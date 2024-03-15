17-летний Кубарси из «Барсы» впервые вызван в сборную Испании. Ямаль, Хоселу, Сарабия и 5 игроков «Сосьедада» – тоже в списке
Оглашен состав сборной Испании на заключительные матчи перед Евро-2024.
22 марта Испания сыграет против сборной Колумбии, 26-го – против Бразилии.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Хесус Навас («Севилья»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Кубарси («Барселона»), Алекс Гримальдо («Байер»), Хосе Гайя («Валенсия»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Жерар Морено («Вильярреал»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»).
Нахрена? Разве играть некем? Дайте вы окрепнуть организму
Использовать молодежь для ротации в клубе - ок, но вызовы в сборную это дурная тенденция
Когда-то в 30 лет игрок считался ветераном, лучшие годы которого остались позади и которому придется года этак через два вешать бутсы на гвоздь, но сегодня в таком возрасте игроки только выходят на пик формы, уровень медицины позволяет им спокойно держать форму до 35 лет.
Так же обстоит дело и с другой категорией лиц. Раньше только в 19-20 лет принято было выводить молодежь во взрослый футбол, теперь 16-17. Просто смиритесь, таковы реалии. Нечего тому удивляться.