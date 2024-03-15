«Родиться в Европе – не то же, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство поможет. В Африке ты умрешь с голоду». Форвард «Лиона» Орбан о неравенстве

Теги Лион лига 1 Франция Сборная Нигерии по футболу Политика Гифт Орбан Футбол

Нигериец из «Лиона» Гифт Орбан сравнил жизнь в Европе и Африке.

– Родиться в Европе – не то же самое, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство может помочь тебе, ассоциации могут позаботиться о тебе. А в Африке никто ничего не даст, и ты умрешь с голоду. Вот почему мы все хотим играть в футбол.

– Так было и с вами?

– Там, где я вырос (в нигерийском штате Бенуэ, одном из самых бедных в стране, на юго-востоке, рядом с Камеруном – Sports), если ты из семьи без средств к существованию, жизнь невозможна. Именно это дает мне решимость, я не хочу пройти через это снова.

Мне приходилось каждый день искать еду. Теперь я хочу преуспеть в жизни, чтобы помочь. Не только своей семье – это уже получилось, – а всем бедным людям, сиротам, у которых такая же жизнь, как была у меня, даже хуже. Вы понимаете слово «бедные»?

– Да.

– Ну, есть бедные в Европе и бедные в Африке. Их нельзя даже сравнивать, они никогда не будут одинаковыми. Вы должны испытать это на себе, как я. Вы спите в местах... Это слишком тяжело. А утром встаешь и не можешь найти ничего съестного. Не пытайтесь просить меня о большем, – сказал 21-летний форвард. 

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78 комментариев
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И именно поэтому не стоит удивляться,что футболисты из Африки или Южной Америки часто между «прогрессом в карьере» выбирают большие деньги. Это совершенно нормально желание вылезти из бедности и обеспечить всем свою семью,детей,внуков
+58
-1
+57
Ответ Tigo_Volchara93
Я жил в Германии в лагере мигрантов, и там были в том числе из Африки. Они Пеле о приезжали туда скидки да кости, и в первые 2-3 недели набирали вес, становились на людей похожи
Второе предложение будьте добры на русский перевести
+36
-2
+34
Ответ Antagonist
И именно поэтому не стоит удивляться,что футболисты из Африки или Южной Америки часто между «прогрессом в карьере» выбирают большие деньги. Это совершенно нормально желание вылезти из бедности и обеспечить всем свою семью,детей,внуков
Да, и часто у африканцев и южноамериканцев принято содержать всех друзей, дядь, тёть, двоюродных и троюродных братьев
+21
0
+21
А еще хорошо быть премьер-министром Венгрии - добавил Орбан
+23
-3
+20
Ответ Serkan_Ballboy
Да, и часто у африканцев и южноамериканцев принято содержать всех друзей, дядь, тёть, двоюродных и троюродных братьев
Я думаю, у любого нормального человека есть здоровое желание помогать своим родным и близким, при возможности.
+12
-1
+11
Если в Африке бедность, при том что континент имеет массу полезных ресурсов, то винить в этом нужно местных управленцев в первую очередь. Там за редким исключением власть принадлежит авторитарным царькам, которые не стремятся развивать свои государства, а вкладываются в роскошь
+21
-12
+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Теперь у них еще и черные "бедные" - беднее белых. Факт фактом, но забавно)
Кажется тут речь про европейцев и африканцев, а не черных и белых?)
+8
0
+8
Ответ ID89
Подставьте вместо Африки Россию и смысл не поменяется
Приезжай в Россию из Африки и посмотри. Откуда вы беретесь только?
+12
-6
+6
Ответ N. Vidich
Кто им дал то развиться?? Я не о царьках которые может и действительно не захотели, потому что необразованные. Но веками они угнетённые и под внешним управлением, по сути. Почти все страны были колониями и по сей день фактически ими являются. Их ресурсы грабят Франции и прочие Англии. Веками! А "царьки" там те, кто именно на это согласятся. Нет - и царька нет. Вот и все развитие. Понятно что здесь принято думать "либерально", минусуйте, пофигу.
конечно же ты забыл упомянуть о России
а помнишь такую шикарную страну как Куба известную на весь мир своей бедностью? И кто же у нас лучший друг Кубы?
Это особо не вникая во всякие Анголы, Гондурасы и царьков-людоедов Африки которых полно было на содержании СССР
+14
-8
+6
Парень сказал совсем мало, закончил интервью потому что ему сложно об этом говорить. А тут никто ничего не понял...
+7
-2
+5
Такс такс такс. ЮАР с белыми- чуть ли не пятая экономика мира. ЮАР сейчас, когда всё отдали неграм- деградация всего.
+6
-2
+4
Ответ ID89
Подставьте вместо Африки Россию и смысл не поменяется
Почём нынче гавнопосты-приплетатели ?
+5
-1
+4
Ответ Фран
Так государство во Франции "помогает" тем, кто беден в самой Франции за счёт выкачивания всего, что можно и нельзя из той самой Африки. Поэтому так хорошо во Франции и так плохо в условной бывшей колонии Франции, Англии или Португалии.
Здесь здравые вещи нельзя писать, а то минусов нахватаетесь, не знали?)
+5
-2
+3
Ответ ID89
Подставьте вместо Африки Россию и смысл не поменяется
Бред. Много с голоду умирает в России, да?
+9
-6
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Если в Африке бедность, при том что континент имеет массу полезных ресурсов, то винить в этом нужно местных управленцев в первую очередь. Там за редким исключением власть принадлежит авторитарным царькам, которые не стремятся развивать свои государства, а вкладываются в роскошь
Кто им дал то развиться??
Я не о царьках которые может и действительно не захотели, потому что необразованные.

Но веками они угнетённые и под внешним управлением, по сути. Почти все страны были колониями и по сей день фактически ими являются. Их ресурсы грабят Франции и прочие Англии. Веками!
А "царьки" там те, кто именно на это согласятся. Нет - и царька нет. Вот и все развитие.

Понятно что здесь принято думать "либерально", минусуйте, пофигу.
+21
-19
+2
Ответ ID89
Комментарий удален пользователем
А я не знаю - каким-ты тут боком ? Почему не на le sports-e каком-нибудь ?
+3
-1
+2
Ответ Ankara Ronaldo
Комментарий скрыт
Да уж! Покурил ты знатно!
+7
-5
+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Если в Африке бедность, при том что континент имеет массу полезных ресурсов, то винить в этом нужно местных управленцев в первую очередь. Там за редким исключением власть принадлежит авторитарным царькам, которые не стремятся развивать свои государства, а вкладываются в роскошь
Ну это упрощение, авторитарные царьки могут вкладываться в роскошь и избегать таких вот коллапсов в виде голода. Этим самым царькам как правило такая бедность не очень то и на руку, это большой фактор риска- бедняки легко радикализуются и превращаются в террористов или участников гос. переворотов. Они стараются наоборот подкупать население поощряя гражданскую пассивность и наказывая активность, ищут такой баланс чтоб население имело достаточно, чтоб не рисковать имеющимся прямой конфронтацией с властью, но и не достаточно много, чтоб не формировать сопоставимые с государством самостоятельные ресурсы для конкуренции и организации собственных гражданских институтов взамен государственных, чтоб не в падать к нему в соц. зависимость. Отбирают в меру короче, за примером далеко ходить не надо. Проблема Африки в отсталости в целом- мало образованного населения, высокие темпы роста населения, за которым не поспевает ресурсная база, много неэффективного труда, когда весь труд человека уходит только на то, чтобы прокормить себя самого, не создавая дополнительных благ для общества, ну и не так уж там много ресурсов, вернее их добычи на душу населения, засушливый климат. От Европы они отстают не потому ,что их развитие по другой линии пошло(в Европе чтоль царьков и узурпаторов не было?), а потому, что отставали всегда, развиваясь в чем-то похожими путями, просто не сокращая отставание.
+5
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+2
Ответ ID89
Подставьте вместо Африки Россию и смысл не поменяется
вот бред,в африке нет инфрастуктуры,экономики,администратуры,валюты.У России возможно в шатком состоянии,но это всё есть.
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Ответ ID89
Комментарий удален пользователем
Хороший ответ в виде стрелочки)
Ни секунды не сомневался в тебе)
+2
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Ответ Этот Райола хочет денег
Если в Африке бедность, при том что континент имеет массу полезных ресурсов, то винить в этом нужно местных управленцев в первую очередь. Там за редким исключением власть принадлежит авторитарным царькам, которые не стремятся развивать свои государства, а вкладываются в роскошь
и почему же так получилось? хммм. скажи нам, дух Патриса Лумумбы
+1
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Ответ Veles3101
конечно же ты забыл упомянуть о России а помнишь такую шикарную страну как Куба известную на весь мир своей бедностью? И кто же у нас лучший друг Кубы? Это особо не вникая во всякие Анголы, Гондурасы и царьков-людоедов Африки которых полно было на содержании СССР
А до этого, когда другом Кубы были США,страна конечно была богатейшей?
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Вампиры...
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Ответ Макгрэди номер 1
Огромная просьба оставаться в своей Африке.
Так оставайся, можешь даже комментарии не писать сюда.
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Ответ Serkan_Ballboy
Да, и часто у африканцев и южноамериканцев принято содержать всех друзей, дядь, тёть, двоюродных и троюродных братьев
Да целые деревни. Мбенг из Терека продал подаренную Кароллу и раскидал на всю деревню.
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Ответ N. Vidich
От Европы они отстали потому что та самая Европа развивалась используя ИХ ресурсы, вместо того, чтобы это делали они сами. Грабя их, по сути. Да, потому что они необразованные и слабее, ок, но тем не менее.
Да все кого-то грабили, мир так был устроен, внутри Африки почти наверняка тамошние племена друг друга завоевать пытались, нормы мирового права сравнительно недавно появились. Множество стран внутри самой Европы были почти такими же колониями крупных империй, но отставание сокращали, а вот у Африки эти процессы сложнее происходят. Корея, Бахрейн, Ирландия, Финляндия, Макао, Гонг-Конг, Кипр, Балканские страны- всё бывшие колонии повидавшие и голод, и разграбление, и кровопролитие, и нищету в своё время.
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Ответ nmnackjbxkasbk
интересно, что человеку не приходит в голову подумать, каким образом голод появляется в местах где можно собирать 4 урожая в год.
Интересно, что комментатору не приходит в голову подумать (погуглить) почему земледелие в большей части Африки практически невозможно, прежде чем написать глупость.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Если в Африке бедность, при том что континент имеет массу полезных ресурсов, то винить в этом нужно местных управленцев в первую очередь. Там за редким исключением власть принадлежит авторитарным царькам, которые не стремятся развивать свои государства, а вкладываются в роскошь
Мир гораздо сложнее, чем кажется.
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Ответ N. Vidich
Здесь здравые вещи нельзя писать, а то минусов нахватаетесь, не знали?)
Это же комментарии на Спортсе, тут, как говорится, заходи не бойся - выходи не плачь. Минусы и плюсы дело десятое. А правила игры известны, мы все давненько их приняли и с охоткой участвуем ;) Другое дело, что Спортс любит ходить по кривой дорожке и того и глядишь, скоро минусы уберёт на примере некоторых других платформ, тогда уже действительно стоит бояться.
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Ответ Месси из Сибири
Комментарий удален пользователем
Как-то родился у Европы черный ребенок...
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