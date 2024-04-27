Чикунова, Минаков, Малютин, Лифинцев и Чимрова одержали победы на международном турнире в Боснии, Колесников – 2-й

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Российские пловцы одержали победы на международном турнире в Боснии.

Соревнования проходят с 27 по 28 апреля.

Плавание

Swim Wars

Баня-Лука, Босния и Герцеговина

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков (Россия) – 23,16

2. Петр Жихарев (Россия) – 23,68

3. Милош Миленкович (Черногория) – 24,17

50 м, брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) – 27,59

2. Данил Семьянинов (Россия) – 27,65

3. Урош Живанович (Сербия) – 28,34

100 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 53,38

2. Климент Колесников (Россия) – 53,64

3. Павел Самусенко (Россия) – 54,16

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев (Россия) – 48,04

2. Роман Шевляков (Россия) – 50,09

3. Винс ван дер Пал (Нидерланды) – 51,05

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,73

2. Данил Семьянинов (Россия) – 2.13,23

3. Иво Крос (Нидерланды) – 2.15,06

200 м, баттерфляй

1. Андрей Минаков (Россия) – 2.02,04

2. Мишель Брассар (Хорватия) – 2.07,08

3. Филип Куружович (Босния и Герцеговина) – 2.09,17

400 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 3.51,48

2. Владислав Резниченко (Россия) – 3.51,63

3. Никола Шимич (Сербия) – 3.58,96

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 26,12

2. Дарья Клепикова (Россия) – 26,37

3. Хана Секути (Словения) – 28,09

50 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 31,40

2. Тара Вовк (Словения) – 32,05

3. Ана Блажевич (Хорватия) – 33,63

100 м, спина

1. Лотте Хоспер (Нидерланды) – 1.01,41

2. Яня Сегель (Словения) – 1.02,17

3. Яна Маркович (Сербия) – 1.03,64

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова (Россия) – 54,33

2. Дарья Трофимова (Россия) – 54,55

3. Арина Суркова (Россия) – 55,46

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.22,66

2. Ана Блажевич (Хорватия) – 2.30,02

3. Ния Гердей (Словения) – 2.37,41

200 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова (Россия) – 2.11,66

2. Хана Секути (Словения) – 2.14,71

3. Лена Фортуна (Словения) – 2.30,84

400 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина (Россия) – 4.06,67

2. Зара Подржавник (Словения) – 4.25,36

3. Ана Потлачек (Хорватия) – 4.40,89

ПРИМЕЧАНИЕ: новость обновляется. Полные результаты – здесь.

3 комментария
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Колесников второй как так?
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Мартин Малютин - звучит
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