«Реал» обратился в прокуратуру из-за расистских оскорблениях в адрес Винисиуса от фанатов «Барсы» и «Атлетико» перед матчами ЛЧ

Теги Интер Барселона Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Наполи Винисиус Жуниор Метрополитано дискриминация Футбол

«Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» подал жалобу в Генеральную прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации ввиду расистских и ненавистнических оскорблений в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора в окрестностях Олимпийского стадиона «Монжуик» и стадиона «Метрополитано» в Мадриде перед матчами «Барселона» – «Наполи» и «Атлетико Мадрид» – «Интер Милан» в Лиге чемпионов.

«Реал Мадрид» просит прокуратуру запросить имеющиеся видеозаписи из обеих локаций, чтобы установить авторов расистских и ненавистнических оскорблений.

«Реал Мадрид» осуждает агрессивные расисткие, дискриминационные и ненавистнические атаки, которые, к сожалению, неоднократно были направлены в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

Наш клуб продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта и будет твердо бороться за нулевую толерантность в отношении таких отвратительных эпизодов, как те, которые продолжают происходить в последнее время», – говорится в официальном заявлении на сайте мадридского клуба.

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85 комментариев
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А почему себя за пост не включили тоже?
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-12
+16
реал в кого вообще превращается??
+21
-7
+14
Почему не подвергают расизму Тчуамени, Комана и других темных ребят из Мадрида?
Может дело в самом Винисиусе?)
+13
-2
+11
Ответ Born is the King
Ну что за мерзкий клуб конечно
Мы не ноем
Мы не жалуемся на судейство
Мы не зовем дважды
Мы не берем кредиты
Мы не покупаем судей
+24
-17
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Расисты , которые гнобят только винисиуса, а других чёрных не трогают. Оскорбляют конкретного человека , а не цвет кожи.
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Реал Мадрид подаёт жалобы на всё и на всех. Команды, игроки, судьи, федерации, Ла Лига, болельщики, УЭФА, ФИФА и прочие организации, все дискриминируют Реал и причиняют ущерб. Никогда не подумал бы, что такой большой клуб превратился бы в такую без честную жалость. У Переса постепенно крыша отъезжает… типа все против него…. Винисиус? а почему так, что куда не приедет этот провокатор, все над ним издеваются? и только над ним, больше не над кем…. Своими поступками он заслужил отвращение у всех… впрочем, что заслужил, то и получил … и никакая прокуратура не поможет….
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Прокуратура уже устала от этого клуба. Каждый месять бегут жаловаться. Никакого уважения к имиджу и к болельщикам.
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Ответ Born is the King
Ну что за мерзкий клуб конечно
И чем же он мерзкий? Тем что пытается защитить своего игрока?
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реал реал какой же стал позорный
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Винисиус талантливый футболист, безусловно, он имеет силы менять ход матчей, но то как провоцирует соперников и болельщиков это переходит границы, если честно, до сих не понимаю почему ему никто не влепил по роже, не припомню хоть одного игрока, которого так негативно встречали на стадионах соперников.
Желаю ему взяться за ум и делать то что он умеет лучше всего, а это играть в футбол, а не бороться с псевдорасизмом.
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реал позор какой-то
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Винисиус сам провоцирует, а потом жалуется что его обижают
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Думаю Перес уже обдумывает вариант с продажей Винчика. Как игрок он безусловно топ, но это не Месси и не Роналду, чтобы так перед ним стелиться и считаться с его загонами. Тем более придёт Мбаппе. Перес даже с Роналду и Рамосом был жёстким, супер звездами, легендами футбола. Перес жёсткий. Если Вини станет большой проблемой, он от него избавится.
в точку!!
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Если человек *****, то он ***** потому что *****, а не из-за цвета кожи
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Ответ Некруз Джалолов
Я понимаю, когда Вини на поле и провоцирует игроков, можно потерять контроль и оскорблять. Но когда Вини тут ни причем, зачем оскорблять???
это просто превратилось в народную забаву
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Ответ Xabi Alonso78
Да, сильно спровоцировал болел Бадалоны и матрасов перед их матчами в ЛЧ 🤡
Типичный болела сливочных
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Почему то мне кажется что всё это - бесполезно.
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Расизм - это когда оскорбляют по цвету кожи. А тут именно Винисиуса. Отсюда вывод - дело в нём самом, а не в расизме.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Фанатам Барсы не тебе советы раздавать, за своим колхозом следи
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Ответ Фанат спорта01
То есть Гави вы даёте время чтобы исправить поведение,а Винисиусу нет?
Какое поведение Гави тебя смущает? то что он грубо играет против соперников?
Ты так же ненавидел Рамоса или того же Пепе?? думаю нет,не надо быть двуличным,я говорю про само поведение, а не про игру
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Ответ Tne Gold
реал в кого вообще превращается??
Не потомки колонистов
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Ответ Франк Небо
Если человек *****, то он ***** потому что *****, а не из-за цвета кожи
Лучше и не скажешь
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Никого не оправдываю, но почему-то больше ни к одному игроку такого отношения нет
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Я даже, как болельщик РМ от этого бреда устал, чтож они так ноют все, другие нации и народы вообще не замечают, а тут вечная проблема...
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Сейчас расисты в комментах пояснят кто прав и кто виноват
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Ответ Фанат спорта01
А как провоцировал болельщиков в матчах которых не играл?
Комментарий удален пользователем
Ответ MADRiD_00
И чем же он мерзкий? Тем что пытается защитить своего игрока?
Лучше пусть воспитают своего игрока уважению болельщикам других клубов.
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Вот бы его в псж продать лямов за 300)
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Вангую, суд постановит внести теорию эволюции в список экстремистских и запрещенных материалов на территории Евросоюза, Дарвинизм приравняют к радикальному исламу, а всех его сторонников запишут в террористы.
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легче с Виниусом контракт расторгнуть
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