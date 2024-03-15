Промес попал в ДТП в Дубае еще в январе. Затем он вернулся в Москву и вновь приехал в ОАЭ со «Спартаком» (Baza)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес попал в ДТП в Дубае еще в январе.

По информации телеграм-канала Baza, нападающий «Спартака» попал в ДТП 15 января.

Футболист «Спартака» приехал в Дубай еще до сборов команды. Там он отметил свой день рождения, а 15 января попал ДТП.

Как указано в документах, которые выложила Baza, он причинил ущерб и скрылся с места аварии. Сообщается, что он врезался в автобус.

Через два дня после аварии футболист вернулся в Москву – правоохранительные органы ОАЭ еще не знали, что он виновен в ДТП.

С 22 января у «Спартака» начались сборы, футболист вновь отправился в ОАЭ.

За это время полиция установила виновника аварии, и 20 февраля суд вынес решение в заочном режиме. Какое решение было принято – неизвестно.

Ранее форвард «Спартака» был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста.

91 комментарий
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Максимально тупой
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-5
+202
Это реально клиника!
Он что, думал, что в наш век смартфонов с камерами можно врезаться в автобус с людьми и незамеченным смыться с места аварии? Тут признаки какие-то явных повреждений головного мозга, возможно, вызванные приемом собственной продукции Промеса - кокаина.
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гений
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Про него снимут фильм « жизнь и приключения дебилоида»
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Каждый раз в истории с Промясом думаешь что уже тупее быть некуда, но он каждый раз удивляет.
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Просчитался, но где..
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А он толковый парень :))
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Больше всего в таких новостях поражает это когда идиотизм и преступления футболистов пытаются оправдывать фанаты клубов или сборных за которые эти игроки играют. И такое не только в России, а во всём мире.
Условно мой любимый футболист это Анри, но против Ирландии француз повел себя как сука. Притом это не уголовное преступление, но всё же в моём представление мира, так нельзя поступать. Буду я защищать Анри из за того что он мой любимый игрок? Нет. Но это не мешает мне и дальше восхищаться его игрой пересматривая старые матчи или моменты. Я разделяю пинание мяча и человеческие поступки.
+23
-2
+21
Промес - красавчик! Понял, что причинил ущерб, съездил домой, взял бабки, вернулся, нашёл водителя автобуса, извинился, отдал деньги. А его в кутузку, звери!
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-2
+17
Идиот десятилетия, не меньше
+10
0
+10
Ответ Celsius
Это реально клиника! Он что, думал, что в наш век смартфонов с камерами можно врезаться в автобус с людьми и незамеченным смыться с места аварии? Тут признаки какие-то явных повреждений головного мозга, возможно, вызванные приемом собственной продукции Промеса - кокаина.
Еще и на арендованной машине.
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Сказочный футболист.
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Альтернативно одарённый. Инстинкт самосохранения тут и близко не валялся
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Тупой ещё тупее
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Ржунемагу. 🤣🤣🤣
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Премия Дарвина
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Промес знал что там его ждет ответственность с потенциальной экстрадицией и все равно сам настоял на том что бы ехать) он сам хочет в тюрьму)
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На редкость одарённая личность...
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Сказочный..
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Кино можно снимать.)) Мартин Лоуренс в главной роли
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Очень бы хотелось увидеть его лицо, когда ему сообщили про экстрадицию.
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Ответ Celsius
Это реально клиника! Он что, думал, что в наш век смартфонов с камерами можно врезаться в автобус с людьми и незамеченным смыться с места аварии? Тут признаки какие-то явных повреждений головного мозга, возможно, вызванные приемом собственной продукции Промеса - кокаина.
тем более, что в Дубае крайне много камер на дорогах
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Мдяяя...
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Кандидат на премию Дарвина.
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персонажи фильма тупой и ещё тупее, по сравнению с Квинси - просто академики наук
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Феерический идиот
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коварный запад виноват, что егоiqна уровне инфузории
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ложь и провокация! Почему тогда Мостовой до сих пор не там?)
Мостовой изредка проявляет признаки вменяемости, поэтому Спартаку он не подходит.
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Это прям какой-то сказочный му..к!!!! Ему реально на зону надо там подлечат возможно!
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Это клинический случай, конечно.
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