«Ман Сити» и «Реал» сыграют в плей-офф ЛЧ в третий раз подряд. В 2022-м дальше прошли мадридцы, в 2023-м – «горожане»

«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Английский и испанский клубы встретятся в четвертьфинале по итогам состоявшейся жеребьевки.

В третьем сезоне подряд «Манчестер Сити» и « » сойдутся на этапе плей-офф турнира.

В 2022 году команды встретились на стадии полуфинала – тогда в финал прошел «Реал», победивший по итогам двух матчей с общим счетом 6:5 (3:4, 3:1).

В 2023 году клубы сыграли вновь в полуфинале турнира – в тот раз в финал вышел « », одержавший победу с общим счетом 5:1 (1:1, 4:0).

Всего же команды провели друг с другом в Лиге чемпионов 10 матчей. Четыре раза победил «Сити», трижды – «Реал», еще три игра завершились вничью.