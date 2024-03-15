Йоханнес Бо сравнялся с Фуркадом по количеству побед в карьере – 83. До Бьорндалена осталось 12

Йоханнес Бо сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству побед в карьере.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира в Кэнморе. Это его 83-я победа в карьере – столько же на счету француза Мартена Фуркада.

Рекорд принадлежит еще одному норвежцу – Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса 126 подиумов (83-23-20).