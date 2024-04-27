«Байер» не проигрывает 46 матчей – 38 побед, 8 ничьих. Команда Алонсо спаслась на последней минуте второй раз подряд

«Байер» спасся на последней минуте матча второй раз подряд.

Команда Хаби Алонсо на своем поле сыграла вничью со « » (2:2) в 31-м туре Бундеслиги. Полузащитник Роберт Андрих сравнял на 6-й добавленной минуте.

В 30-м туре ничью для чемпиона Германии спас на 7-й добавленной защитник Йосип Станишич.

Серия леверкузенцев без поражений насчитывает 46 матчей, в том числе 38 побед и 8 ничьих. В последний раз они проигрывали в мае 2023 года.

При этом « » не побеждает три матча. 18 апреля он сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в Лиге Европы, 21-го – с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в чемпионате.

2 мая немецкий клуб выступит в гостях у «Ромы» в ЛЕ.