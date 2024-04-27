Чикунова, Минаков, Малютин, Лифинцев и Чимрова одержали победы на международном турнире в Боснии, Колесников – 2-й
Российские пловцы одержали победы на международном турнире в Боснии.
Соревнования проходят с 27 по 28 апреля.
Swim Wars
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков (Россия) – 23,16
2. Петр Жихарев (Россия) – 23,68
3. Милош Миленкович (Черногория) – 24,17
50 м, брасс
1. Кирилл Пригода (Россия) – 27,59
2. Данил Семьянинов (Россия) – 27,65
3. Урош Живанович (Сербия) – 28,34
100 м, спина
1. Мирон Лифинцев (Россия) – 53,38
2. Климент Колесников (Россия) – 53,64
3. Павел Самусенко (Россия) – 54,16
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев (Россия) – 48,04
2. Роман Шевляков (Россия) – 50,09
3. Винс ван дер Пал (Нидерланды) – 51,05
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,73
2. Данил Семьянинов (Россия) – 2.13,23
3. Иво Крос (Нидерланды) – 2.15,06
200 м, баттерфляй
1. Андрей Минаков (Россия) – 2.02,04
2. Мишель Брассар (Хорватия) – 2.07,08
3. Филип Куружович (Босния и Герцеговина) – 2.09,17
400 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 3.51,48
2. Владислав Резниченко (Россия) – 3.51,63
3. Никола Шимич (Сербия) – 3.58,96
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова (Россия) – 26,12
2. Дарья Клепикова (Россия) – 26,37
3. Хана Секути (Словения) – 28,09
50 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 31,40
2. Тара Вовк (Словения) – 32,05
3. Ана Блажевич (Хорватия) – 33,63
100 м, спина
1. Лотте Хоспер (Нидерланды) – 1.01,41
2. Яня Сегель (Словения) – 1.02,17
3. Яна Маркович (Сербия) – 1.03,64
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова (Россия) – 54,33
2. Дарья Трофимова (Россия) – 54,55
3. Арина Суркова (Россия) – 55,46
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.22,66
2. Ана Блажевич (Хорватия) – 2.30,02
3. Ния Гердей (Словения) – 2.37,41
200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова (Россия) – 2.11,66
2. Хана Секути (Словения) – 2.14,71
3. Лена Фортуна (Словения) – 2.30,84
400 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина (Россия) – 4.06,67
2. Зара Подржавник (Словения) – 4.25,36
3. Ана Потлачек (Хорватия) – 4.40,89
ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется. Полные результаты – здесь.