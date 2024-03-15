Йоханнес Бо побил рекорд Бьорндалена по количеству побед в спринтах, выиграв 37-ю гонку

Йоханнес Бо побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед в спринтах.

Сегодня Йоханнес выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Для норвежца это стало 37-й победой в данной дисциплине.

Таким образом, он превзошел достижение своего соотечественника – Бьорндалена, на счету которого 36 побед. На третьем месте идет француз Мартен Фуркад – 23.

По общему числу побед в личных гонках Йоханнес сегодня сравнялся с Фуркадом – по 83. До очередного рекорда Бьорндалена ему осталось выиграть 12 раз.