35-летний Тарьей Бо побил рекорд Бьорндалена, став самым возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо спринт Биатлон

Тарьей Бо стал самым возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл Малый хрустальный глобус в этой дисциплине в возрасте 35 лет 230 дней. Он набрал 384 очка по итогам семи гонок, опередив своего брата – Йоханнеса (324 очка).

Прежний рекорд установил норвежец Уле Эйнар Бьорндален, который занял первое место в зачете спринтов в сезоне-2008/2009. На тот момент ему исполнилось 35 лет 58 дней.

Кубок мира. Зачет спринтов. Тарьей Бо одержал победу, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й

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2 комментария
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Младший так много спринтов пропустил?
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Ответ encaro_one
Младший так много спринтов пропустил?
Какие спортсмены.. что эти двое, что Уле Айнер.
Одно удовольствие наблюдать за их карьерами
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