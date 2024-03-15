Дмитрий Губерниев: «Все на телевидении знают, что я никогда не буду подставкой для микрофона. Мне нравится задавать неудобные вопросы»

Теги Станислав Черчесов телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев рассказал о своем стиле работы над интервью.

– Согласен, что в знаменитом интервью с Черчесовым ты не блистал? Да, ты был по видеосвязи, но все острые вопросы тогда задал Казанский.

– Послушай, я работал на включении. У меня было окно, когда меня выводили и студия вообще могла меня слышать. Вот если б я был в студии…

– Обычно тебя ничего не останавливает.

– Ты сейчас спрашиваешь как нетелевизионный человек. Пойми: я включался, когда это было возможно. И могу точно сказать, что, если бы в тот момент оказался в студии, Станиславу Саламовичу бы не поздоровилось.

– Тебе вообще внутренне комфортно задавать жесткие вопросы и загонять собеседника в неудобную позицию?

– Недавно в программу «Громко» ко мне как раз приходил Черчесов. Есть категория людей, как, например, Елена Вяльбе, которым в интервью нужно постоянно говорить: «Вы самая лучшая в мире. Нет, вы не поняли: самая лучшая в мире. Вы просто богиня».

А есть такие, как Черчесов. Он знает, что я буду поддавливать. Что я буду ершистым. Но все равно приходит ко мне, не боится. Ему интересно. Прямой эфир – это всегда пикировка. Но умным людям аргументированно спорить – интересно.

Каждый человек на телевидении знает, что я никогда не буду подставкой для микрофона. Задавать даже самые неудобные вопросы мне нравится, потому что исхожу из того, что ко мне на эфир приходят умные люди, – сказал Губерниев.

«Если бы все говорили на одном языке, я был бы рядом с Опрой Уинфри». Интервью с Губерниевым

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36 комментариев
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Помнится как ты Бубнова затыкал когда он Мутко в прямом эфире мочил , майонезная ты голова
+27
-2
+25
Про выборы спроси.
+26
-2
+24
"Мне нравится задавать неудобные вопросы"

Только видимо Бузовой, Загитовой и Вяльбе способен неудобные вопросы задать.
А потом в Лужники, вести удобный правительственный концерт)
+20
-2
+18
Ответ Вячеслав Лобачев
Помнится как ты Бубнова затыкал когда он Мутко в прямом эфире мочил , майонезная ты голова
Вы меня опередили)
Только хотел написать, что Бубнов не даст соврать.
Димка тогда от Леонтьича премию получил, наверное.
+7
0
+7
Вячеслав Мавроди: "Все в финансовой сфере знают, что я никогда не подставлю людей. Мне нравится вести честный бизнес"
+2
0
+2
Что то много губера в последнее время
+2
0
+2
Ахаха)))
+2
-1
+1
Любой человек, который хоть мало-мальски умеет включать голову, уже давно раскусил сущность майонеза. Это такой коршун/койот, который первым прилетает/прибегает потрошить раненную жертву, не дающая ему отпор в силу своей слабости характера, либо воспитания (банально не хотят вступать в диалог с г..., чтобы не запачкаться), причём исключительно в резонансных вопросах, а после такого перекуса оно ходит и самолюбуется, как павлин, будто в схватке с орлом или львом одержал победу. Вот только когда шум возникает там, где присутствуют особи, которые стоят выше его в пищевой цепочке, то сидит с закрытом ртом, поджав свой хвост. Пинать каких-то мелких чиновников от спорта или тех же тренеров со спортсменами по ТВ - ума и смелости не надо, попробуй пнуть кого-то повесомее, хотя бы того же Матыцина, не говоря уже о том, у кого Губа в доверенных лицах.
По сути он собирательный образ тех качеств, от которых у нормального человека вырабатывается рвотный рефлекс.
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Не подставка для микрофона, тогда столб для громкоговорителя.
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Губерниев неудобные вопросы способен только Бузовой задавать, а высоким чинам способен только безупречный лизинг делать
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Какой важный курица!
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Когда же этот мракобес задавал не удобные вопросы
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Мда...
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верим 🤡
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Губошлёп.
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Есть категория людей, как, например, Елена Вяльбе, которым в интервью нужно постоянно говорить: «Вы самая лучшая в мире. Нет, вы не поняли: самая лучшая в мире. Вы просто богиня».
Он точно про Вяльбе, а не про того самого?
+1
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Кому? Бузовой по изначально согласованному "сценарию" её "унижения"?
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Ответ Tigo_Volchara93
Как там Бубнов кстати ?
В Люберцах говорят живет , со здоровьем туговато, поэтому закрыт совершенно от сми, но спортбоксе вроде как до сих пор прогнозы дает на матчи РПЛ)
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Ответ Вячеслав Лобачев
Помнится как ты Бубнова затыкал когда он Мутко в прямом эфире мочил , майонезная ты голова
Как там Бубнов кстати ?
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Сколько ты загадываешь?
Оксимирона котируешь?
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Ответ Евгений Фабиянчук
ну Вяльбё действительно ни малейшей критики не приемлет. не то что критики, ни малейшего сомнения
загуглил посмотреть на неё и послушать, огоооонь, царица)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Есть категория людей, как, например, Елена Вяльбе, которым в интервью нужно постоянно говорить: «Вы самая лучшая в мире. Нет, вы не поняли: самая лучшая в мире. Вы просто богиня». Он точно про Вяльбе, а не про того самого?
ну Вяльбё действительно ни малейшей критики не приемлет. не то что критики, ни малейшего сомнения
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Ахахахаха
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Неприятнейший коментатор! Неужели руководство не понимает, что он отвращает болельщиков от передач, которые ведет
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подставкой для микрофона стрёмно... а подвеской Канделаки вроде как и нормально
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Чистокровный лицемер. Знаем все твои ,,неудобные вопросы", например на пресс-конференции Путина спрашивает про бойкот Байденом Олимпиады в Пекине. Конечно, самая животрепещущая тема российского спорта.
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Тьфу...этот тип приспособился, быть стойкой для микрофона перед властью и что-то пыхтеть против других.
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У Губера уже новый левел: Сам не похвалишь — никто не похвалит
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Про зенит вопросы особенно.
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вся его жизнь - жизнь подставки для микрофона.
ну и еще пару лет жизнь мужа Богословской, хаха))
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