характер и все такое, но есть ощущение, что так всегда везти не может, и след сезон может стать холодным душем. В таком формате собирать такое огромное количество очков не нормально, даже с точки зрения теории вероятности)
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Хаби, магия вне Хогвартса запрещена, сколько тебе повторять???
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Знатный такой должок вернула Байеру история!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я на 95й выключил,думал ну уже всё,наконец-то на раслабоне позволят и проиграть 🤣🤣🤣
Аналогично, сразу после нарушения правил от игрока Байера)
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Эти ребята просто космос!! Молодцы))
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По моему Байер уже просто троллит всех.)
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NEVERLOOSEN!!!! чистый кайф от матча
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вот и посмотрим чего стоит байер)след.пару лет покажут топ команда байер или нет
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Это уже за гранью реальности!!!!))
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Магия Хаби Алонсо! Последняя интрига станет ли Байер непобедимыми.
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Сумасшедшая серия. Всё равно что знать сюжет и не верить, что это случится вновь
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Ответ ndallakova@bk.ru
Невероятно, везунчик же Алонсо
Невозможно везти столько матчей подряд, это кропотливая работа которая должна цениться по достоинству, даже Бавария такого при тотальной доминации себе не могла позволить.
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Ответ FilFil
С одной стороны они крутые, характер и все такое, но есть ощущение, что так всегда везти не может, и след сезон может стать холодным душем. В таком формате собирать такое огромное количество очков не нормально, даже с точки зрения теории вероятности)
В следующем сезоне Топ 4 и выход из группы ЛЧ будет отличным результатом.
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Ну не хочет эта машина проигрывать
Алонсо это лучшее что случилось с этим клубом)
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Я не знаю на каких успокоительных должен сидеть Хаби Алонсо
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Ответ FilFil
С одной стороны они крутые, характер и все такое, но есть ощущение, что так всегда везти не может, и след сезон может стать холодным душем. В таком формате собирать такое огромное количество очков не нормально, даже с точки зрения теории вероятности)
А так и будет.
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Ответ Cruel Snake
«Байер» это неваляшка. Вроде уже их положили, но они все равно поднимаются
Не сказал бы, что по игре их положили. Сыграли они по своему сценарию. Первый час как-то отстоять полуосновным составом, под конец выпустить ключевых игроков и добить уставшего соперника. Могли в принципе и побеждать, если бы не отменённый гол. Но Штутагрт молодчики показали топ-футбол вначале и под конец уже без сил отбивались героически.
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Ответ Саня Беляков
Я даже взял 1х , чтобы закончить эту серию, но и это их не остановило 😂😂😂
Надо ждать прогноза Черданцева
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Ответ cqbhftppjp
Комментарий скрыт
Ну тут хотя бы выбор есть.
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Ответ Отец Абду
Самые бесполезные вещи в мире: безалкогольное пиво, выборы президента в России и ставка на поражение Байера:)
Выборы президента в любой адекватной стране мира*
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Ответ Отец Абду
Самые бесполезные вещи в мире: безалкогольное пиво, выборы президента в России и ставка на поражение Байера:)
😞😒 я подтверждаю я два раза прогорел в матче Боруссия байер и сегодня
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