Директор «Ман Сити» о жеребьевке: «Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Лига чемпионов – это турнир «Реала»

Директор «Манчестер Сити» остался возмущен итогом жеребьевки Лиги чемпионов.

Английский клуб сыграет против «Реала» в четвертьфинале турнира.

«Манчестер Сити» и « » встретятся в третьем сезоне подряд в плей-офф Лиги чемпионов.

«Какой позор, надоели эти шары – все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году – поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал».

Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал.

У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов], они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий.

Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне.

Лига чемпионов – это турнир «Реала». Они могли не очень хорошо играть в , но зато в Лиге чемпионов дела шли хорошо», – сказал спортивный директор « » .