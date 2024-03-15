Промес попал в ДТП в Дубае еще в январе. Затем он вернулся в Москву и вновь приехал в ОАЭ со «Спартаком» (Baza)
Квинси Промес попал в ДТП в Дубае еще в январе.
По информации телеграм-канала Baza, нападающий «Спартака» попал в ДТП 15 января.
Футболист «Спартака» приехал в Дубай еще до сборов команды. Там он отметил свой день рождения, а 15 января попал ДТП.
Как указано в документах, которые выложила Baza, он причинил ущерб и скрылся с места аварии. Сообщается, что он врезался в автобус.
Через два дня после аварии футболист вернулся в Москву – правоохранительные органы ОАЭ еще не знали, что он виновен в ДТП.
С 22 января у «Спартака» начались сборы, футболист вновь отправился в ОАЭ.
За это время полиция установила виновника аварии, и 20 февраля суд вынес решение в заочном режиме. Какое решение было принято – неизвестно.
Ранее форвард «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.
Он что, думал, что в наш век смартфонов с камерами можно врезаться в автобус с людьми и незамеченным смыться с места аварии? Тут признаки какие-то явных повреждений головного мозга, возможно, вызванные приемом собственной продукции Промеса - кокаина.
Условно мой любимый футболист это Анри, но против Ирландии француз повел себя как сука. Притом это не уголовное преступление, но всё же в моём представление мира, так нельзя поступать. Буду я защищать Анри из за того что он мой любимый игрок? Нет. Но это не мешает мне и дальше восхищаться его игрой пересматривая старые матчи или моменты. Я разделяю пинание мяча и человеческие поступки.