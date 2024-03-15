17-летний Кубарси из «Барсы» впервые вызван в сборную Испании. Ямаль, Хоселу, Сарабия и 5 игроков «Сосьедада» – тоже в списке

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Оглашен состав сборной Испании на заключительные матчи перед Евро-2024.

22 марта Испания сыграет против сборной Колумбии, 26-го – против Бразилии.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Хесус Навас («Севилья»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Жерар Морено («Вильярреал»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»).

80 комментариев
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17летний Кубараси….
Нахрена? Разве играть некем? Дайте вы окрепнуть организму
Использовать молодежь для ротации в клубе - ок, но вызовы в сборную это дурная тенденция
+115
-4
+111
Ответ Yenchik
17летний Кубараси…. Нахрена? Разве играть некем? Дайте вы окрепнуть организму Использовать молодежь для ротации в клубе - ок, но вызовы в сборную это дурная тенденция
Они уже сломали Педри и Гави, когда тем по 18 лет было. Теперь взялись за барселонских 16-17 леток.
+85
-2
+83
Хесус Навас вечен!!!
+51
-1
+50
Ответ 13lapa13
Хесус Навас вечен!!!
Кстати да, он ведь единственный игрок из нынешнего поколения фурии рохи, кто помнит вкус победы на Евро, как же приятно что таких игроков ценят и уважают
+36
0
+36
Ответ Инсаф Галиуллинн
Кстати да, он ведь единственный игрок из нынешнего поколения фурии рохи, кто помнит вкус победы на Евро, как же приятно что таких игроков ценят и уважают
он чемпион мира вообще то
+26
0
+26
Луис де ла Фуэнте воспринимает игроков как материал! Ну вот куда 17 - летнего в главную сборную? Терроризировал Педри, Гави, Ямаля и сейчас Пау (хоть Гави не совсем по его вине сломался)
+21
0
+21
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Да что ты черт побери такое несешь? Думаешь в Барселоне рады его вызову? Да там все в страхе от сборной... Луис де ла Фуэнте просто проклинают по сей день за Педри и Гави
+20
-3
+17
Есть какой то контракт у сборной и Барсы , чтобы их молодежь после одной игры сразу вызывали в сборную?
+19
-5
+14
Кубарси еще не родился, а Хесус Навас уже был в заявке на ЧМ06!
+12
0
+12
Ответ Yenchik
17летний Кубараси…. Нахрена? Разве играть некем? Дайте вы окрепнуть организму Использовать молодежь для ротации в клубе - ок, но вызовы в сборную это дурная тенденция
С Наполи сыграл очень круто. Так и не факт, что выйдет играть ведь. А вызов в сборную для пацана очень важный психологический момент.
+16
-7
+9
В общем, в Испании хотят, чтобы Барселона вылетела в пердив - всех молодых убьем максимальными нагрузками, всех старых заставим продать из-за потолка зарплат :)
+10
-1
+9
Ответ Farkhod Tursunkulov
Назови трех цз испанцев сильнее Кубарси сейчас
Ляпорт,Ле Норман,Дани Вивиан,Пау Торрес,Айтор Паредес,Давид Гарсия
+20
-12
+8
Зато в чудесном Браиме Диасе сборная заинтересованности не проявила)
+9
-1
+8
Щас подомают молодых каталонцев как Гави и Педри и пипец. Что за уро...ы
+4
0
+4
Ответ Александр Ильин
Кубарси еще не родился, а Хесус Навас уже был в заявке на ЧМ06!
он не был на ЧМ-2006, но выиграл КУЕФА к тому времени
+3
0
+3
Многим пора понять, что футбол изменился. То, что раньше считалось непривычным, теперь стало нормой.
Когда-то в 30 лет игрок считался ветераном, лучшие годы которого остались позади и которому придется года этак через два вешать бутсы на гвоздь, но сегодня в таком возрасте игроки только выходят на пик формы, уровень медицины позволяет им спокойно держать форму до 35 лет.
Так же обстоит дело и с другой категорией лиц. Раньше только в 19-20 лет принято было выводить молодежь во взрослый футбол, теперь 16-17. Просто смиритесь, таковы реалии. Нечего тому удивляться.
+5
-3
+2
Сарабию когда-нибудь перестанут вызывать?
+2
0
+2
Ответ Anton Anch
Зато в чудесном Браиме Диасе сборная заинтересованности не проявила)
Браим с кайфом сыграет за Марокко)
+4
-2
+2
без гави и педри полузащита блёклая
+3
-1
+2
Ответ Lionel Andres Messi 10
Многим пора понять, что футбол изменился. То, что раньше считалось непривычным, теперь стало нормой. Когда-то в 30 лет игрок считался ветераном, лучшие годы которого остались позади и которому придется года этак через два вешать бутсы на гвоздь, но сегодня в таком возрасте игроки только выходят на пик формы, уровень медицины позволяет им спокойно держать форму до 35 лет. Так же обстоит дело и с другой категорией лиц. Раньше только в 19-20 лет принято было выводить молодежь во взрослый футбол, теперь 16-17. Просто смиритесь, таковы реалии. Нечего тому удивляться.
Да хоть с 14. Пусть играют. Но пусть и фаны не удивляются повышенной травматичности. Муниаин, Фати, Педри, Боян... Сколько их ещё будет
+1
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Ответ Brigande
Есть какой то контракт у сборной и Барсы , чтобы их молодежь после одной игры сразу вызывали в сборную?
Назови трех цз испанцев сильнее Кубарси сейчас
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+1
Гримальдо в списке? Я кстати пропустил его дебют.
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Ответ Ilya Chistyakov
Какой же слабый состав, много вопросов по невызванным игрокам... У испанцев новый клоун гт?
Кого не вызвали?
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2 игрока из "Барсы", 2 из "Реала", 1 из "Атлетико". Когда такое было?
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Ответ Максим Новиков
Ну ты скажи в двух словах, что тебя так поразило?
идеальные передачи на любое расстояние, причем неочевидные, одна вообще гениальная плюс идеальная игра в отборах, подкаты уникальные по таймингу и точности. чувак очень резкий, быстрый и при этом дико хорош на мяче. и это не первая его игра такого уровня
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Надеюсь хвптит ума у тренерского штаба поберечь и выпускать на недлительное время
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Ответ Максим Новиков
Ни одного матча Кубарси не видел. Парнишку пиарят потому что из ла масии или потому что действительно что-то умеет?
ну посмотри нарезку с Наполи, в данном случае нарезка дает представление. Если честно (хотя и громкие слова получаются) я такой игры защитника в разных аспектах вообще не припомню когда видел
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Ответ Максим Новиков
Ни одного матча Кубарси не видел. Парнишку пиарят потому что из ла масии или потому что действительно что-то умеет?
По сыгранным матчам - не по возрасту хорош. Но что будет дальше - большое хз
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Дада, именно из-за защитника Кубарси не вызвали атакующий полузащитника Диаса)
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Ответ Nike of FW
Отвалил бы Де ла Фуенте от детей а? пусть бы вызывал Начо ...
Он лучше вызовет молодого пацана из Барсы, который всего лишь чуть больше десятка матчей провёл за основу, чем Начо, который титулован как мировая звезда, но зато понятно, что он косяпор жёсткий, ноющий что сидит на банке, а как только Анчи даёт ему возможность, так этот инвалид или Красную получит или будет близок к ней, либо где то затупит и привезёт гол в свои ворота
+2
-2
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