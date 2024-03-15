«Ман Сити» и «Реал» сыграют в плей-офф ЛЧ в третий раз подряд. В 2022-м дальше прошли мадридцы, в 2023-м – «горожане»
«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.
Английский и испанский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов по итогам состоявшейся жеребьевки.
В третьем сезоне подряд «Манчестер Сити» и «Реал» сойдутся на этапе плей-офф турнира.
В 2022 году команды встретились на стадии полуфинала – тогда в финал прошел «Реал», победивший по итогам двух матчей с общим счетом 6:5 (3:4, 3:1).
В 2023 году клубы сыграли вновь в полуфинале турнира – в тот раз в финал вышел «Манчестер Сити», одержавший победу с общим счетом 5:1 (1:1, 4:0).
Всего же команды провели друг с другом в Лиге чемпионов 10 матчей. Четыре раза победил «Сити», трижды – «Реал», еще три игра завершились вничью.
2-2
Думаю Анчелотти сделал какие-то выводы после такого поражения и главное не перемудрить с составом, а то Сити не Лейпциг, не простят...
4 интереснейших матча, надеюсь, будет!