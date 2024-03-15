НБА. «Новый Орлеан» примет «Клипперс», «Денвер» в гостях сыграет с «Сан-Антонио»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Новый Орлеан» примет «Клипперс». «Денвер» постарается продлить четырехматчевую победную серию в игре с «Сан-Антонио».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.30, «Moody Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 04.30, «Delta Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.