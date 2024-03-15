«Барса» и «ПСЖ» сыграют в плей-офф ЛЧ в 5-й раз в XXI веке. Каталонцы прошли дальше в 3 случаях

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» в пятый раз сыграют в плей-офф ЛЧ в XXI веке.

Испанский и французский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов по итогам состоявшейся жеребьевки.

В XXI веке команды в пятый раз сыграют в плей-офф турнира. На данный момент счет по проходам – 3:1 в пользу каталонцев.

В сезоне-2012/13 клубы сыграли на стадии четвертьфинала – тогда общий счет противостояния составил 3:3, но «Барселона» прошла дальше за счет голах на выезде, где матч завершился 2:2.

В сезоне-2014/15 команды вновь встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов – в тот раз «Барселона» выиграла 5:1 по сумме двух игр.

В сезоне-2014/15 «Барселона» обыграла «ПСЖ» с общим счетом 6:5 в 1/8 финала турнира, выиграв ответный матч 6:1. Кроме того, в этом сезоне команды встречались на групповом этапе: первый матч со счетом 3:2 выиграл «ПСЖ», во втором со счетом 3:1 победила «Барса».

В сезоне-2020/21 «ПСЖ победил «Барселону» в 1/8 финала с общим счетом 5:2.

Всего «Барселона» и «ПСЖ» встречались друг с другом в Лиге чемпионов 12 раз. Обе команды одержали по 4 победы, еще 4 матча завершились вничью.

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5%
Бавария
Атлетико
6%
Атлетико
ПСЖ
4%
ПСЖ
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3%
Боруссия Дортмунд
82 комментария
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Ответ deadjoker
Ну для псж это реальный шанс на финал. Сетка дохлая по сравнению с другой половиной.
Самый больший шанс по этой сетке у Атлетико, а не ПСЖ
+69
-6
+63
Ну для псж это реальный шанс на финал. Сетка дохлая по сравнению с другой половиной.
+63
-13
+50
Ответ deadjoker
Ну для псж это реальный шанс на финал. Сетка дохлая по сравнению с другой половиной.
Про Интер перед 1/8 ЛЧ тоже думали, что они спокойно пройдут Атлетико и пройти далеко в ЛЧ для них "это реальный шанс"- итог всем известен.
+43
-8
+35
5-ый раз, а не четвертый.

6-1 было в сезоне 16/17.
+24
-1
+23
Ответ Fantasma 1362
Отличный шанс для Атлетико пройти финал и засушить игру. Облак в серии пенальти должен потащить
Облак и серия пенальти это анекдот. До недавнего матча с Интером я и не знал что он прыгать умеет.
+8
0
+8
Ответ fallout
Если травм не будет у обеих команд, то шанс выше у Барсы.
У Барселоны уже есть травмы. Де Йонг может восстановиться к первой игре, а Педри только ко второй. Но это не точно.
+8
0
+8
так может 5й?
+7
0
+7
Ответ Кирилл
Про Интер перед 1/8 ЛЧ тоже думали, что они спокойно пройдут Атлетико и пройти далеко в ЛЧ для них "это реальный шанс"- итог всем известен.
У ПСЖ в 1/8 вообще не соперник был. Сосъедад просто рассыпался по сезону на два фронта. Барса тоже далека от идеала, а в 1/2 Атлетико или Дортмунд. Тут прям как в ковидный год до финала ковровая дорожка. ПСЖ выглядит посильнее нынешней Барсы в разы
+6
-2
+4
хоть и болельщик реала,но удачи барсе втом матче,надеюсь без травм и пройдут французов))
+6
-2
+4
Ответ people people
Самый больший шанс по этой сетке у Атлетико, а не ПСЖ
Это конечно будет совсем красиво если атлеты наконец возьмут ЛЧ.
+4
-1
+3
Ответ wshnmn
не стыдно 14-15 приводить в пример?
в 15 году было вообще без шансов, с домиком для Луиса от Суареса
+6
-3
+3
Ответ Денис Ширинов
Да помним мы Айтекина, ага, ПСЖ сейчас их в одну калитку вынесет
Барса, конечно, не в лучшей форме сейчас, но какой в одну калитку? В 1/8 прошли Сосьедад, а из группы вылезли благодаря левой пенке с Ньюкаслом. Если полузащита Барсы восстановится, то еще не факт, что ПСЖ выиграет
+6
-3
+3
Если у Барселоны пол команды травмировано не будет. И если вдруг у Мбаппе не пойдет ( потому что это 90% атаки ПСЖ ) в этом случае шансы 50 на 50.
Но вообще как мы знаем они друзья можно сказать с детства, и любовь у них взаимная, заруба будет ого го
+3
0
+3
Если у Барсы пару игроков восстановятся, то шансы неплохие пройти пысыжы. Сетка конечно полегче у этой половины, надо пользоваться.
+4
-1
+3
Дембеле и Энрике против бывшей)) )
А Мбаппе против будущего соперника на постоянке)))
+5
-2
+3
Здесь ПСЖ фаворит. Они стали опытнее, да и мотивация будет большая после того фиаско.
+6
-3
+3
Ответ deadjoker
Ну для псж это реальный шанс на финал. Сетка дохлая по сравнению с другой половиной.
Барса натянет ПСЖ , и плачь
+3
-1
+2
Ответ Syndycate
Ждем хет-трик Мбаппе на Спотифай арене
Барса не играет в этом сезоне на Спотифае ... 🤣
+5
-3
+2
Самый легкий соперник, команда одного игрока, который уже сваливает оттуда, плюс ответка дома. Главное что бы травмы не помешали и хотя бы полузащита Педри - Френки сыграла.
+8
-6
+2
Ответ Нұржан
Здесь ПСЖ фаворит. Они стали опытнее, да и мотивация будет большая после того фиаско.
какого фиаско? после того фиаско ПСЖ уже проходил Барселону
+3
-1
+2
Ответ Нұржан
Да? Я уже и подзабыл.🤔 Но всё равно, мне французы видятся фаворитами в этой паре.
Конечно, Барселона сейчас не та, что раньше. Но мы поборемся)
+2
0
+2
Ответ Эдгар Длинный
И сного один халявный андердог в полуфинале,почему не выпало например арсенал атлетико,бавария боруссия,а потом матрасники или шмели будут кричать мыж до полуфинала дошли
Матрасники уже прошли прошлого финалиста лч, так что не надо принижать заслуги
+2
0
+2
Сыграют четвертый раз, но счет уже 3:1.
В сезоне 2014/15 дважды играли в плей-офф?
+2
0
+2
Если травм не будет у обеих команд, то шанс выше у Барсы.
+8
-7
+1
Ответ Блуждающий странник
У ПСЖ в 1/8 вообще не соперник был. Сосъедад просто рассыпался по сезону на два фронта. Барса тоже далека от идеала, а в 1/2 Атлетико или Дортмунд. Тут прям как в ковидный год до финала ковровая дорожка. ПСЖ выглядит посильнее нынешней Барсы в разы
ну не знаю, смотрю последние игры ПСЖ, что не игра то потеря очков, а Барселона набрала ход - 9 матчей без поражений.
+2
-1
+1
Ответ Темирлан Шаваев
ну не знаю, смотрю последние игры ПСЖ, что не игра то потеря очков, а Барселона набрала ход - 9 матчей без поражений.
Это пускает пыль в глаза. ПСЖ в нужных играх хорошо играет и не даёт шансов, а в чемпионате отрыв большой. Барса же наоборот играет на пределе возможностей и много "юных" игроков. Нынешний ПСЖ хорош в прессинге
+1
0
+1
Барса не хотела играть с Сити, а Реал с ПСЖ, в итоге Барса играет с ПСЖ, а Реал с Сити. Видимо, не зря некоторые посылают во вселенную свои запросы с желаниями
+1
0
+1
Ответ Zamorano 1+8
да что вы зададили с этой сеткой,все 8 команд топовые,и каждая может обыграть каждую
Неужели?то есть по твоему Атлетико или Боруссия это мировые гранды с таким составом?их состав можно сравнить с Арсеналом или Баварией?
+1
0
+1
Ответ ak83
какого фиаско? после того фиаско ПСЖ уже проходил Барселону
Да? Я уже и подзабыл.🤔 Но всё равно, мне французы видятся фаворитами в этой паре.
+1
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Ответ che kaif
Килиан по привычке закинет трешку на камп ноу))
Ещё один про Камп ноу
+1
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0
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