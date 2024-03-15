«Ман Сити» и «Реал» сыграют в плей-офф ЛЧ в третий раз подряд. В 2022-м дальше прошли мадридцы, в 2023-м – «горожане»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Английский и испанский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов по итогам состоявшейся жеребьевки.

В третьем сезоне подряд «Манчестер Сити» и «Реал» сойдутся на этапе плей-офф турнира.

В 2022 году команды встретились на стадии полуфинала – тогда в финал прошел «Реал», победивший по итогам двух матчей с общим счетом 6:5 (3:4, 3:1).

В 2023 году клубы сыграли вновь в полуфинале турнира – в тот раз в финал вышел «Манчестер Сити», одержавший победу с общим счетом 5:1 (1:1, 4:0).

Всего же команды провели друг с другом в Лиге чемпионов 10 матчей. Четыре раза победил «Сити», трижды – «Реал», еще три игра завершились вничью.

111 комментариев
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скрытый финал
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+28
Вот и свели двух фаворитов
+26
-6
+20
С вероятностью в очень много процентов это был бы финал, но жеребьевка в этом году фигня полная просто. Несбалансированная настолько, насколько это вообще было возможно. 4 самые сильные команды в одной половине, 4 самые слабые - в другой 👍🏻
+18
-4
+14
Ответ DocAJ
Да? а полуфинал, где Реал прошёл с голом Бейла, за встречу не считается?
Написано же "в третий раз ПОДРЯД"
+13
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+13
Ответ zzzeeerrrooo
Как это 1-1 , если Сити проходил ещё Реал Зидана , а до этого пролетели с Пеллегрини 2-2
У Реала и Сити 2-2. Был ещё полуфинал в 2016
+12
-1
+11
Как это 1-1 , если Сити проходил ещё Реал Зидана , а до этого пролетели с Пеллегрини
2-2
+14
-5
+9
Ответ zzzeeerrrooo
Как это 1-1 , если Сити проходил ещё Реал Зидана , а до этого пролетели с Пеллегрини 2-2
Имеется ввиду, что три раза подряд за последние 3 сезона, а после Реала Зидана были еще розыгрыши, когда Реал и Сити не встречались
+7
0
+7
Ответ Ученик Пепа
Свели два «судейских проекта». Посмотрим кто сильнее))
"Судейские проекты", которые, скорее всего, проведут лучшие матчи в этом розыгрыше ЛЧ, потому что в предыдущие два года так и было.
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ну вот и поглядим как готов Реал бороться за ЛЧ. Самый сильный соперник уже в 1/4. кроме как пожелать нам удачи так и сказать нечего.
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Где то напрягся Карло 🤣
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Именно в этой паре - возможно, будущий победитель ЛЧ🤔
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Мне кажется так даже лучше, финалы порой не так интересны, как даухматчевое противостояние, но было бы хорошо если бы встретились в полуфинале
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Ответ JENNINGS
Именно в этой паре - возможно, будущий победитель ЛЧ🤔
+, жаль что дома первый матч играем...
+5
-1
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Индзаги, смотря на результаты жеребьевки: «На его месте должен был быть я…»
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+3
Реалу надо отомстить за 4:0
Думаю Анчелотти сделал какие-то выводы после такого поражения и главное не перемудрить с составом, а то Сити не Лейпциг, не простят...
+6
-4
+2
левая сторона сити реал Бавария и арсенал - звери все
+2
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За Сити!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути два главных фаворита встретятся в 1/4.
Да ещё и в 1/2 тоже фовариты сыграют)
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Ответ иц а мен
сити опять купил жребу, вытащили их личную игрушку
игрушка, которая нанесла непоправимый урон нервной системе всех фанатов Сити и Барселоны в 22м году))
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Ответ Андрей Цамаев
Сити опять на носилках Реал вынесет
Думаешь барсе судья опять поможет выиграть псж?
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По сути финал!
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Вероятно победитель этой пары будет и победителем лч23/24
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Встреча Джуда vs Холанда
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Будем надеяться, что к матчу обе команды выйдут на свой пик, главное без травм и спадов. Пусть пройдет сильнейший.
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Идеально для Реала. Сити сейчас уязвим, можно их забороть. А потом разогнались бы и без шансов. Ну а так Сити конечно сильнее и если Реал вылетает, то спокойно и без нервов может закрыть чемпионат.
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Сити на классе и ответка в англии, тут вообще маргарин может даже не рыпатся.
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Вот и проверим к чему привела тактика Переса по экономии покупки новых игроков.
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0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути два главных фаворита встретятся в 1/4.
Первые 4 фавориты по мнению буков :1 Сити 2 Арсенал,3 Реал,4 Бавария были до начала жеребьёвки, и они все оказались с одной стороны сетки
+1
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Как ни странно, я угадал все пары жеребьевки).
4 интереснейших матча, надеюсь, будет!
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Типичный жребий в ЛЧ
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