НБА. «Новый Орлеан» примет «Клипперс», «Денвер» в гостях сыграет с «Сан-Антонио»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Новый Орлеан» примет « ». « » постарается продлить четырехматчевую победную серию в игре с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.