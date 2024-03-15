35-летний Тарьей Бо побил рекорд Бьорндалена, став самым возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира
Тарьей Бо стал самым возрастным победителем зачета спринтов на Кубках мира.
Сегодня норвежский биатлонист выиграл Малый хрустальный глобус в этой дисциплине в возрасте 35 лет 230 дней. Он набрал 384 очка по итогам семи гонок, опередив своего брата – Йоханнеса (324 очка).
Прежний рекорд установил норвежец Уле Эйнар Бьорндален, который занял первое место в зачете спринтов в сезоне-2008/2009. На тот момент ему исполнилось 35 лет 58 дней.
Кубок мира. Зачет спринтов. Тарьей Бо одержал победу, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
Одно удовольствие наблюдать за их карьерами