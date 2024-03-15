«Барса» и «ПСЖ» сыграют в плей-офф ЛЧ в 5-й раз в XXI веке. Каталонцы прошли дальше в 3 случаях
«Барселона» и «ПСЖ» в пятый раз сыграют в плей-офф ЛЧ в XXI веке.
Испанский и французский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов по итогам состоявшейся жеребьевки.
В XXI веке команды в пятый раз сыграют в плей-офф турнира. На данный момент счет по проходам – 3:1 в пользу каталонцев.
В сезоне-2012/13 клубы сыграли на стадии четвертьфинала – тогда общий счет противостояния составил 3:3, но «Барселона» прошла дальше за счет голах на выезде, где матч завершился 2:2.
В сезоне-2014/15 команды вновь встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов – в тот раз «Барселона» выиграла 5:1 по сумме двух игр.
В сезоне-2014/15 «Барселона» обыграла «ПСЖ» с общим счетом 6:5 в 1/8 финала турнира, выиграв ответный матч 6:1. Кроме того, в этом сезоне команды встречались на групповом этапе: первый матч со счетом 3:2 выиграл «ПСЖ», во втором со счетом 3:1 победила «Барса».
В сезоне-2020/21 «ПСЖ победил «Барселону» в 1/8 финала с общим счетом 5:2.
Всего «Барселона» и «ПСЖ» встречались друг с другом в Лиге чемпионов 12 раз. Обе команды одержали по 4 победы, еще 4 матча завершились вничью.
6-1 было в сезоне 16/17.
Но вообще как мы знаем они друзья можно сказать с детства, и любовь у них взаимная, заруба будет ого го
А Мбаппе против будущего соперника на постоянке)))
В сезоне 2014/15 дважды играли в плей-офф?