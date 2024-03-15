Глава МОК Томас Бах получил награду от WADA за вклад в борьбу с допингом
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил премию Play True Awards от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Церемония прошла в ходе симпозиума WADA в Лозанне, где также отмечалось 25-летие организации.
Награда Play True Awards присуждается за длительный и весомый вклад в антидопинговое движение. Ее лауреатами также стали бывшие президенты WADA Крэйг Риди, Джон Фэйхи и Ричард Паунд, экс-глава комиссии спортсменов WADA Бен Сэндфорд, а также член исполкома WADA и директор Управления национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков Рахул Гупта.
А против кого?
С кем Бах вместе с допингом борется? С рептилоидами или инопланетянами, походу.
Ахахахахаххахахах
Хехехехехехехех
Так переживал, что есть не мог :)