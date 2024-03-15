Йоханнес Бо сравнялся с Фуркадом по количеству побед в карьере – 83. До Бьорндалена осталось 12

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству побед в карьере.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира в Кэнморе. Это его 83-я победа в карьере – столько же на счету француза Мартена Фуркада.

Рекорд принадлежит еще одному норвежцу – Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса 126 подиумов (83-23-20).

7 комментариев
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Как же Йоха сегодня был прекрасен.
Абсолютный рекорд не за горами.
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Лучшая гонка в сезоне! Наконец-то сошлось все, и лыжный ход и работа лыж и стрельба. Просто шикарно) Больше минуты выиграл у второго.
Думаю, завтра вопрос с БХГ закроется
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Красиво было. Он всех догонит и перегонит.
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Йося вперёд 💪🏻🇧🇻💞
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Завтра обойдет. С победой, король!
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Сегодня король биатлона был неудержим. Браво Йоханнес 👏👏👏. Ты велик ☝.☺
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Нужна отдельная новость про минутный отрыв в спринте. Если не ошибаюсь, помимо Йоси такое преимущество было только у УЭБа и Пуаре
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