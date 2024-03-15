«Ливерпуль» против «Аталанты» Миранчука, «Милан» сыграет с «Ромой», «Байер» – «Вест Хэм», «Бенфика» встретится с «Марселем» в 1/4 финала Лиги Европы

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Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2023/24.

Лиги Европа

1/4 финала

«Милан» – «Рома»

«Ливерпуль» – «Аталанта»

«Байер» – «Вест Хэм»

«Бенфика» – «Марсель»

1/2 финала

«Бенфика» / «Марсель» – «Ливерпуль» / «Аталанта» 

«Милан» / «Рома» – «Байер» / «Вест Хэм»

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные – 18 апреля.

Первые матчи полуфинала запланированы на 2 мая, ответные – на 9 мая.

Финал Лиги Европы в 2024 году состоится 22 мая в Дублине.

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151 комментарий
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Мальчик: смотрит жеребьевку ЛЕ и ЛЧ.
Мужчина: смотрит жеребьевку Пути регионов кубка России💪
+161
-20
+141
«Байер»—«Ливерпуль» такой бы финал хотелось
+109
-17
+92
Ответ Cruel Snake
«Байер»—«Ливерпуль» такой бы финал хотелось
Милан - Ливерпуль лучше.
+87
-27
+60
Ничо так составчик. Лидер чемп-та Германии и вторые места Англии, Италии и Португалии.
+27
0
+27
Ответ Игорь Новиков
Милану не хотелось бы Ливерпуль и Байер. Остальные - норм.
Всем не хотелось бы Ливерпуль и Байер. Поэтому пусть играют между собой!
+27
-1
+26
Ответ Ебздрогыч
Мальчик: смотрит жеребьевку ЛЕ и ЛЧ. Мужчина: смотрит жеребьевку Пути регионов кубка России💪
Умный мужчина: успевает посмотреть и то, и другое, потому как во времени они расходятся.
+28
-3
+25
финал Ливерпуль - Милан 🤞
+13
-1
+12
Ливерпуль - Аталанта — бомба. Лига Европы после реформы очень радует, по качеству футбола не сильно уступает ЛЧ, а по содержанию часто превосходит.
+11
0
+11
Чую у Ливерпуля будет Аталанта.
+11
0
+11
Ответ Денис Фёдоров
Чую у Ливерпуля будет Аталанта.
Чуйка 100%
+10
0
+10
хорошо если Милану не попадут Рома и Аталанта. Все же встреча команд из разных конференций это более интересно, а внутреннее противостояние мы посмотрим и в чемпионате.
+11
-1
+10
Милану не хотелось бы Ливерпуль и Байер. Остальные - норм.
+10
-5
+5
Ответ Игорь Новиков
Милан - Ливерпуль лучше.
Только в финале.
+6
-1
+5
Ну то, что сведут итальянцев вероятность была высока.
Жаль Аталанту =)
Кстати скриньте, Вэст Хэм пройдет дальше)
+6
-1
+5
Ответ HCBV
Будет забавно если ни Ливерпуля, ни Байера в финале не окажется. А то тут уже симуляцию матчей провели ))
ну байер чуть от карабаха не отъехал, так что может всё быть
+4
0
+4
Ответ az za
для Ливерпуля самый неприятный соперник был бы Вест Хэм, но он теперь лишь в финале....
Чего это он неприятный?? 3:1 в чемпионате, 5:1 в Кубке Лиге. Сладкая булочка для красных
+4
0
+4
Если в полуфиналы пройдут Милан, Ливерпуль, Байер , Бенфика будет довольно интересно. ))
+4
0
+4
Ответ Анри Карлайл
Милан Байер не пройдёт
Посмотрим, Карабах вон вообще за соперника не считали, а помучились знатно.
+4
0
+4
Здесь Матчи намного интереснее по противостояниям, в ЛЧ задолбало однообразие
+3
0
+3
Хоть здесь развели фаворитов, Ливерпуль и Байер в разных частях сетки
+3
0
+3
Ответ болие лимение
Ливерпуль - Аталанта — бомба. Лига Европы после реформы очень радует, по качеству футбола не сильно уступает ЛЧ, а по содержанию часто превосходит.
Да, реформа с лигой Европы это пожалуй одно из лучших решений уефа
+3
0
+3
Ответ Рита Ктинидина
Всё равно вашей гегемонии конец 😁 Кейн проклят
к чему это вообще было,при чем тут наша гегемония и игра Байера в еврокубке).иногда надо думать,а потом писать...хорошего дня)
+3
-1
+2
За Аталанту Миранчука!
+4
-2
+2
Ответ tampa-bay
Обратите внимание что кроме Вест хэма остальные клубы в целом клубы уровня ЛЧ
ВХ по сути тоже уровня ЛЧ, просто через АПЛ туда хрен пробиться ))
+3
-1
+2
Ответ Ольга Сокорова
финал Ливерпуль - Милан 🤞
Ливерпуль- Байер
+3
-1
+2
Рома отличный жребий. Против них хорошо играем обычно по результату. Милан - Ливерпуль в финале было бы топ)
+4
-2
+2
Ответ tina2002
Стадион Дублина, ФИНАЛ Лиги Европы, 22 мая 2024: Ливерпуль - Байер 2-1
А потом добавленное время и 2-3!
+2
0
+2
Байер Милан
Ливерпуль Аталанта
Вест Хэм Бенфика
Рома Марсель
+2
0
+2
Ответ Roman
Клоппу нагрели шары, Байер и Милан в другую часть сетки закинули)
Думаю для Ливерпуля даже сборная из всех трёх итальянских клубов в ЛЕ по силам.
+2
0
+2
отличный жребий для Милана, ожидал сразу Ливерпуль, а тут можно и до финала дойти, команды на пути интересные, играть можно)
+2
0
+2
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