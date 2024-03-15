НБА. «Новый Орлеан» примет «Клипперс», «Денвер» в гостях сыграет с «Сан-Антонио»

Теги результаты Атланта Шарлотт Денвер Детройт Клипперс Майами Орландо Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Новый Орлеан» примет «Клипперс». «Денвер» постарается продлить четырехматчевую победную серию в игре с «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Финикс
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Детройт – Майами
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Торонто – Орландо
Дата проведения
16 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Клипперс
Дата проведения
16 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Денвер
Дата проведения
16 марта, 03.30, «Moody Center»
Онлайн матча

Юта – Атланта
Дата проведения
16 марта, 04.30, «Delta Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пеликаны могут и переехать Клипперс. Кавай же травмирован. Харден в последнее время не очень хорошо играет. Часто вижу, как он нелепо теряет мяч
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий