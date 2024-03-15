«Родиться в Европе – не то же, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство поможет. В Африке ты умрешь с голоду». Форвард «Лиона» Орбан о неравенстве
Нигериец из «Лиона» Гифт Орбан сравнил жизнь в Европе и Африке.
– Родиться в Европе – не то же самое, что родиться в Африке. Если ты беден во Франции, государство может помочь тебе, ассоциации могут позаботиться о тебе. А в Африке никто ничего не даст, и ты умрешь с голоду. Вот почему мы все хотим играть в футбол.
– Так было и с вами?
– Там, где я вырос (в нигерийском штате Бенуэ, одном из самых бедных в стране, на юго-востоке, рядом с Камеруном – Sports), если ты из семьи без средств к существованию, жизнь невозможна. Именно это дает мне решимость, я не хочу пройти через это снова.
Мне приходилось каждый день искать еду. Теперь я хочу преуспеть в жизни, чтобы помочь. Не только своей семье – это уже получилось, – а всем бедным людям, сиротам, у которых такая же жизнь, как была у меня, даже хуже. Вы понимаете слово «бедные»?
– Да.
– Ну, есть бедные в Европе и бедные в Африке. Их нельзя даже сравнивать, они никогда не будут одинаковыми. Вы должны испытать это на себе, как я. Вы спите в местах... Это слишком тяжело. А утром встаешь и не можешь найти ничего съестного. Не пытайтесь просить меня о большем, – сказал 21-летний форвард.
а помнишь такую шикарную страну как Куба известную на весь мир своей бедностью? И кто же у нас лучший друг Кубы?
Это особо не вникая во всякие Анголы, Гондурасы и царьков-людоедов Африки которых полно было на содержании СССР
Я не о царьках которые может и действительно не захотели, потому что необразованные.
Но веками они угнетённые и под внешним управлением, по сути. Почти все страны были колониями и по сей день фактически ими являются. Их ресурсы грабят Франции и прочие Англии. Веками!
А "царьки" там те, кто именно на это согласятся. Нет - и царька нет. Вот и все развитие.
Понятно что здесь принято думать "либерально", минусуйте, пофигу.
Ни секунды не сомневался в тебе)