Йоханнес Бо побил рекорд Бьорндалена по количеству побед в спринтах, выиграв 37-ю гонку

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед в спринтах.

Сегодня Йоханнес выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Для норвежца это стало 37-й победой в данной дисциплине.

Таким образом, он превзошел достижение своего соотечественника – Бьорндалена, на счету которого 36 побед. На третьем месте идет француз Мартен Фуркад – 23.

По общему числу побед в личных гонках Йоханнес сегодня сравнялся с Фуркадом – по 83. До очередного рекорда Бьорндалена ему осталось выиграть 12 раз.

6 комментариев
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Машина
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при таком выдающемся достижении даже странно, что это единственный выигранный спринт на КМ за сезон!
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Видимо у него допинг позобористей))
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Ответ Ice81
Видимо у него допинг позобористей))
у него конкуренция попроще.
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Ответ Ice81
Видимо у него допинг позобористей))
Нет,просто ты обычный дилетант
+1
-1
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