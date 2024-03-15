Глава МОК Томас Бах получил награду от WADA за вклад в борьбу с допингом

Теги МОК Ричард Паунд Джон Фэйхи WADA Крэйг Риди Томас Бах Бэн Сэндфорд Фехтование

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил премию Play True Awards от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Церемония прошла в ходе симпозиума WADA в Лозанне, где также отмечалось 25-летие организации.

Награда Play True Awards присуждается за длительный и весомый вклад в антидопинговое движение. Ее лауреатами также стали бывшие президенты WADA Крэйг Риди, Джон Фэйхи и Ричард Паунд, экс-глава комиссии спортсменов WADA Бен Сэндфорд, а также член исполкома WADA и директор Управления национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков Рахул Гупта.

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28 комментариев
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Ахахахаха
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Ну и трешак.
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Ответ Nissan 0123
Что-то мне эта раздача наград напоминает...)
Нобелевку Горбачева...? Нобелевку Обаме за "укрепление мира"?))))
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За выдающийся вклад в травлю Росспорта очередные 5 копеек получил))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А финансово как нибудь поощрили ?
Надеюсь, не обидели! Чувак очень старался👨‍🔬
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Ага, а Обама получил премию мира. Как отмечает в своей публикации в газете New York Times обозреватель Марк Лэндлер, "если администрация продолжит боевые действия в Афганистане, Ираке и Сирии в следующие восемь месяцев, остающиеся до конца второго срока Обамы…, то он войдет в историю как первый президент США, при котором страна непрерывно находилась в состоянии войны от начала и до конца". Все по Оруэллу - "Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила"
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Как говорится от Ордена Почёта от В.В.П. до премии от WADA всего 10 лет.
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А финансово как нибудь поощрили ?
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хех)))) "За борьбу с допингом"(с))))
А против кого?
С кем Бах вместе с допингом борется? С рептилоидами или инопланетянами, походу.
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МОК в кризисе, а Бах скоро будет кавалером всех орденов и премий
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Что-то мне эта раздача наград напоминает...)
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А почему WADA еще существует? Они же созданы только для того чтобы искать допинг у нас,у остальных есть справка. Бесполезная организации на данный момент
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Клоуны 🤡 Бах как глава МОК абсолютно никчемный
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интересно они сами-то в свой фарс верят?
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Какой-то цирк с клоунами
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А финансово как нибудь поощрили ?
Наверняка. Но это не взятка, это другое😁. Он ещё может свою биографию издать и получить деньги от издания, можно лекции читать за конский прайс... Это обычная практика для тамошних политиков , для законного получения вознаграждения за оказание услуг, которые не хотят афишировать.
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Бах вышел на уровень Ротенберга, Позднякова и Адама. Все нормально.
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Небольшая поправка, премия за вклад в борьбу с российским допингом
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Борцуха брат
+3
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Охохохохохохохохо
Ахахахахаххахахах
Хехехехехехехех
+5
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+3
Ответ Angry_bear
Нобелевку Горбачева...? Нобелевку Обаме за "укрепление мира"?))))
и это в том числе))
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То есть за абьюз несовершеннолетних в прессе, да?
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Наградой была - банка с "чистой" мочой Баха?. 🤭
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Луису Армстронгу предлагаю
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Ответ Chikhaou
А почему WADA еще существует? Они же созданы только для того чтобы искать допинг у нас,у остальных есть справка. Бесполезная организации на данный момент
Бюджет спланирован надолго. Симпозиумы, конгрессы, награды, премии, попиариться, попилить...
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Ответ Jose Maur
Надеюсь, не обидели! Чувак очень старался👨‍🔬
А то я очень за него переживал :)
Так переживал, что есть не мог :)
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Что там с Испанией? 5 лет скрывали, что жрали допинг. Уволили директора и всё? На ОИ в нейтральном статусе никак?
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Хорошо хоть не орден Александра Невского.
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