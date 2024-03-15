Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2023/24.

Лиги Европа

1/4 финала

«Милан» – «Рома»

«Ливерпуль» – «Аталанта»

«Байер» – «Вест Хэм»

«Бенфика» – «Марсель»

1/2 финала

«Бенфика» / «Марсель» – «Ливерпуль» / «Аталанта»

«Милан» / «Рома» – «Байер» / «Вест Хэм»

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные – 18 апреля.

Первые матчи полуфинала запланированы на 2 мая, ответные – на 9 мая.

Финал Лиги Европы в 2024 году состоится 22 мая в Дублине.