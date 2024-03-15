«Ливерпуль» против «Аталанты» Миранчука, «Милан» сыграет с «Ромой», «Байер» – «Вест Хэм», «Бенфика» встретится с «Марселем» в 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2023/24.
Лиги Европа
1/4 финала
«Милан» – «Рома»
«Ливерпуль» – «Аталанта»
«Байер» – «Вест Хэм»
«Бенфика» – «Марсель»
1/2 финала
«Бенфика» / «Марсель» – «Ливерпуль» / «Аталанта»
«Милан» / «Рома» – «Байер» / «Вест Хэм»
Финал
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные – 18 апреля.
Первые матчи полуфинала запланированы на 2 мая, ответные – на 9 мая.
Финал Лиги Европы в 2024 году состоится 22 мая в Дублине.
Мужчина: смотрит жеребьевку Пути регионов кубка России💪
Жаль Аталанту =)
Кстати скриньте, Вэст Хэм пройдет дальше)
Ливерпуль Аталанта
Вест Хэм Бенфика
Рома Марсель