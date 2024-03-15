Директор «Ман Сити» о жеребьевке: «Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Лига чемпионов – это турнир «Реала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Чики Бегиристайн Футбол

Директор «Манчестер Сити» остался возмущен итогом жеребьевки Лиги чемпионов.

Английский клуб сыграет против «Реала» в четвертьфинале турнира.

«Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в третьем сезоне подряд в плей-офф Лиги чемпионов.

«Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал».

Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал.

У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов], они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий.

Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне.

Лига чемпионов – это турнир «Реала». Они могли не очень хорошо играть в Ла Лиге, но зато в Лиге чемпионов дела шли хорошо», – сказал спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

108 комментариев
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Какая наглая манипуляция с заголовком, с целью выставить новость таким образом, что директор Сити будто проявил неуважение к Мадриду и возлагает на них вину за результаты жеребьевки.
+253
-7
+246
Ответ meringue
Согласен с ним, жеребьевка конечно не из лучших. Надоело видеть одни и те же пары из года в год.
Вы хоть сами понимаете, что допускаете логическую ошибку в шаблонной притензии? Очевидно, если одни и теже клубы выходят в 1.4, со временем вероятность одних и тех же пар возрастает... Сами шарики можете покрутить 😀
+88
-9
+79
Согласен с ним, жеребьевка конечно не из лучших. Надоело видеть одни и те же пары из года в год.
+92
-15
+77
Ответ Lionel Andres Messi 10
Какая наглая манипуляция с заголовком, с целью выставить новость таким образом, что директор Сити будто проявил неуважение к Мадриду и возлагает на них вину за результаты жеребьевки.
типичный спортс
+80
-3
+77
Позор, это такие заголовки составлять, спортс.

Фразы про шары и турнир Реала, между собой не связаны, а вы на комменты байтите дурачков, которые дальше заголовка не читают.
+69
-1
+68
Нам бы Лудогорец, добавил директор. И судью Оливера поставить
+61
-25
+36
Ответ Evgeny Trifonov
Нам бы Лудогорец, добавил директор. И судью Оливера поставить
Лудогорец нельзя, он и так уже под всеми возможными санкциями за злостные нарушения ФФП
+22
0
+22
Ответ meringue
Согласен с ним, жеребьевка конечно не из лучших. Надоело видеть одни и те же пары из года в год.
Из четырёх пар три в прошлом году не было.
+23
-2
+21
Ответ Вавринец хороший!
Нафига Реалу Сити в соперники на этой стадии?) Дирик истерит на ровном месте Вот для ПСЖ расклад кучерявый
Прочтите дальше заголовка, он совсем этого не имеет в виду.
+19
-1
+18
Искусство заголовка.
Дейл Карнеги "Как выдернуть из текста две фразы, поставить их друг за другом и создать новый смысл".
+15
-1
+14
Чё? Оо
Может ещё поноет что им не достались ПСВ или Сосьедад в 1/4?
+24
-13
+11
Ответ Вечно в бане
Позор, это такие заголовки составлять, спортс. Фразы про шары и турнир Реала, между собой не связаны, а вы на комменты байтите дурачков, которые дальше заголовка не читают.
Кстати да, если не читать текст полностью, можно подумать что директор обвиняет Мадрид
+9
0
+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чё? Оо Может ещё поноет что им не достались ПСВ или Сосьедад в 1/4?
Хотели Карабах, но он вылетел.
+8
0
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чё? Оо Может ещё поноет что им не достались ПСВ или Сосьедад в 1/4?
кроме заголовок читать новости не судьба?
+6
0
+6
Чёт, они раньше времени присели на очко
+15
-9
+6
Ответ Богдан
Лудогорец нельзя, он и так уже под всеми возможными санкциями за злостные нарушения ФФП
То ли дело сити или ПСЖ, у которых всё чисто с ффп)). УЕФА -цирк.
+7
-2
+5
Опять Перес купил легкого соперника
+9
-4
+5
Как будто сам Реал хотел Сити...
+5
-1
+4
Блин, это неправильный перевод. What a shame в этом контексте означает "Как жалко", а не "Какой позор"

Он жалеет, что они так рано встречаются, алло
+3
0
+3
Чики явно пыль в глаза бросает.
Никакой недооценки и страха там быть не может. Хитрец😅
+4
-1
+3
Ответ Вавринец хороший!
Нафига Реалу Сити в соперники на этой стадии?) Дирик истерит на ровном месте Вот для ПСЖ расклад кучерявый
Да
теперь Париж спокойно сможет сосредоточиться на лиги 1. А Барса будет с Сити в финале лч
+3
-1
+2
Что-то у автора с переводом. Нет там позора, просто недовльство однообразием.
+2
0
+2
Думаю обе команды не рады в опеки в четверть финале . Поэтому эмоции понятны . Топ 3 лучших команд турнира и сразу на вылет
+4
-2
+2
А в чём проблема, милейший? Хотите выигрывать - надо побеждать всех. Ну в 1/4, или в финале - какая разница?
+2
0
+2
Ответ AminO2
Искусство заголовка. Дейл Карнеги "Как выдернуть из текста две фразы, поставить их друг за другом и создать новый смысл".
А говорят поменяли название, как спортсру было так и осталось
+1
0
+1
Ответ Петроград
Кстати, кроме шуток - это интересная идея. Разводить при жеребьёвке тех, кто играл друг с другом в прошлом (прошлых) сезонах.
Арсенала на всех бы не хватило😁
+1
0
+1
мне кажется вброс)))
+2
-1
+1
Ответ Ильнур Хасанов
Не уж то Пеп нервничает, боится пролететь ?
нервничает дир
+2
-1
+1
Ответ -= Masteryuga =-
Вы хоть сами понимаете, что допускаете логическую ошибку в шаблонной притензии? Очевидно, если одни и теже клубы выходят в 1.4, со временем вероятность одних и тех же пар возрастает... Сами шарики можете покрутить 😀
со временем это 3 года подряд?
+1
0
+1
Ответ Владислав Романов
Представляю жеребьевку как хочет Сити. Достался Реал, все, в прошлом году играли уже, достаем другую команду😁
Кстати, кроме шуток - это интересная идея. Разводить при жеребьёвке тех, кто играл друг с другом в прошлом (прошлых) сезонах.
+1
0
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