Директор «Ман Сити» о жеребьевке: «Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Лига чемпионов – это турнир «Реала»
Директор «Манчестер Сити» остался возмущен итогом жеребьевки Лиги чемпионов.
Английский клуб сыграет против «Реала» в четвертьфинале турнира.
«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в третьем сезоне подряд в плей-офф Лиги чемпионов.
«Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал».
Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал.
У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов], они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий.
Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне.
Лига чемпионов – это турнир «Реала». Они могли не очень хорошо играть в Ла Лиге, но зато в Лиге чемпионов дела шли хорошо», – сказал спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.
Фразы про шары и турнир Реала, между собой не связаны, а вы на комменты байтите дурачков, которые дальше заголовка не читают.
Дейл Карнеги "Как выдернуть из текста две фразы, поставить их друг за другом и создать новый смысл".
Может ещё поноет что им не достались ПСВ или Сосьедад в 1/4?
Он жалеет, что они так рано встречаются, алло
Никакой недооценки и страха там быть не может. Хитрец😅
теперь Париж спокойно сможет сосредоточиться на лиги 1. А Барса будет с Сити в финале лч