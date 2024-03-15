«Родиться в Европе – не то же, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство поможет. В Африке ты умрешь с голоду». Форвард «Лиона» Орбан о неравенстве

Нигериец из «Лиона» Гифт Орбан сравнил жизнь в Европе и Африке.

– Родиться в Европе – не то же самое, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство может помочь тебе, ассоциации могут позаботиться о тебе. А в Африке никто ничего не даст, и ты умрешь с голоду. Вот почему мы все хотим играть в футбол.

– Так было и с вами?

– Там, где я вырос (в нигерийском штате Бенуэ, одном из самых бедных в стране, на юго-востоке, рядом с Камеруном – Sports), если ты из семьи без средств к существованию, жизнь невозможна. Именно это дает мне решимость, я не хочу пройти через это снова.

Мне приходилось каждый день искать еду. Теперь я хочу преуспеть в жизни, чтобы помочь. Не только своей семье – это уже получилось, – а всем бедным людям, сиротам, у которых такая же жизнь, как была у меня, даже хуже. Вы понимаете слово «бедные»?

– Да.

– Ну, есть бедные в Европе и бедные в Африке. Их нельзя даже сравнивать, они никогда не будут одинаковыми. Вы должны испытать это на себе, как я. Вы спите в местах... Это слишком тяжело. А утром встаешь и не можешь найти ничего съестного. Не пытайтесь просить меня о большем, – сказал 21-летний форвард.